Обзор Rombica Air Touch RGB. Пульт ДУ для Smart TV с клавиатурой и тачпадом

За последние пару лет заметно оживился сегмент SMART TV, это связано с появлением доступных вариантов стриминговых подписок с хорошим контентом, недавними ограничениями с посещением кинотеатров и общественных мест, а также ростом популярности систем «умного дома» с виртуальными ассистентами, например, СБЕР ТВ или Яндекс.ТВ. Но все эти телевизоры и ТВ-приставки объединяет неудобство той части управления, которое требует ввод текста. Тестируемый сегодня пульт ДУ Rombica Air Touch RGB позволяет решить эту проблему, предлагая в компактном корпусе клавиатуру с тачпадом.

Rombica Air Touch RGB

Приобрести ее можно в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакована она в компактную коробку с изображением, отображающим пример работы подсветки. Комплект помимо самого пульта ДУ, включает USB-кабель, адаптер подключения и руководство пользователя.

Rombica Air Touch RGB

Внешний вид

Корпус легкий и компактный, по размерам ближе к джойстику от Nintendo Switch. Несмотря на то, что производитель позиционирует его как пульт, по внешнему исполнению это скорее гибридное устройства ввода, совмещающее клавиатуру, тачпад, мультимедийные клавиши и тачпад.

Rombica Air Touch RGB

Все кнопки прорезиненные. Кейкапы несъемные, основа у них прозрачная, на верхнюю часть нанесены буквы и символы, соответствующие выполняемым действиям.

Rombica Air Touch RGB

Есть семь вариантов режимов подсветки клавиш. Переключаются они комбинацией клавиш прямо с самого пульта ДУ. Также для экономии заряда можно выключить.

Rombica Air Touch RGB

Большую часть площади занимает клавиатура с характерным набором кнопок. Слева – правая и левая кнопки мышки, справа HOME и END.

Rombica Air Touch RGB

Верхнюю половину Rombica Air Touch RGB в центральной части занимает тачпад с шероховатым покрытием. На нем нанесены подсказки по трем поддерживаемым жестам.

Rombica Air Touch RGB

Левее пятипозиционный джойстик для управления громкостью и воспроизведением. Кнопка включения, запуска почтового клиента, включения беззвучного режима, дубль левой кнопки мышки.

Справа джойстик для навигации по меню, кнопки подтверждения, запуска поиска, браузера, дубль правой кнопки мышки.

Окошко сенсора для соединения к адаптеру подключения выведено на передней грани. Тут же механический тумблер питания и microUSB, используемый для зарядки.

Аккумулятор съемный. Для экономии места и при этом простоты замены в дальнейшем выбран BL-5C, находящийся в широком доступе в магазинах и устанавливаемый в телефоны Nokia. Здесь же пенал для хранения адаптера подключения.

Тесты

Это мультиплатформенный пульт ДУ, подходит он под различные платформы SMART TV. Мы проверили на телевизорах с чистым Android TV, Tizen на Samsung, Web OS на LG и телевизорах Яндекс. Для работы на них необходимо подключить к свободному USB-разъему комплектный адаптер. Оправляется автоматически, связь не теряет, настройка отдельная не требуется.

Вводит логин и пароль при авторизации в приложениях, набирать текст в строке поиска с названием фильма или сериала на порядок быстрее, чем через виртуальную клавиатуру и перебор с помощью пульта из комплекта телевизора или air-мышки.

Rombica Air Touch RGB использовали с планшетом iPad, он же будет работать и с Android. Но из-за отсутствия режима соединения по Bluetooth потребуется USB-концентратор или переходник с USB-C на USB. Вполне рабочий вариант, особенно в тех сценариях, когда необходимость в клавиатуре только периодическая.

Из необычного, подключили адаптер к консоли Playstation 5. При включении было предложено выбрать учетную запись, работу можно совместить с геймпадом Dualsense. Использовали ее для игр ARK и Minecraft для набора команд и поиска предметов. Также хорошо себя показала при вводе поисковых фраз на Youtube и Кинопоиск.

Встроенного аккумулятора у нее хватает надолго. За время активного использования в течение двух недель зарядка не потребовалась.

Итоги

Rombica Air Touch RGB - удобное и компактное средство управления SMART TV. Клавиатура с дополнительным набором мультимедийный клавиш, тачпад с жестами и пара основных кнопок мышки. Многоцветная подсветка с 7 эффектами, хорошие показатели автономной работы, распространенный тип аккумулятора. Из особенностей отметим работу только через комплектный адаптер 2.4 ГГц.
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