Обзор STARWIND SRV4565. На что способен робот-пылесос за 9000 рублей?

Упакован в коробку с изображением пылесоса и данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения.
Комплект включает зарядную станцию, сетевой адаптер, две пары боковых щеток, сменный HEPA-фильтр, щеточку для чистки пылесоса, руководство пользователя на русском языке.
Поверхности матовые. Не подвержен загрязнению следами пальцев и пылью. Легко обслуживается.
Интересно стилистически обыграны зоны с датчиками определения препятствий. Это три окошка под тонированным с красным оттенком пластиком. Они придают ему технологичный и современный внешний вид.
Также на одной из боковых сторон находится тумблер питания и гнездо, позволяющее зарядить, робот-пылесос напрямую, без док-станции. Актуально при эксплуатации в многоквартирном доме.
На обратной стороне выпускная вентиляционная решетка. Выходной воздух проходит HEPA-фильтр, отсекающий 99%. В комплекте также есть сменный.
Сверху откидная крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора сухих загрязнений. Объем 600 мл. Есть ручка для удобного извлечения.
На внутренней стороне по краям устанавливаются боковые щетки с искусственным ворсом. В комплекте есть сменная пара.
Сопло с резиновой шторкой. В конструкции не используется вращающийся валик. При движении боковые щетки направляют сухие загрязнения в это сопло.
За перемещение по полу в STARWIND SRV4565 отвечают два колеса с резиновым протектором. Зафиксированы на пружинных амортизаторах. Эта пара впереди дополнена поворотным валиком.
Также можно обратить внимание, что есть крышка, зафиксированная винтами. Под ней находится аккумулятор. При наличии опыта заменить его в случае необходимости можно будет самостоятельно.
По трем сторонам распределены датчики определения перепадов высоты, предотвращающих падение с лестницы и отвесных поверхностей. Нанесена наклейка с техническими данными.
Кнопки управления расположены на крышке. Здесь кнопка запуска уборки и возврата на базу. Обе они с подсветкой.
Также в комплекте с STARWIND SRV4565 владелец получает пульт ДУ. С помощью него можно переключать режимы работы, выбирать направление перемещения вручную.
Есть напольная зарядная станция, на которую возвращается после завершения уборки автоматически. На ее основании ножки, предотвращающие скольжение по полу.
Поддерживает несколько режимов уборки: автоматический, локальный, перемещение вдоль периметра и ручной выбор направления. Чаще всего использовали автоматический режим. С ним пылесос перемещался по полу змейкой, проходя всю площадь комнат. Стены и препятствия определяет сам при перемещении. После завершения автоматически возвращается на зарядную станцию.
Тесты велись в квартире с половым покрытием из линолеума, плитки. Перемещается по полу шустро. Отметим низкий уровень шума во время работы. Хорошо преодолевает препятствия в виде порогов, съезжает и заезжает на ковры с низким ворсом.
Емкости контейнера для сбора загрязнений, шерсти в многокомнатной квартире. При перемещении не поднимает пыль в воздух и не оставляет на полу. Интервальный запуск в течение недели заметно сокращает необходимость проведения ручной уборки.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Заряда было достаточно для уборки квартиры общей площадью 75 квадратных метров. Цикл восстановления занимает около 3 часов.