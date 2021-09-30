Обзор Roborock S7 (RU). Робот-пылесос...

Вид сверху. Фирменный дизайн и техническое оснащение

Из года в год производители техники с мировыми именами радуют нас новинками, ставящими пользовательский опыт на новую, более высокую ступень. И если верно то, что постоянное совершенствование уже давно существующих технических и технологических составляющий само по себе является движением вперед и вверх, то о внедрении по-настоящему прорывных революционных нововведений говорить не приходится. Новинка от флагмана рынка роботов-пылесосов – новая модель Roborock S7, кажется, совмещает в себе как явные черты эволюционного развития продукта, так и решения, которые – в случае проверки их временем и большим пробегом по квадратуре апартаментов, домов и рабочих пространств – будут иметь революционные последствия. Обо всем по порядку.Поскольку производитель уже успел зарекомендовать себя и по сути является глобальным брендом в нише роботизированной уборки, внешний вид S7 можно отнести к рубрике “верность традициям”. Новая модель выполнена в виде той же шайбы с диаметром 35 сантиметров и доступна в двух цветовых решениях: белом и черном. При показателе высоты чуть меньше 10 см габариты роботов-пылесосов от Roborock представляют собой золотую середину между богатством технической базы устройств и их компактностью. S7, как и его предшественники, легко проедет не только под антикварные фамильные комоды и оставит чистым пол между ножками стульев и кресел циклопических размеров – пространство под стандартным кухонным гарнитуром и уборка под некоторыми стульями из каталогов ИКЕА не будут для него препятствием (проверено).

Близкое знакомство

Верхняя плоскость робота увенчана (такой же фирменной) башенкой, которая делает девайс похожим на милый комнатный танк, ведущий неравные бои с пылью и загрязнениями. В этом небольшом возвышении спрятан тот самый лидар, обеспечивающий – наравне с компактностью – точное ориентирование на местности (заявленная точность карты при уборке – 98%) и потрясающую маневренность. По глянцевому корпусу кругом от башни с лидаром отходят медленно угасающие к периферии волны. И это во внешнем виде устройств от Roborock ново: так производитель подводит нас к инновационным решениям, которыми поколение S7 призвано удивить покупателей (подробнее – ниже). Ближе к переднему краю робота расположена панель управления, при помощи которой устройство можно включить/отключить, отправить на зарядную станцию или же выбрать режим точечной очистки. Для каждого из действий предусмотрена отдельная кнопка. Прямо перед панелью – еще одна маленькая новинка. Длинный светодиод разным цветом призван сигнализировать пользователю о выбранном режиме уборке или о зарядке аккумулятора.Все пространство за башенкой лидара представляет собой крышку, приподняв которую получаем доступ к контейнеру для пыли емкостью 470 мл (на 10 больше, чем у предыдущих моделей) с HEPA фильтром и к закрепленной в небольшом углублении щетке для очистки датчиков от пыли (с течением времени это неизбежно) и маленькому лезвию для устранения волос, накрутившихся на ось центральной щетки.Если после распаковки, установки зарядной станции и первого запуска у кого-то из пользователей не возникает чувство, что в доме появился новый/первый питомец, им явно стоит услышать отзывы о первом включении от тех, у кого есть маленькие дети. Перевернув нового трудолюбивого и полезного соседа пузиком вверх (делать это придется и для редких чисток), ближе к переднему краю можно увидеть одно небольшое колесо для руления и два крупных колеса ближе к центру окружности, которые помогают ему преодолевать перепады высоты на порогах и других препятствиях.

Пропылесосить и помыть. Первый раз 2в1

Между большими колесами расположена центральная турбощетка, которая у S7 эволюционировала. Форма цилиндра с ребрами из жесткого силикона (у более ранних моделеей чередовались ряды щетины и силиконовых ребер меньшей жесткости), а также подвижный (еще одна приятная новинка) механизм ее крепления к корпусу призваны обеспечить ее полное прилегание к полу даже на неровных поверхностях. При мощности всасывания в 2500 Па эти нововведения гарантируют более качественную уборку в режиме пылесоса. После одного проезда нового робота-пылесоса по ковру с высоким ворсом, не остается даже довольно крупного мусора. Покрытие большей площади при проезде по-прежнему обеспечивает вспомогательная щетка. Выполнена она в виде пяти длинных силиконовых лепестков, неустанно вращающихся во время любого режима работы и подгребающих таким образом мусор к центральной щетке.Как уже могли догадаться те, кто использовал пылесосы Roborock или пристально следит за развитием роботизированных пылесосов, осталось рассказать только о режиме влажной уборки. Но в случае S7 сделать это стоит отдельно.Да, модуль для влажной уборки по-прежнему крепится к задней части пылесоса, а получить к нему доступ (снимается и ставится обратно легко, как и все комплектующие, предполагающие обслуживание и замену при длительном использовании) можно непосредственно в рабочем положении устройства. Да, представлен модуль по-прежнему емкостью для воды (увеличилась до 300 мл и 200 квадратных метров влажной уборки, модулем для крепления фибры и самой фиброй. Но теперь все работает совершенно иначе. Настолько, что в производитель даже исключил из комплектации поставки силиконовый коврик, который до этого рекомендовал крепить рядом с зарядной станцией во избежание отсыревания пола.

Итог

Коврик был нелишним, ведь не у всех есть возможность сразу по завершении влажной уборки снять мокрую фибру. Однако для S7 он полностью теряет актуальность, так как новое поколение пылесосов оснащено технологией VibraRise™. Отныне модуль для влажной уборки автоматически приподнимается на 5 мм, как только робот закончил с мытьем полов. То же – на всех ковровых покрытиях, которые он безошибочно определил еще при первом включении и построении карты помещения. Но и это еще не все. Расходящиеся от башенки с лидаром волны и первая часть в названии инновационной технологии приводят нас прямо к главному усовершенствованию в 7-м поколении от Roborock.Чистый пол отныне обеспечивается силой механических колебаний. Модуль с фиброй совершает до 3000 звуковых вибраций в минуту. И это действительно делает разницу. Не новость, что именно совмещение режимов сухой и влажной уборки вызывало больше всего вопросов к роботам-пылесосам с того момента, как производители начали пытаться соединить решения в одном корпусе. И если с пылью эти юркие ребята научились справляться не хуже обычных ручных пылесосов с проводами и шлангами, то влажная уборка до сих пор немного провисала. Тем и замечателен Roborock S7: возможно, модель станет тем первопроходцем, который позволит максимально удобно и без лишних временных затрат полностью закрыть вопрос уборки за один выезд с зарядной станции. Ни засохшие пятна от сладкого кофе, ни следы от грязной обуви (сезон как раз в разгаре) не имеют против вибрирующей швабры реальных шансов.Если добавить ко всему возможность управления через приложение Roborock с выбором мощности всасывания и уровня подачи воды, функцию зонированной уборки и составление графика уборок (даже когда никого нет дома/в городе/в стране), с Roborock S7 получим приятную картину, в которой вопрос чистоты дома будет закрыт полностью одним девайсом. А пользователи? Пользователи могут гулять в осенних парках, навещать близких и встречаться с друзьями, задерживаться на работе и вносить в календарь событий и дел что угодно. Но — точно — не домашнюю уборку.