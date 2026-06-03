Обзор Reproductor RP-410. Виниловый проигрыватель с масштабным и живым звуком

Упаковано устройство добротно, это двойная коробка из плотного картона с пенопластовыми вставками внутри. В комплекте покупатель получает документацию на русском языке, опорный диск и фетровый слимпат, грузик для регулировки прижима иглы, блок питания в розетку 220В, переходник на скорость 45 оборотов.
По ощущениям достаточно увесист, вместе с комплектным опорным диском его вес составляет 5.7 кг. Никаких плохо подогнанных деталей и люфта. Все выполнено из прочных материалов. Внешние поверхности корпуса приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.
Перед эксплуатацией рекомендуется установить в петли комплектную крышку из прозрачного пластика, они предотвратят попадание пыли в рабочую зону во время хранения.
Сам же виниловый проигрыватель идет уже подготовленным для эксплуатации от пользователя требуется установить опорный диск, снять транспортировочные пленки и освободить тонарм.
Органы управления расположены на лицевой стороны в правом нижнем углу. Здесь регуляторы громкости и баланса нижних/высоких частот. Переключатель скорости оборотов с отдельным положением для Bluetooth соединения, кнопка старта и остановки записи. Есть 3.5 мм аудиоразъем для подключения наушников.
Опорный диск у Reproductor RP-410 выполнен из алюминия. Тяжелее, чем решения из пластика, и за счет этого менее подвержен вибрации и биению. Продумали и укомплектовали фетровым матом.
Ножка тонарма также выполнена из стали. С одной из сторон ставится грузик, используемый для регулировки силы прижима. Установлен, проверенный временем, картридж с иглой Audio-Technica AT3600.
Используется ручной лифтер с регулировкой под разные головки, на случай если пользователь проведет замену комплектного картриджа.
Вдоль лицевой стороны размещена металлическая сетка с тканевой подложкой. Данный виниловый проигрыватель оснащен качественной акустической системой мощностью 50 Вт.
Предусмотрели и возможность вывода на внешнюю акустику. На обратной стороне стерео AUX-выход. Есть переключатель режимов вывода со встроенным фонокорректором и без него. Помимо этого, 3.5 мм вход для проводного подключения источника сигнала. Гнездо питания для комплектного блока питания 12В 1.5А 35Вт.
На основании четыре прорезиненные ножки, по исполнению похожие на иглы. Стоит на них корпус устойчиво, они дополнительно гасят возможную вибрацию во время воспроизведения.
Сам виниловый проигрыватель понравился качеством сборки и внешнего исполнения. Звук встроенной акустики приемлемый и всегда доступна возможность проводного внешнего вывода. Есть встроенный фонокорректор. Используемый в нем Bluetooth используется только для подключения к источнику звука и последующего воспроизведения на встроенных колонках, возможности соединения с портативными колонками и беспроводными наушниками не предусмотрена.
Было прослушано несколько пластинок из тех что имеются в моем распоряжении. Воспроизводит проигрыватель без перегрузок, само звучание мелодичное с «искринкой», не плоское. Вокал звучал хорошо, без смешивания средних частот в «кашу». Под собственный вкус можно сменить баланс между высокими и нижними частотами. Отдельно проверил подключение к AV-ресиверу DENON AVR-X1800H с отключением фонокорректора. В такой связке звук получился открытым, живым и масштабным.