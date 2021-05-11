Обзор Resident Evil Village. Уверенное и насыщенное продолжение легендарной серии

Начало 2021 года в плане выход игр на ПК и консолях не радовал большим количеством громких релизов. Тем интереснее стал выход продолжения легендарной серии Resident Evil от Capcom. Мы проходили ее на платформе Sony PlayStation 5 и сегодня готовы поделиться опытом ее прохождения. Кстати, практически ровно год назад именно Resident Evil 3 Remake скрасила весной 2020 года ограничение на выход из дома в связи с карантинными мероприятиями.

Resident Evil Village сюжетно стала прямым прохождением Resident Evil 7. Для тех кто, как и мы пропустил самостоятельное прохождение этой части, в начале игры и походу прохождения игрока вводят в курс дела. Главный герой Итан Уинтерс, который вновь столкнется с борьбой против плесени и зараженных ей антагонистов.

Сам сюжет построен интересно, на старте Крис Редфилд, знакомый по прошлым частям как положительный персонаж проводит зачистку семьи Итана, ставя первые сюжетные вопросы. И таких поворотов, которые в итоге становятся по факту не тем что ожидалось, ждет немало.

Короткое размеренное начало и «бодрый экшн» уже на первых этапах игры. А с учетом того что при первом прохождении игрок будет в любом случае ограничен в ресурсах, здоровье и количестве патронов, первые трудности не заставят себя ждать.

Центральной локацией выступает деревня в Румынии, оформленная в мрачных тонах и столкнувшаяся с нашествие оборотней. Да, тут в отличие от первых трех частей зомби не встретить, как и собственно другие мутации, связанные с Т-вирусом. Хотя отсылок и прямой связи с корпорацией Umbrella тоже хватает.

В целом местный бестиарий обширен. Те же оборотни представлены в разном сеттинге, они могут использовать элементы брони и разное оружие. Они умеют нападать группой и уклоняться от выстрелов. Летающие и стреляющие противники тоже присутствуют.

Еще одним отличием стало появление помимо главного антагониста, еще четырех боссов. Все они хорошо проработаны, сопровождены четкой историей. Плюс каждая родная зона этих боссов, оформлена в своем стиле и предлагает отличия по геймплею.

В одной из первых локаций в замке Леди Демитреску, она же собственно выступает неким аналогом Тирана или Немезиса из прошлых частей. Хоть и в меньше степени, но не дает спокойно изучать громадную территорию замка, преследуя и при неосторожности нанося заметные повреждения.

Сделано все атмосферно. В ходе первого прохождения Resident Evil Village не раз приходилось вздрагивать. Хорошая проработка визуальной и аудио составляющих дает полное погружение в происходящее на экране. Детализация высокая, повышенное внимание к мелочам.

На Sony PlayStation 5 качество картинки отличное. Подвисания и вылетов за все время замечено не было. Частично задействованы адаптивные триггеры, меняя тип стрельбы. Есть также обратная связь с вибрацией и дополнительными звуками на геймпаде.

Отдельно отметим проведенную локализацию под русскоязычных пользователей. Тем те кто плохо владеет английским, сможет вникать в происходящее без чтения субтитров. Голоса для персонажей подобрали удачно.

Игровой процесс сочетает головоломки, сбор базовых компонентов для выживания и экшн. Последнего от части к части становится больше. Пострелять будет в кого. В некоторых моментах может потребоваться не одна попытка для прохождения, особенно если к трате патронов подходить неразумно. В целом взято много механик и решений из Resident Evil 4.

Найдут для себя чем увлечься любители поиски скрытых и коллекционных предметов. В последующем заработанные очки и полученные трофеи можно будет потратить на улучшения оружия. В частности мы успели получить большую часть таких трофеев и четко нацелены на получение платиновой награды.

Есть в Resident Evil Village система крафта. Это улучшения для оружия в виде отдельных модулей, а также прокачка у местного торговца. Улучшить все и сразу не получится, придется выбирать. Проводя охоту на животных в деревне, можно будет улучшить показатели здоровья и защиты. Плюс есть чертежи для создания патронов, аптечки и мин из собираемого хлама на локациях.Общие впечатления от игры положительные. Одна из лучших игр на момент конца весны 2021 года, предложив сочетание геймплея, проработанных локаций, качества графики и звука. Неспешный сюжет, набор антагонистов с разным типом локаций и своими особенностями, у каждого из них свой характер и история.