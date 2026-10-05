Обзор игры Creepy Tale: Snow Child. Финальная часть мрачной сказки

Примерно года два назад мне предложили изучить Creepy Tale 3: Ingrid Penance, третья часть в рамках мрачной сказочной серии от российской инди-студии Creepy Brothers. Проект тогда настолько приятное впечатление, что я сразу самостоятельно приобрел первую и вторую часть. Позже студия выпустила четвертую часть Creepy Tale: Some Other Place, а в этом году уже завершающую Creepy Tale: Snow Child. Изначально в мае на ПК, а уж. Сам проект представляет собой смесь жанров, состоящий из повествовательной истории с головоломками, динамичными мини-играми на реакцию. Все это в художественной рисовке и с многоголосой русской озвучкой.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Новая часть заявлена как завершающая для этой мрачной истории, те кто знакомился с проектом ранее найдут для себя много отсылок и финальных штрихов для героев, но и как стартовую ее тоже можно начинать смело. Как и ранее, каждая из них вполне самостоятельна и интересна в отрыве. Здесь нас встречает новый герой – мальчик Метелица, воспитанный в отрыве от родителей и для которого предначертано вынести важное решение, меняющее судьбу этого мира. При этом полная преемственность с атмосферой, характерной для сказок братьев Гримм.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Чувствуется, что ребята из инди-студии набрались опыта, сил и уверенности. Заметен качественный прогресс от части к части, как пример, здесь нас встречает многоголосая озвучка на русском языке с удачно подобранными актерами озвучками, раскрывающими характер героев, увеличился тайминг рисованных заставок между частями активного геймплея, да и сам мир стал шире, появились и новые механики.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Основой остаются квесты, требующие подумать и потратить на изучение окружающей обстановке некоторое время. Но соблюден баланс, они не душат и гармонично вписаны в общее путешествие. Помимо сопоставления и взаимодействия с предметами, добавились те, что требуют быстрой реакции (QTE), переключение между несколькими персонажами, ритм-игра, а также некий аналог игры «Как достать соседа». При серии неудач с решениями, можно купить на собираемые монетки подсказку от спутника, а в совсем невыполнимых пропустить загадку.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

В Creepy Tale: Snow Child появился сегмент с платформингом, где нужно в пещере с отравляющим газом подняться на самый верх, по пути собирая монетки. И вот таких разнообразных элементов стало больше, за чет это игра смотрится живее и насыщеннее, хотя может негативно влиять на общий повествовательный характер этой серии.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Количество локаций, в которых мы сможем побывать увеличилось до трех полноценных глав с под главами в каждой из них. Мрачность и общий дух хорошо выдержан, сама же история занимает около 5 часов неспешного прохождения. В финале даже будет возможность выбрать между двумя концовками. Есть и возможность вернуться в понравившиеся локации для выполнения ачивок или сбора коллекционных предметов.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Итоги по Creepy Tale: Snow Child

Как итог, перед нами крепкий квест с многоголосой русской озвучкой и художественной рисовкой, завершающий повествование и открывающий путь для новой серии. Creepy Tale: Snow Child предлагает насыщенный геймплей, новые механики, хорошее наполнение по локациям, головоломкам и механикам. Возможно можно придраться к тому, что мрачности в этой истории стало меньше, в остальном смело рекомендую к прохождению.

Обзор игры Creepy Tale: Snow Child

Платина в игре

платина Creepy Tale: Snow Child

Платина в этой игре потребует полного прохождения истории, перезагрузки последнего уровня для изменения двух вариантов концовок, сбора коллекционных предметов (30 монеток и 7 запросов на помощь в головоломках), а также выполнения ситуативных задач. Общий набор не сложен, но некоторые головоломки надо будет пройти без получения урона.
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