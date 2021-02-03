Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения

В конце прошлого года бренд Roidmi запустил официальные продажи сразу двух беспроводных пылесосов Roidmi X30 и X30 Pro. Отличиями старшей модели стал модуль дисплея на ручке и отсутствие в комплекте щетки для домашних животных. Рекомендованная стоимость для них составляет 39 990 и 42 990 рублей соответственно. Общие выводы по обзору младшей версии будут справедливы и для старшей.

Комплектация

Поставляется в коробке с ручкой для переноски. Внутри контура с полиграфией находится основная с крафт-картоном со структурой в виде отдельных отсеков под комплектующие.

Набор включает основной блок, гибкий шланг, моторизированную насадку, мини турбо насадку, насадку с щеткой, щелевую насадку, удлинительный шланг, блок для влажной уборки, сменные салфетки, блоки фильтра, щетку для очистки, салфетки из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это модульный беспроводной пылесос, состоящий из моторного блока с контейнером, удлинительной трубы и насадки. Все может собираться в разных комбинациях.

Основная часть выполнена в виде вытянутого цилиндра с удобной ручкой для хвата. Он отличается от распространённого типа с пистолетной ручкой.

В оформлении используется сочетание белого и черного. Выглядит привлекательно. Внешние поверхности немаркие.

На ручке Roidmi X30 выведены кнопки включения и переключения мощности. Есть символьный LED-дисплей, отображающий уровень заряда батареи. В старшей версии стоит более информативный вариант.

Прозрачный контейнер с блоком циклонного фильтра и соплом для подключения насадок или удлинительной трубы. Есть риска для контроля максимального уровня наполнения.

Очищается с помощью откидной подпружиненной крышки. Обслуживание его после уборки исключает контакт с руками.

На противоположной стороне выпускная решетка с HEPA-фильтром. В комплекте предусмотрели сменный комплект.

Насадки

Roidmi X30 предлагает хороший набор насадок и возможней компоновки. Ставить можно как с удлинительной трубой, так и без нее. Выполнена она из окрашенного в серебристый цвет металла, места соединений усилены.

В комплекте также есть гибкий шланг. Он хорошо себя показал во время уборки мягкой мебели, труднодоступных мест и салона автомобиля. Подсоединять к нему можно немоторизованные насадки.

Главная насадка окрашена в темный цвет. На крышке ее прозрачное окошко, позволяющее контролировать намотавшиеся волосы и нитки.

Валик с рядом из синтетического форса. Его можно будет снять для обслуживания. Поворотное крепление и хорошая маневренность.

Дополнена она съемным блоком с емкостью для жидкости под влажную уборку полового покрытия. На основании этой насадки ставится съемная салфетка из микрофибры. В комплекте идут две такие салфетки.

Соединяется с помощью магнита. При движении по полу не отсоединяется. Емкости достаточно для уборки помещений с большой площадью.

Вместе с Roidmi X30 идет еще одна моторизированная насадка для мебели. Она меньше по ширине и идет с жестким типом крепления.

Есть насадка с рядом из ворса. С помощью нее можно убирать крошки или сухие загрязнения с поверхностей.

Традиционная щелевая насадка для углов и труднодоступных мест.

Софт

Это первый беспроводной пылесос на нашей памяти с модулем Bluetooth. Для взаимодействия загружается приложение Roidmi. После быстрой авторизации проходит поиск устройства.

В приложении можно контролировать текущий уровень заряда батареи, время до завершения зарядки, время до смены фильтрующих блоков.

Можно выставить мощность зарядки в диапазоне от 60 до 100W. После замены фильтров или обслуживания ресурс сбрасывается вручную. Интервал времени до отключения символьного дисплея. Также вместо заряда батареи можно вывести примерное время до сеанса зарядки.

Проводится актуализация прошивки. Так, в последнем апдейте одним из улучшений стало увеличение времени автономной работы.

Тесты

Оснащен Roidmi X30 мощным мотором с частотой вращения до 120 000 оборотов в минуту. Мощность всасывания до 26 800 Па. Как показала практика тестов, он не уступает по мощности проводным решениям и конкуренту в виде Dyson.

Эффективно выбивает загрязнения с ковровых покрытий, мягкой мебели. За время тестирования мы его использовали в частном двухэтажном доме. С задачей уборки справлялся на отлично. Подходит для ежедневной и генеральной уборки.

Под влажную уборку рекомендуем вместо воды добавлять в контейнер смесь воды и моющего средства. Так будет осуществляться антибактериальная обработка и не будут оставаться разводы

Для зарядки есть два варианта с ее проведением. Это прямое подключение к гнезду питания и установка док-станции на ровную вертикальную поверхность. Стоит в таком положении пылесос устойчиво. На полный цикл уходит около 2.5 часов.

За автономную работу тут отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. На начальном уровне мощности ее хватает на 1 час уборки. Увеличение мощности сокращает время. В целом же даже начальный уровень позволяет эффективно убирать грязь, не проходя участок по несколько раз.

Итоги по Roidmi X30

Емкость контейнера 0.55 литра. Очистка удобная. Его также можно будет промывать. Все группы фильтров обслуживаемые.Roidmi X30 – беспроводной пылесос флагманского уровня с циклонной системой фильтрации. Его сильными сторонами стали набор из насадок под разные сценарии эксплуатации, два типа соединительной трубы, комплектные дополнительные расходники, выбор способов фиксации, вертикальная парковка, длительное время работы, приложение для смартфона с мониторингом и настройками, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем стоимость, но и пылесос этот не рядовой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".