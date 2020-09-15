Обзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией

Не так давно в России стартовали официальные продажи беспроводного пылесоса Roidmi Zero Z1 с функцией «стерилизации». Это суббренд компании Xiaomi. Поддерживает сухую и влажную уборку. В роликовой щетке этого пылесоса используется технология подачи ионов серебра с антибактериальными свойствами. Из особенностей отмечает четыре комплектные щетки и время автономной работы до 60 минут. Также вышел его упрощенный вариант Roidmi Zero Z1 Air без влажной уборки и функции «стерилизации».

Roidmi Zero Z1 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 23 990 и 16 990 соответственно.

Комплектация

Упаковано в коробку со светлым оформлением. Есть ручка для удобной переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным нишам. Стартовый комплект включает основную щетку, щелевую насадку, электрощетку для мебели, зарядное устройство с евровилкой, крепление на стену, блок для влажной уборки, щетку для очистки, салфетки для протирки полового покрытия, удлиняющую трубу, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белоснежного пластика с софт-тач покрытием. Выглядит премиально. Относится к циклонному типу.

Блок контейнера прозрачный, что позволяет визуально контролировать уровень собранных загрязнений. Удалить загрязнения можно будет, не снимая его полностью. На основании откидная крышка.

Внутри можно обратить внимание на блок циклона с защитным металлическим фильтром. Эту часть также можно будет обслуживать.

Удобная и широкая ручка для хвата. Вес пылесоса в собранном состоянии 1.55 кг. Держать в руке несложно. В основании ручки кнопка в виде курка.

Еще одна кнопка позволяет выбирать уровень мощности мотора в нескольких диапазонах.

Верхняя часть блока представляет собой вентиляционную решетку с расположенным за ним выпускным фильтром.

На тыльной грани Roidmi Zero Z1 расположена группа из четырех светодиодных индикаторов, отображающих текущий уровень заряда. Здесь же гнездо питания.

Насадки и труба

В комплекте с пылесосом идет компактное крепление с двухсторонним скотчем. Его можно будет установить в кладовке или в шкафу. В собранном состоянии занимает ограниченное пространство. На нем предусмотрено отверстие под винтовое крепление саморезом.Использовать пылесос можно как с комплектной удлиняющей трубой, так и подключая насадки напрямую к соплу на корпусе. Такой компактный вариант оптимален для уборки мебели и автомобиля. Труба же выполнена из серебристого металла. Места крепления усилены.

Основная турбо-насадка идет с вращающимся валиком. Она подходит под разные типы половых покрытий. По периметру входа идет ряд из ворса, увеличивающий эффективность сбора мелких загрязнений.

Место крепления дает возможность изменять угол наклона и обеспечивает хорошую маневренность, включая уборку под мягкой мебелью.

К этой насадке можно будет установить площадку с салфеткой из микрофибры. Она необходима для проведения влажной уборки. Поверхность салфетки нужно смачивать вручную.

У Roidmi Zero Z1 есть еще одна щетка с вращающимся валиком. Она меньше по ширине. Используется для уборки мягкой мебели. Сопло с жестким креплением.

Плюс щелевая насадка с блоком ворса, выполнена в формате 2-в-1.

Тесты

В этом пылесосе используется циклонная технология. Установлен мощный бесщеточный двигатель с силой всасывания 120 AW. Предлагается несколько режимов мощности всасывания. На базовом уровне время автономной работы до 60 минут, с увеличением мощности будет сокращаться время работы от аккумулятора. Но по опыту эксплуатации, на нем вполне можно проводить как повседневную, так и генеральную уборку. Вращающийся валик и продуманная конструкция щетки не требуют прохождения одного участка более, чем одного раза.

При влажной уборке салфетку можно будет смочить водой со средством для очистки пола. При движении пылесоса вначале будет удаляться пыль, а уже далее салфетка протирать половое покрытие. Периодически салфетку нужно снимать и повторно смачивать средством для уборки. После завершения промыть или постирать на щадящем режиме в стиральной машине. Фиксируется при помощи липучек.

Насадкой для мебели также проводили уборку пыли в матрасах и салоне автомобиля. Оптимально использовать ее без удлиняющей трубы. Вращающийся внутри валик в виде спирали выбивает грязь с мягкой поверхности.

В Roidmi Zero Z1 применена многоступенчатая фильтрация. В контейнере с помощью циклона удаляется большинство пыли и грязи, попавшей в сопло. Далее проходит через грубый и мелкий фильтр. На выходе HEPA фильтр.

Как итог данный пылесос подойдет для уборки помещений с аллергиками. Отдельно отмечается обработка поверхности пылесоса антибактериальным покрытием. И сам выпускной фильтр идет с покрытием из серебра, оно подавляет размножение микроорганизмов.

Форма у него удобная. Убирать и перемещать по комнатам сможет как взрослый человек, так и подросток. Времени автономной работы нам было достаточно для уборки 3-комнатной квартиры. К завершению уборки оставалось более 40%.

Итоги по Roidmi Zero Z1

Roidmi Zero Z1 – беспроводной пылесос с высокой мощностью всасывания и эффективной системой фильтрации. Позволяет проводить как сухую, так и влажную уборку. Хороший стартовый комплект из четырех насадок, две из которых турбо. Крепление для парковки на стене. Длительное время автономной работы. Привлекательный внешний вид и высокое качество исполнения. Не устроить может отсутствие контейнера для заливки жидкости, из-за этого салфетку из микрофибры нужно смачивать вручную.