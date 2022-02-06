Обзор RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерной навигацией

В официальном магазине доступен за 29 990 рублей.
Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, блок питания, зарядную станцию с напольной площадкой, съемный блок с салфеткой из микрофибры.
Диаметр корпуса составляет 356 мм, высота 102 мм. Последний параметр указан с учетом «башенки», являющейся лидаром. Он отвечает за навигацию по комнате и построение карты помещения.
На верхней грани расположена крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора пыли и блок для заливки воды.
Фильтр для сухих загрязнений сопровождается многоуровневым фильтром. Он обслуживаемый и заменяемый. В этом же отсеке расположена щеточка, используемая для очистки валика.
За перемещение RoboVac L70 Hybrid по пол отвечают два колеса, установленные на подпружиненных подвесах. Для лучшего сцепления есть грунтозацепы.
В центре поворотный ролик. Щетка есть только на одной из сторон пылесоса. По периметру распределены датчики перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.
При проведении влажной уборки в тыльной части можно зафиксировать комплектную площадку с салфеткой из микрофибры. Во время движения на нее равномерно подается жидкость.
В комплектной зарядной станции продумали вопрос аккуратной укладки кабеля. В основании для этого есть ниша со скрытым разъемом питания. Также есть специальная площадка, предотвращающая загрязнение пола в месте парковки и зарядки.
Несмотря на высокую мощность до 2200 Па он работал очень тихо. При чем на твердых покрытиях повышение мощности не требовалось, с запасом хватало и среднего уровня мощности. Эта модель поддерживает автоматическую коррекцию мощности в зависимости от типа покрыти.
Емкость для сбора пыли объемом 450 мл. Этого объема хватает с запасом для уборки помещения большой площади. За счет трехуровневой фильтрации подходит для квартир с аллергиками и детьми.
Влажную уборку можно использовать для поддержания чистоты пола. Она заметно увеличивает интервал между ручным проведением влажной уборки помещения. Поддерживается регулировка объема подаваемой на салфетки воды.
Аккумулятора с емкостью 5200 мАч хватало на более чем 2 часа беспрерывной уборки. После прохождения всей площади помещения корректно возвращался на зарядную станцию.
В завершение отметим поддержку интеграции с голосовым помощником Яндекс.Алиса. Так можно будет запускать уборку голосом или через приложение Яндекс.