Обзор Reproductor RP-410. Виниловый проигрыватель с масштабным и живым звуком

Ностальгия, одно из самых теплых чувств, которое в той или иной мере свойственно каждому из нас и связано оно может быть с разными воспоминаниями, периодами жизни или вещами. Любовь к винилу — это не только особенный музыкальный вкус, но и часто та самая ностальгия. Несколько пластинок или целая коллекция, способы подарить массу эмоций, а кому-то мысленно вернуться в прошлое и вновь пережить приятные воспоминания. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Reproductor RP-410 поддерживает воспроизведение на двух скоростях – 33 и 45 оборотов в минуту, оснащен пассиковым приводом с плавным ходом и картриджем Audio-Technica AT3600.

Обзор Reproductor RP-410

Комплектация

комплектация Reproductor RP-410

Упаковано устройство добротно, это двойная коробка из плотного картона с пенопластовыми вставками внутри. В комплекте покупатель получает документацию на русском языке, опорный диск и фетровый слимпат, грузик для регулировки прижима иглы, блок питания в розетку 220В, переходник на скорость 45 оборотов.

комплектация Reproductor RP-410

Внешний вид

Выглядит добротно и солидно. Корпус выполнен из МДФ с отделкой под орех, при этом модель представлена также в еще двух вариантах исполнения с текстурой экокожи и ткани. Можно будет подобрать под вкус и интерьер

внешний вид Reproductor RP-410

По ощущениям достаточно увесист, вместе с комплектным опорным диском его вес составляет 5.7 кг. Никаких плохо подогнанных деталей и люфта. Все выполнено из прочных материалов. Внешние поверхности корпуса приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

внешний вид Reproductor RP-410

Перед эксплуатацией рекомендуется установить в петли комплектную крышку из прозрачного пластика, они предотвратят попадание пыли в рабочую зону во время хранения.

внешний вид Reproductor RP-410

Сам же виниловый проигрыватель идет уже подготовленным для эксплуатации от пользователя требуется установить опорный диск, снять транспортировочные пленки и освободить тонарм.

внешний вид Reproductor RP-410

Органы управления расположены на лицевой стороны в правом нижнем углу. Здесь регуляторы громкости и баланса нижних/высоких частот. Переключатель скорости оборотов с отдельным положением для Bluetooth соединения, кнопка старта и остановки записи. Есть 3.5 мм аудиоразъем для подключения наушников.

внешний вид Reproductor RP-410

Опорный диск у Reproductor RP-410 выполнен из алюминия. Тяжелее, чем решения из пластика, и за счет этого менее подвержен вибрации и биению. Продумали и укомплектовали фетровым матом.

внешний вид Reproductor RP-410

внешний вид Reproductor RP-410

Ножка тонарма также выполнена из стали. С одной из сторон ставится грузик, используемый для регулировки силы прижима. Установлен, проверенный временем, картридж с иглой Audio-Technica AT3600.

внешний вид Reproductor RP-410

Используется ручной лифтер с регулировкой под разные головки, на случай если пользователь проведет замену комплектного картриджа.

внешний вид Reproductor RP-410

Вдоль лицевой стороны размещена металлическая сетка с тканевой подложкой. Данный виниловый проигрыватель оснащен качественной акустической системой мощностью 50 Вт.

внешний вид Reproductor RP-410

Предусмотрели и возможность вывода на внешнюю акустику. На обратной стороне стерео AUX-выход. Есть переключатель режимов вывода со встроенным фонокорректором и без него. Помимо этого, 3.5 мм вход для проводного подключения источника сигнала. Гнездо питания для комплектного блока питания 12В 1.5А 35Вт.

внешний вид Reproductor RP-410

На основании четыре прорезиненные ножки, по исполнению похожие на иглы. Стоит на них корпус устойчиво, они дополнительно гасят возможную вибрацию во время воспроизведения.

внешний вид Reproductor RP-410

Тесты

Как отмечал вначале, для начала эксплуатации Reproductor RP-410 потребуется провести ряд простых манипуляций с установкой опорного диска и грузика на тонарм. Все интуитивно понятно и подробно описано в комплектной инструкции. Пластинка на опорный диск ложится без перекосов, ровно. С помощью ручного лифтера тонарм переводится в положение для старта воспроизведения. Нажимаем на кнопку и можно удобно располагаться в кресле, наслаждаясь магией звучания. Поверьте, вид вращающейся на диске пластинки не надоедает.

тесты Reproductor RP-410

Сам виниловый проигрыватель понравился качеством сборки и внешнего исполнения. Звук встроенной акустики приемлемый и всегда доступна возможность проводного внешнего вывода. Есть встроенный фонокорректор. Используемый в нем Bluetooth используется только для подключения к источнику звука и последующего воспроизведения на встроенных колонках, возможности соединения с портативными колонками и беспроводными наушниками не предусмотрена.

тесты Reproductor RP-410

Было прослушано несколько пластинок из тех что имеются в моем распоряжении. Воспроизводит проигрыватель без перегрузок, само звучание мелодичное с «искринкой», не плоское. Вокал звучал хорошо, без смешивания средних частот в «кашу». Под собственный вкус можно сменить баланс между высокими и нижними частотами. Отдельно проверил подключение к AV-ресиверу DENON AVR-X1800H с отключением фонокорректора. В такой связке звук получился открытым, живым и масштабным.

тесты Reproductor RP-410

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorReproductor RP-410 оставил приятные впечатления после изучения и тестирования. Проигрыватель сочетает высокое качество внешнего исполнения в корпусе из МДФ, качественное техническое исполнение с картриджем Audio-Technica AT3600 и алюминиевым опорным диском с фетровым матом, встроенную акустику 50 Вт с фонокорректором.
Reproductor RP-410 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Полноразмерные наушники Vivo Over-Ear оценили в 75 долларов…
Компания Vivo объявила о выходе своих первых полноразмерных наушников, которые получили название Over-Ear…
Саундбар Toshiba M510WR выходит в России …
Компания Toshiba TV объявила о выпуске на российский рынок саундбаров C210WR, M310WR и M510WR. Первая хар…
Саундбар Sony BRAVIA Theater Bar 7 оценили в 870 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theater Bar 7 и Theater Bar 5, которые оце…
Обзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта д…
Было время когда при сборке настольной системы помимо привычных компонентов устанавливались и звуковая ка…
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывате…
Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диск…
Обзор W-KING X10. Мощная портативная колонка 70 Вт для улицы…
Начался сезон когда можно много времени проводить на улице и природе, вдвойне приятнее это делать прослуш…
Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для н…
Не так давно тестировали компактную аудиосистему SVEN G342 формата 2.0, сегодня рассмотрим близкую по дух…
Представлена портативная колонка Harman Kardon LUNA 2…
Компания Harman Kardon пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью LUNA 2, которая осн…
Обзор саундбара Hisense AX5140Q: звуковой оазис в вашей гостинойОбзор саундбара Hisense AX5140Q: звуковой оазис в вашей гостиной
Обзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 ВтОбзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 Вт
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и BluetoothОбзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работыОбзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы
Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с BluetoothОбзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor