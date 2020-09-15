Обзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией

Не так давно в России стартовали официальные продажи беспроводного пылесоса Roidmi Zero Z1 с функцией «стерилизации». Это суббренд компании Xiaomi. Поддерживает сухую и влажную уборку. В роликовой щетке этого пылесоса используется технология подачи ионов серебра с антибактериальными свойствами. Из особенностей отмечает четыре комплектные щетки и время автономной работы до 60 минут. Также вышел его упрощенный вариант Roidmi Zero Z1 Air без влажной уборки и функции «стерилизации».

Roidmi Zero Z1

Рекомендованная стоимость составляет 23 990 и 16 990 соответственно.

Roidmi Zero Z1 обзор

Комплектация

Упаковано в коробку со светлым оформлением. Есть ручка для удобной переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным нишам. Стартовый комплект включает основную щетку, щелевую насадку, электрощетку для мебели, зарядное устройство с евровилкой, крепление на стену, блок для влажной уборки, щетку для очистки, салфетки для протирки полового покрытия, удлиняющую трубу, инструкцию и гарантийный талон.

Roidmi Zero Z1

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белоснежного пластика с софт-тач покрытием. Выглядит премиально. Относится к циклонному типу.

Roidmi Zero Z1

Блок контейнера прозрачный, что позволяет визуально контролировать уровень собранных загрязнений. Удалить загрязнения можно будет, не снимая его полностью. На основании откидная крышка.

Roidmi Zero Z1

Внутри можно обратить внимание на блок циклона с защитным металлическим фильтром. Эту часть также можно будет обслуживать.

Roidmi Zero Z1

Удобная и широкая ручка для хвата. Вес пылесоса в собранном состоянии 1.55 кг. Держать в руке несложно. В основании ручки кнопка в виде курка.

Roidmi Zero Z1

Еще одна кнопка позволяет выбирать уровень мощности мотора в нескольких диапазонах.

Roidmi Zero Z1

Верхняя часть блока представляет собой вентиляционную решетку с расположенным за ним выпускным фильтром.

Roidmi Zero Z1

На тыльной грани Roidmi Zero Z1 расположена группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих текущий уровень заряда. Здесь же гнездо питания.

Roidmi Zero Z1

В комплекте с пылесосом идет компактное крепление с двухсторонним скотчем. Его можно будет установить в кладовке или в шкафу. В собранном состоянии занимает ограниченное пространство. На нем предусмотрено отверстие под винтовое крепление саморезом.

Насадки и труба

Использовать пылесос можно как с комплектной удлиняющей трубой, так и подключая насадки напрямую к соплу на корпусе. Такой компактный вариант оптимален для уборки мебели и автомобиля. Труба же выполнена из серебристого металла. Места крепления усилены.

Roidmi Zero Z1

Основная турбо-насадка идет с вращающимся валиком. Она подходит под разные типы половых покрытий. По периметру входа идет ряд из ворса, увеличивающий эффективность сбора мелких загрязнений.

Roidmi Zero Z1

Место крепления дает возможность изменять угол наклона и обеспечивает хорошую маневренность, включая уборку под мягкой мебелью.

Roidmi Zero Z1

К этой насадке можно будет установить площадку с салфеткой из микрофибры. Она необходима для проведения влажной уборки. Поверхность салфетки нужно смачивать вручную.

Roidmi Zero Z1

У Roidmi Zero Z1 есть еще одна щетка с вращающимся валиком. Она меньше по ширине. Используется для уборки мягкой мебели. Сопло с жестким креплением.

Roidmi Zero Z1

Roidmi Zero Z1

Плюс щелевая насадка с блоком ворса, выполнена в формате 2-в-1.

Roidmi Zero Z1

Тесты

В этом пылесосе используется циклонная технология. Установлен мощный бесщеточный двигатель с силой всасывания 120 AW. Предлагается несколько режимов мощности всасывания. На базовом уровне время автономной работы до 60 минут, с увеличением мощности будет сокращаться время работы от аккумулятора. Но по опыту эксплуатации, на нем вполне можно проводить как повседневную, так и генеральную уборку. Вращающийся валик и продуманная конструкция щетки не требуют прохождения одного участка более, чем одного раза.

Roidmi Zero Z1

При влажной уборке салфетку можно будет смочить водой со средством для очистки пола. При движении пылесоса вначале будет удаляться пыль, а уже далее салфетка протирать половое покрытие. Периодически салфетку нужно снимать и повторно смачивать средством для уборки. После завершения промыть или постирать на щадящем режиме в стиральной машине. Фиксируется при помощи липучек.

Roidmi Zero Z1

Насадкой для мебели также проводили уборку пыли в матрасах и салоне автомобиля. Оптимально использовать ее без удлиняющей трубы. Вращающийся внутри валик в виде спирали выбивает грязь с мягкой поверхности.

Roidmi Zero Z1

В Roidmi Zero Z1 применена многоступенчатая фильтрация. В контейнере с помощью циклона удаляется большинство пыли и грязи, попавшей в сопло. Далее проходит через грубый и мелкий фильтр. На выходе HEPA фильтр.

Roidmi Zero Z1

Как итог данный пылесос подойдет для уборки помещений с аллергиками. Отдельно отмечается обработка поверхности пылесоса антибактериальным покрытием. И сам выпускной фильтр идет с покрытием из серебра, оно подавляет размножение микроорганизмов.

Roidmi Zero Z1

Форма у него удобная. Убирать и перемещать по комнатам сможет как взрослый человек, так и подросток. Времени автономной работы нам было достаточно для уборки 3-комнатной квартиры. К завершению уборки оставалось более 40%.

Roidmi Zero Z1

Итоги по Roidmi Zero Z1

Roidmi Zero Z1 – беспроводной пылесос с высокой мощностью всасывания и эффективной системой фильтрации. Позволяет проводить как сухую, так и влажную уборку. Хороший стартовый комплект из четырех насадок, две из которых турбо. Крепление для парковки на стене. Длительное время автономной работы. Привлекательный внешний вид и высокое качество исполнения. Не устроить может отсутствие контейнера для заливки жидкости, из-за этого салфетку из микрофибры нужно смачивать вручную.
Комментарии и отзывы Roidmi Zero Z1
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