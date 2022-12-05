Обзор Rombica Mysound Kitty 2C. Портативная колонка для детей и подростков с плеером

Не так давно мы рассматривали портативную колонку Rombica mysound Tito , выполненную в корпусе необычной формы с ушками, лапками и хвостиком. Как верно заметили читатели, она отлично подходила в качестве универсального и полезного подарка детям. Сегодня продолжая изучение актуального модельного ряда, будет изучена Rombica Mysound Kitty 2C, выполненная в схожей стилистике.

Комплектация

Она также относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести можно за 1290 рублей.Упакована в компактную коробку с изображением системы и данными по техническим характеристикам. В комплекте также идет USB-кабель и инструкция.

Rombica Mysound Kitty 2C обзор

Внешний вид

В сравнении с ранее изученной колонкой она больше по габаритам, но при этом вполне сохраняет карманный вариант эксплуатации. В основе используется пластик с софт-тач покрытием.

Внешне напоминает силуэт котенка. В верхней части корпуса ушки и стилизованная вставка из полупрозрачного пластика.

Эти элементы подсвечиваются во время работы, выполняя как декоративную функцию, так и информативную, отображая статус зарядки.

Нижнюю часть корпуса занимает решетка динамика. Оснащена Rombica Mysound Kitty 2C динамиком диаметром 40 мм с мощностью 3 Вт. Он не перекрывается при размещении на столе.

На обратной стороне корпуса есть разъем microUSB для проведения зарядки, а также слот для карты памяти формата microSD.

Тесты

Представлена эта акустика в нескольких вариантах цветового исполнения: черный, белый, розовый и бирюзовый.Rombica Mysound Kitty 2C оснащена модулем Bluetooth 4.2 с базовым набором кодеков. Из особенностей выделяется поддержка TWS с объединением двух таких колонок в стереопару. Помимо передачи звука, она же передает голос, позволяя отвечать на входящий вызов, используя систему в режиме громкой связи.

Также она может выступать отдельной системой. На карту памяти можно будет записать музыку или аудиокниги, в последующем запуская их отдельно, не подключая смартфон. Корректно считывает форматы MP3, WAV, WMA, FLAC, APE.

Громкости в 3 Вт с учетом габаритов достаточно для эксплуатации в домашних условиях. Проблем с воспроизведением замечено не было. Справляется с воспроизведением музыки со стриминговых сервисов и прослушиванием книг, подкастов.

Итоги

Это портативная акустика, оснащенная аккумулятором с емкостью 400 мАч. Как показала практика тестов, хватает на 3.5-4 часа беспрерывного воспроизведения.Rombica Mysound Kitty 2C станет хорошим выбором при поиске портативной акустики для ребенка или подростка. Привлекательный внешний вид, несколько вариантов цветового исполнения, встроенный плеер со слотом для карты памяти формата microSD, Bluetooth 4.2 с SBC. Не устроить может выбор в пользу морально устаревшего microUSB для зарядки, на фоне распространения USB-C.