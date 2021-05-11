Обзор Resident Evil Village. Уверенное и насыщенное продолжение легендарной серии

Начало 2021 года в плане выход игр на ПК и консолях не радовал большим количеством громких релизов. Тем интереснее стал выход продолжения легендарной серии Resident Evil от Capcom. Мы проходили ее на платформе Sony PlayStation 5 и сегодня готовы поделиться опытом ее прохождения. Кстати, практически ровно год назад именно Resident Evil 3 Remake скрасила весной 2020 года ограничение на выход из дома в связи с карантинными мероприятиями.

Resident Evil Village

Resident Evil Village сюжетно стала прямым прохождением Resident Evil 7. Для тех кто, как и мы пропустил самостоятельное прохождение этой части, в начале игры и походу прохождения игрока вводят в курс дела. Главный герой Итан Уинтерс, который вновь столкнется с борьбой против плесени и зараженных ей антагонистов.

Resident Evil Village

Сам сюжет построен интересно, на старте Крис Редфилд, знакомый по прошлым частям как положительный персонаж проводит зачистку семьи Итана, ставя первые сюжетные вопросы. И таких поворотов, которые в итоге становятся по факту не тем что ожидалось, ждет немало.

Resident Evil Village

Короткое размеренное начало и «бодрый экшн» уже на первых этапах игры. А с учетом того что при первом прохождении игрок будет в любом случае ограничен в ресурсах, здоровье и количестве патронов, первые трудности не заставят себя ждать.

Resident Evil Village

Центральной локацией выступает деревня в Румынии, оформленная в мрачных тонах и столкнувшаяся с нашествие оборотней. Да, тут в отличие от первых трех частей зомби не встретить, как и собственно другие мутации, связанные с Т-вирусом. Хотя отсылок и прямой связи с корпорацией Umbrella тоже хватает.

Resident Evil Village

В целом местный бестиарий обширен. Те же оборотни представлены в разном сеттинге, они могут использовать элементы брони и разное оружие. Они умеют нападать группой и уклоняться от выстрелов. Летающие и стреляющие противники тоже присутствуют.

Resident Evil Village

Еще одним отличием стало появление помимо главного антагониста, еще четырех боссов. Все они хорошо проработаны, сопровождены четкой историей. Плюс каждая родная зона этих боссов, оформлена в своем стиле и предлагает отличия по геймплею.

Resident Evil Village

В одной из первых локаций в замке Леди Демитреску, она же собственно выступает неким аналогом Тирана или Немезиса из прошлых частей. Хоть и в меньше степени, но не дает спокойно изучать громадную территорию замка, преследуя и при неосторожности нанося заметные повреждения.

Resident Evil Village

Сделано все атмосферно. В ходе первого прохождения Resident Evil Village не раз приходилось вздрагивать. Хорошая проработка визуальной и аудио составляющих дает полное погружение в происходящее на экране. Детализация высокая, повышенное внимание к мелочам.

Resident Evil Village

На Sony PlayStation 5 качество картинки отличное. Подвисания и вылетов за все время замечено не было. Частично задействованы адаптивные триггеры, меняя тип стрельбы. Есть также обратная связь с вибрацией и дополнительными звуками на геймпаде.

Resident Evil Village

Отдельно отметим проведенную локализацию под русскоязычных пользователей. Тем те кто плохо владеет английским, сможет вникать в происходящее без чтения субтитров. Голоса для персонажей подобрали удачно.

Resident Evil Village

Игровой процесс сочетает головоломки, сбор базовых компонентов для выживания и экшн. Последнего от части к части становится больше. Пострелять будет в кого. В некоторых моментах может потребоваться не одна попытка для прохождения, особенно если к трате патронов подходить неразумно. В целом взято много механик и решений из Resident Evil 4.

Resident Evil Village

Найдут для себя чем увлечься любители поиски скрытых и коллекционных предметов. В последующем заработанные очки и полученные трофеи можно будет потратить на улучшения оружия. В частности мы успели получить большую часть таких трофеев и четко нацелены на получение платиновой награды.

Resident Evil Village

Есть в Resident Evil Village система крафта. Это улучшения для оружия в виде отдельных модулей, а также прокачка у местного торговца. Улучшить все и сразу не получится, придется выбирать. Проводя охоту на животных в деревне, можно будет улучшить показатели здоровья и защиты. Плюс есть чертежи для создания патронов, аптечки и мин из собираемого хлама на локациях. Золото. Выбор редакции MegaObzor Общие впечатления от игры положительные. Одна из лучших игр на момент конца весны 2021 года, предложив сочетание геймплея, проработанных локаций, качества графики и звука. Неспешный сюжет, набор антагонистов с разным типом локаций и своими особенностями, у каждого из них свой характер и история.
Комментарии и отзывы Resident Evil Village
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