Обзор RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерной навигацией

Тестируемый сегодня робот-пылесос RoboVac L70 Hybrid оснащен лазерной навигацией iPath. Из его особенностей также отмечаются поддержка влажной и сухой уборки, Wi-Fi модуль с приложением для телефона, высокая мощность, поддержка разных типов полового покрытия.

RoboVac L70 Hybrid

В официальном магазине доступен за 29 990 рублей.

Комплектация

RoboVac L70 Hybrid

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, блок питания, зарядную станцию с напольной площадкой, съемный блок с салфеткой из микрофибры.

RoboVac L70 Hybrid

Внешний вид

Выполнен в корпусе традиционной формы. В оформлении преобладает белый цвет, оставляя его неприметным при движении по полу и не ухудшая интерьер.

RoboVac L70 Hybrid

Диаметр корпуса составляет 356 мм, высота 102 мм. Последний параметр указан с учетом «башенки», являющейся лидаром. Он отвечает за навигацию по комнате и построение карты помещения.

RoboVac L70 Hybrid

На верхней грани расположена крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора пыли и блок для заливки воды.

RoboVac L70 Hybrid

Фильтр для сухих загрязнений сопровождается многоуровневым фильтром. Он обслуживаемый и заменяемый. В этом же отсеке расположена щеточка, используемая для очистки валика.

RoboVac L70 Hybrid

За перемещение RoboVac L70 Hybrid по пол отвечают два колеса, установленные на подпружиненных подвесах. Для лучшего сцепления есть грунтозацепы.

RoboVac L70 Hybrid

В центре поворотный ролик. Щетка есть только на одной из сторон пылесоса. По периметру распределены датчики перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.

RoboVac L70 Hybrid

При проведении влажной уборки в тыльной части можно зафиксировать комплектную площадку с салфеткой из микрофибры. Во время движения на нее равномерно подается жидкость.

RoboVac L70 Hybrid

В комплектной зарядной станции продумали вопрос аккуратной укладки кабеля. В основании для этого есть ниша со скрытым разъемом питания. Также есть специальная площадка, предотвращающая загрязнение пола в месте парковки и зарядки.

RoboVac L70 Hybrid

Софт

RoboVac L70 Hybrid оснащен модулем Wi-Fi. Подключив его к домашней сети, владелец получит дистанционное управление со смартфона. Здесь есть кнопки выбора мощности, режимов работы и отправки на зарядную станцию.

По мере движения пылесос строит карту помещения. Ее можно зонировать выбирая участки, которые будут пропускаться при уборке. Удобнее и практичнее чем магнитные ленты. Также доступен инструменты по запуску уборки по расписанию. Есть встроенный пульт для ручного перемещения по полу. Ведется статистика по ресурсу расходников.

Тесты

RoboVac L70 Hybrid эксплуатировался в течение месяца в частном доме с площадью 110 квадратных метров. Полы преимущественно из плитки, несколько зон с ламинатом и ковер с низким ворсом. Перемещался по помещению с эффективным построением маршрута, по итогу не оставались пропущенные участки.

RoboVac L70 Hybrid

Несмотря на высокую мощность до 2200 Па он работал очень тихо. При чем на твердых покрытиях повышение мощности не требовалось, с запасом хватало и среднего уровня мощности. Эта модель поддерживает автоматическую коррекцию мощности в зависимости от типа покрыти.

RoboVac L70 Hybrid

Емкость для сбора пыли объемом 450 мл. Этого объема хватает с запасом для уборки помещения большой площади. За счет трехуровневой фильтрации подходит для квартир с аллергиками и детьми.

RoboVac L70 Hybrid

Влажную уборку можно использовать для поддержания чистоты пола. Она заметно увеличивает интервал между ручным проведением влажной уборки помещения. Поддерживается регулировка объема подаваемой на салфетки воды.

RoboVac L70 Hybrid

Аккумулятора с емкостью 5200 мАч хватало на более чем 2 часа беспрерывной уборки. После прохождения всей площади помещения корректно возвращался на зарядную станцию.

RoboVac L70 Hybrid

В завершение отметим поддержку интеграции с голосовым помощником Яндекс.Алиса. Так можно будет запускать уборку голосом или через приложение Яндекс.

RoboVac L70 Hybrid

Итоги

RoboVac L70 Hybrid – робот-пылесос формата с влажной и сухой уборкой, поддерживающий регулировку мощности всасывания и объема подачи воды, построение карты помещения с зонированием, умную навигацию, отличающийся длительным временем автономной работы. Не устроить может отсутствие в комплекте сменных расходников.
RoboVac L70 Hybrid получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы RoboVac L70 Hybrid
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