Обзор STARWIND SRV4565. На что способен робот-пылесос за 9000 рублей?

Тестируемый сегодня робот-пылесос STARWIND SRV4565 позволяет автоматизировать и упростить сбор сухих загрязнений с пола. Эта модель относится к недорогому ценовому сегменту, в среднем ее стоимость составляет 8890 рублей. Сопровождается гарантийным обслуживанием и сервисными центрами на территории России. У нее датчики препятствий и перепада высоты, поддерживает несколько режимов работы и оснащена мотором с мощностью 15 Вт.

STARWIND SRV4565

Комплектация

STARWIND SRV4565

Упакован в коробку с изображением пылесоса и данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

STARWIND SRV4565

Комплект включает зарядную станцию, сетевой адаптер, две пары боковых щеток, сменный HEPA-фильтр, щеточку для чистки пылесоса, руководство пользователя на русском языке.

STARWIND SRV4565

Внешний вид

Классическая форма исполнения для такого типа бытовой техники. В оформлении преобладает белый цвет, не привлекая к себе повышенного внимания в интерьере.

STARWIND SRV4565

Поверхности матовые. Не подвержен загрязнению следами пальцев и пылью. Легко обслуживается.

STARWIND SRV4565

Интересно стилистически обыграны зоны с датчиками определения препятствий. Это три окошка под тонированным с красным оттенком пластиком. Они придают ему технологичный и современный внешний вид.

STARWIND SRV4565

Также на одной из боковых сторон находится тумблер питания и гнездо, позволяющее зарядить, робот-пылесос напрямую, без док-станции. Актуально при эксплуатации в многоквартирном доме.

STARWIND SRV4565

На обратной стороне выпускная вентиляционная решетка. Выходной воздух проходит HEPA-фильтр, отсекающий 99%. В комплекте также есть сменный.

STARWIND SRV4565

Сверху откидная крышка, скрывающая отсек с контейнером для сбора сухих загрязнений. Объем 600 мл. Есть ручка для удобного извлечения.

STARWIND SRV4565

На внутренней стороне по краям устанавливаются боковые щетки с искусственным ворсом. В комплекте есть сменная пара.

STARWIND SRV4565

Сопло с резиновой шторкой. В конструкции не используется вращающийся валик. При движении боковые щетки направляют сухие загрязнения в это сопло.

STARWIND SRV4565

За перемещение по полу в STARWIND SRV4565 отвечают два колеса с резиновым протектором. Зафиксированы на пружинных амортизаторах. Эта пара впереди дополнена поворотным валиком.

STARWIND SRV4565

Также можно обратить внимание, что есть крышка, зафиксированная винтами. Под ней находится аккумулятор. При наличии опыта заменить его в случае необходимости можно будет самостоятельно.

STARWIND SRV4565

По трем сторонам распределены датчики определения перепадов высоты, предотвращающих падение с лестницы и отвесных поверхностей. Нанесена наклейка с техническими данными.

STARWIND SRV4565

Кнопки управления расположены на крышке. Здесь кнопка запуска уборки и возврата на базу. Обе они с подсветкой.

STARWIND SRV4565

Также в комплекте с STARWIND SRV4565 владелец получает пульт ДУ. С помощью него можно переключать режимы работы, выбирать направление перемещения вручную.

STARWIND SRV4565

Есть напольная зарядная станция, на которую возвращается после завершения уборки автоматически. На ее основании ножки, предотвращающие скольжение по полу.

Тесты

Рассчитана эта модель для проведения сухой уборки. Оснащен мотором с мощностью 15 Вт. Управлять уборкой и выбором режимов с вариантами перемещения по полу можно с помощью кнопок на верхней грани корпуса или используя пульт ДУ.

STARWIND SRV4565

Поддерживает несколько режимов уборки: автоматический, локальный, перемещение вдоль периметра и ручной выбор направления. Чаще всего использовали автоматический режим. С ним пылесос перемещался по полу змейкой, проходя всю площадь комнат. Стены и препятствия определяет сам при перемещении. После завершения автоматически возвращается на зарядную станцию.

STARWIND SRV4565

Тесты велись в квартире с половым покрытием из линолеума, плитки. Перемещается по полу шустро. Отметим низкий уровень шума во время работы. Хорошо преодолевает препятствия в виде порогов, съезжает и заезжает на ковры с низким ворсом.

STARWIND SRV4565

Емкости контейнера для сбора загрязнений, шерсти в многокомнатной квартире. При перемещении не поднимает пыль в воздух и не оставляет на полу. Интервальный запуск в течение недели заметно сокращает необходимость проведения ручной уборки.

STARWIND SRV4565

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Заряда было достаточно для уборки квартиры общей площадью 75 квадратных метров. Цикл восстановления занимает около 3 часов.

STARWIND SRV4565

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSTARWIND SRV4565 – недорогой робот-пылесос для проведения сухой уборки. В ходе тестов и последующей эксплуатации продемонстрировал высокое качество уборки. Использование HEPA-фильтра, сменные расходники в комплекте, пульт ДУ, несколько режимов работы, низкий уровень шума. Стоимость отразилась на отсутствии Wi-Fi и влажной уборки, но все ли готовы за это переплачивать?
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