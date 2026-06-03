Обзор Reproductor RP-410. Виниловый проигрыватель с масштабным и живым звуком

Ностальгия, одно из самых теплых чувств, которое в той или иной мере свойственно каждому из нас и связано оно может быть с разными воспоминаниями, периодами жизни или вещами. Любовь к винилу — это не только особенный музыкальный вкус, но и часто та самая ностальгия. Несколько пластинок или целая коллекция, способы подарить массу эмоций, а кому-то мысленно вернуться в прошлое и вновь пережить приятные воспоминания. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Reproductor RP-410 поддерживает воспроизведение на двух скоростях – 33 и 45 оборотов в минуту, оснащен пассиковым приводом с плавным ходом и картриджем Audio-Technica AT3600.

Комплектация

Упаковано устройство добротно, это двойная коробка из плотного картона с пенопластовыми вставками внутри. В комплекте покупатель получает документацию на русском языке, опорный диск и фетровый слимпат, грузик для регулировки прижима иглы, блок питания в розетку 220В, переходник на скорость 45 оборотов.

Внешний вид

Выглядит добротно и солидно. Корпус выполнен из МДФ с отделкой под орех, при этом модель представлена также в еще двух вариантах исполнения с текстурой экокожи и ткани. Можно будет подобрать под вкус и интерьер

По ощущениям достаточно увесист, вместе с комплектным опорным диском его вес составляет 5.7 кг. Никаких плохо подогнанных деталей и люфта. Все выполнено из прочных материалов. Внешние поверхности корпуса приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

Перед эксплуатацией рекомендуется установить в петли комплектную крышку из прозрачного пластика, они предотвратят попадание пыли в рабочую зону во время хранения.

Сам же виниловый проигрыватель идет уже подготовленным для эксплуатации от пользователя требуется установить опорный диск, снять транспортировочные пленки и освободить тонарм.

Органы управления расположены на лицевой стороны в правом нижнем углу. Здесь регуляторы громкости и баланса нижних/высоких частот. Переключатель скорости оборотов с отдельным положением для Bluetooth соединения, кнопка старта и остановки записи. Есть 3.5 мм аудиоразъем для подключения наушников.

Опорный диск у Reproductor RP-410 выполнен из алюминия. Тяжелее, чем решения из пластика, и за счет этого менее подвержен вибрации и биению. Продумали и укомплектовали фетровым матом.

Ножка тонарма также выполнена из стали. С одной из сторон ставится грузик, используемый для регулировки силы прижима. Установлен, проверенный временем, картридж с иглой Audio-Technica AT3600.

Используется ручной лифтер с регулировкой под разные головки, на случай если пользователь проведет замену комплектного картриджа.

Вдоль лицевой стороны размещена металлическая сетка с тканевой подложкой. Данный виниловый проигрыватель оснащен качественной акустической системой мощностью 50 Вт.

Предусмотрели и возможность вывода на внешнюю акустику. На обратной стороне стерео AUX-выход. Есть переключатель режимов вывода со встроенным фонокорректором и без него. Помимо этого, 3.5 мм вход для проводного подключения источника сигнала. Гнездо питания для комплектного блока питания 12В 1.5А 35Вт.

На основании четыре прорезиненные ножки, по исполнению похожие на иглы. Стоит на них корпус устойчиво, они дополнительно гасят возможную вибрацию во время воспроизведения.

Тесты

Как отмечал вначале, для начала эксплуатации Reproductor RP-410 потребуется провести ряд простых манипуляций с установкой опорного диска и грузика на тонарм. Все интуитивно понятно и подробно описано в комплектной инструкции. Пластинка на опорный диск ложится без перекосов, ровно. С помощью ручного лифтера тонарм переводится в положение для старта воспроизведения. Нажимаем на кнопку и можно удобно располагаться в кресле, наслаждаясь магией звучания. Поверьте, вид вращающейся на диске пластинки не надоедает.

Сам виниловый проигрыватель понравился качеством сборки и внешнего исполнения. Звук встроенной акустики приемлемый и всегда доступна возможность проводного внешнего вывода. Есть встроенный фонокорректор. Используемый в нем Bluetooth используется только для подключения к источнику звука и последующего воспроизведения на встроенных колонках, возможности соединения с портативными колонками и беспроводными наушниками не предусмотрена.

Было прослушано несколько пластинок из тех что имеются в моем распоряжении. Воспроизводит проигрыватель без перегрузок, само звучание мелодичное с «искринкой», не плоское. Вокал звучал хорошо, без смешивания средних частот в «кашу». Под собственный вкус можно сменить баланс между высокими и нижними частотами. Отдельно проверил подключение к AV-ресиверу DENON AVR-X1800H с отключением фонокорректора. В такой связке звук получился открытым, живым и масштабным.

Итоги

Reproductor RP-410 оставил приятные впечатления после изучения и тестирования. Проигрыватель сочетает высокое качество внешнего исполнения в корпусе из МДФ, качественное техническое исполнение с картриджем Audio-Technica AT3600 и алюминиевым опорным диском с фетровым матом, встроенную акустику 50 Вт с фонокорректором.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".