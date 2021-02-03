Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения

В конце прошлого года бренд Roidmi запустил официальные продажи сразу двух беспроводных пылесосов Roidmi X30 и X30 Pro. Отличиями старшей модели стал модуль дисплея на ручке и отсутствие в комплекте щетки для домашних животных. Рекомендованная стоимость для них составляет 39 990 и 42 990 рублей соответственно. Общие выводы по обзору младшей версии будут справедливы и для старшей.

Roidmi X30

Комплектация

Поставляется в коробке с ручкой для переноски. Внутри контура с полиграфией находится основная с крафт-картоном со структурой в виде отдельных отсеков под комплектующие.

Roidmi X30

Набор включает основной блок, гибкий шланг, моторизированную насадку, мини турбо насадку, насадку с щеткой, щелевую насадку, удлинительный шланг, блок для влажной уборки, сменные салфетки, блоки фильтра, щетку для очистки, салфетки из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Roidmi X30

Внешний вид

Это модульный беспроводной пылесос, состоящий из моторного блока с контейнером, удлинительной трубы и насадки. Все может собираться в разных комбинациях.

Roidmi X30

Основная часть выполнена в виде вытянутого цилиндра с удобной ручкой для хвата. Он отличается от распространённого типа с пистолетной ручкой.

Roidmi X30

В оформлении используется сочетание белого и черного. Выглядит привлекательно. Внешние поверхности немаркие.

Roidmi X30

На ручке Roidmi X30 выведены кнопки включения и переключения мощности. Есть символьный LED-дисплей, отображающий уровень заряда батареи. В старшей версии стоит более информативный вариант.

Roidmi X30

Прозрачный контейнер с блоком циклонного фильтра и соплом для подключения насадок или удлинительной трубы. Есть риска для контроля максимального уровня наполнения.

Roidmi X30

Очищается с помощью откидной подпружиненной крышки. Обслуживание его после уборки исключает контакт с руками.

Roidmi X30

На противоположной стороне выпускная решетка с HEPA-фильтром. В комплекте предусмотрели сменный комплект.

Roidmi X30

Насадки

Roidmi X30 предлагает хороший набор насадок и возможней компоновки. Ставить можно как с удлинительной трубой, так и без нее. Выполнена она из окрашенного в серебристый цвет металла, места соединений усилены.

Roidmi X30

В комплекте также есть гибкий шланг. Он хорошо себя показал во время уборки мягкой мебели, труднодоступных мест и салона автомобиля. Подсоединять к нему можно немоторизованные насадки.

Roidmi X30

Главная насадка окрашена в темный цвет. На крышке ее прозрачное окошко, позволяющее контролировать намотавшиеся волосы и нитки.

Roidmi X30

Roidmi X30

Валик с рядом из синтетического форса. Его можно будет снять для обслуживания. Поворотное крепление и хорошая маневренность.

Roidmi X30

Дополнена она съемным блоком с емкостью для жидкости под влажную уборку полового покрытия. На основании этой насадки ставится съемная салфетка из микрофибры. В комплекте идут две такие салфетки.

Roidmi X30

Соединяется с помощью магнита. При движении по полу не отсоединяется. Емкости достаточно для уборки помещений с большой площадью.

Roidmi X30

Roidmi X30

Вместе с Roidmi X30 идет еще одна моторизированная насадка для мебели. Она меньше по ширине и идет с жестким типом крепления.

Roidmi X30

Roidmi X30

Есть насадка с рядом из ворса. С помощью нее можно убирать крошки или сухие загрязнения с поверхностей.

Roidmi X30

Традиционная щелевая насадка для углов и труднодоступных мест.

Roidmi X30

Софт

Это первый беспроводной пылесос на нашей памяти с модулем Bluetooth. Для взаимодействия загружается приложение Roidmi. После быстрой авторизации проходит поиск устройства.

В приложении можно контролировать текущий уровень заряда батареи, время до завершения зарядки, время до смены фильтрующих блоков.

Можно выставить мощность зарядки в диапазоне от 60 до 100W. После замены фильтров или обслуживания ресурс сбрасывается вручную. Интервал времени до отключения символьного дисплея. Также вместо заряда батареи можно вывести примерное время до сеанса зарядки.

Проводится актуализация прошивки. Так, в последнем апдейте одним из улучшений стало увеличение времени автономной работы.

Тесты

Оснащен Roidmi X30 мощным мотором с частотой вращения до 120 000 оборотов в минуту. Мощность всасывания до 26 800 Па. Как показала практика тестов, он не уступает по мощности проводным решениям и конкуренту в виде Dyson.

Roidmi X30

Эффективно выбивает загрязнения с ковровых покрытий, мягкой мебели. За время тестирования мы его использовали в частном двухэтажном доме. С задачей уборки справлялся на отлично. Подходит для ежедневной и генеральной уборки.

Roidmi X30

Под влажную уборку рекомендуем вместо воды добавлять в контейнер смесь воды и моющего средства. Так будет осуществляться антибактериальная обработка и не будут оставаться разводы

Roidmi X30

Для зарядки есть два варианта с ее проведением. Это прямое подключение к гнезду питания и установка док-станции на ровную вертикальную поверхность. Стоит в таком положении пылесос устойчиво. На полный цикл уходит около 2.5 часов.

Roidmi X30

За автономную работу тут отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. На начальном уровне мощности ее хватает на 1 час уборки. Увеличение мощности сокращает время. В целом же даже начальный уровень позволяет эффективно убирать грязь, не проходя участок по несколько раз.

Roidmi X30

Емкость контейнера 0.55 литра. Очистка удобная. Его также можно будет промывать. Все группы фильтров обслуживаемые.

Итоги по Roidmi X30

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoidmi X30 – беспроводной пылесос флагманского уровня с циклонной системой фильтрации. Его сильными сторонами стали набор из насадок под разные сценарии эксплуатации, два типа соединительной трубы, комплектные дополнительные расходники, выбор способов фиксации, вертикальная парковка, длительное время работы, приложение для смартфона с мониторингом и настройками, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем стоимость, но и пылесос этот не рядовой.
Roidmi X30 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Roidmi X30
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