Обзор RoboVac L70 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с лазерной навигацией

Тестируемый сегодня робот-пылесос RoboVac L70 Hybrid оснащен лазерной навигацией iPath. Из его особенностей также отмечаются поддержка влажной и сухой уборки, Wi-Fi модуль с приложением для телефона, высокая мощность, поддержка разных типов полового покрытия.

Комплектация

В официальном магазине доступен за 29 990 рублей.

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, блок питания, зарядную станцию с напольной площадкой, съемный блок с салфеткой из микрофибры.

Внешний вид

Выполнен в корпусе традиционной формы. В оформлении преобладает белый цвет, оставляя его неприметным при движении по полу и не ухудшая интерьер.

Диаметр корпуса составляет 356 мм, высота 102 мм. Последний параметр указан с учетом «башенки», являющейся лидаром. Он отвечает за навигацию по комнате и построение карты помещения.

На верхней грани расположена крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора пыли и блок для заливки воды.

Фильтр для сухих загрязнений сопровождается многоуровневым фильтром. Он обслуживаемый и заменяемый. В этом же отсеке расположена щеточка, используемая для очистки валика.

За перемещение RoboVac L70 Hybrid по пол отвечают два колеса, установленные на подпружиненных подвесах. Для лучшего сцепления есть грунтозацепы.

В центре поворотный ролик. Щетка есть только на одной из сторон пылесоса. По периметру распределены датчики перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.

При проведении влажной уборки в тыльной части можно зафиксировать комплектную площадку с салфеткой из микрофибры. Во время движения на нее равномерно подается жидкость.

В комплектной зарядной станции продумали вопрос аккуратной укладки кабеля. В основании для этого есть ниша со скрытым разъемом питания. Также есть специальная площадка, предотвращающая загрязнение пола в месте парковки и зарядки.

Софт

Тесты

RoboVac L70 Hybrid оснащен модулем Wi-Fi. Подключив его к домашней сети, владелец получит дистанционное управление со смартфона. Здесь есть кнопки выбора мощности, режимов работы и отправки на зарядную станцию.По мере движения пылесос строит карту помещения. Ее можно зонировать выбирая участки, которые будут пропускаться при уборке. Удобнее и практичнее чем магнитные ленты. Также доступен инструменты по запуску уборки по расписанию. Есть встроенный пульт для ручного перемещения по полу. Ведется статистика по ресурсу расходников.RoboVac L70 Hybrid эксплуатировался в течение месяца в частном доме с площадью 110 квадратных метров. Полы преимущественно из плитки, несколько зон с ламинатом и ковер с низким ворсом. Перемещался по помещению с эффективным построением маршрута, по итогу не оставались пропущенные участки.

Несмотря на высокую мощность до 2200 Па он работал очень тихо. При чем на твердых покрытиях повышение мощности не требовалось, с запасом хватало и среднего уровня мощности. Эта модель поддерживает автоматическую коррекцию мощности в зависимости от типа покрыти.

Емкость для сбора пыли объемом 450 мл. Этого объема хватает с запасом для уборки помещения большой площади. За счет трехуровневой фильтрации подходит для квартир с аллергиками и детьми.

Влажную уборку можно использовать для поддержания чистоты пола. Она заметно увеличивает интервал между ручным проведением влажной уборки помещения. Поддерживается регулировка объема подаваемой на салфетки воды.

Аккумулятора с емкостью 5200 мАч хватало на более чем 2 часа беспрерывной уборки. После прохождения всей площади помещения корректно возвращался на зарядную станцию.

В завершение отметим поддержку интеграции с голосовым помощником Яндекс.Алиса. Так можно будет запускать уборку голосом или через приложение Яндекс.

Итоги

RoboVac L70 Hybrid – робот-пылесос формата с влажной и сухой уборкой, поддерживающий регулировку мощности всасывания и объема подачи воды, построение карты помещения с зонированием, умную навигацию, отличающийся длительным временем автономной работы. Не устроить может отсутствие в комплекте сменных расходников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".