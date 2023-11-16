Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE

Не так давно мы проводили тестирование топовой модели часов SUUNTO VERTICAL с солнечной зарядкой и встроенной картографией, а сегодня продолжим изучение обновления модельной линейки SUUNTO и детально изучим новинку SUUNTO RACE. Новинка оснащена AMOLED-экраном, встроенной картографией, поддерживает 95 профилей активности и обеспечивает до 26 дней работы от батареи. Своим техническим оснащением SUUNTO RACE напоминает VERTICAL, но ориентирована на более широкую аудиторию за счет меньшей стоимости. Также как и в серии VERTICAL, SUUNTO RACE выпускается в премиальной (с титановыми деталями корпуса) и базовой версии (нержавеющая сталь). Отличием от старшей модели стало также отсутствие солнечной зарядки.



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Часы имеют сенсорный AMOLED-экран

Срок службы батареи в режиме ожидания/умных часов: 12 дней в режиме отображения на основе жестов или 7 дней в режиме постоянно включенного дисплея

Добавлена функция ночного отслеживания вариабельности сердечного ритма, а также функции отслеживания тенденций ВСР

Добавлен планировщик тренировок на сами часы

Добавлены стадии сна, отображаемые на часах

Добавлена возможность подавать несколько сигналов будильника

Есть функция «Найти мой телефон»

Часы учитывают ваш уровень физической активности. Если долго оставаться без движения, на экране появляется рекомендация пройтись

Улучшенное сенсорное управление музыкой (с сопряжённого смартфона)

Часы протестированы на соответствует военным стандартам

Титановая версия часов имеет 32 ГБ встроенной памяти, модель со стальным корпусом — 16 ГБ.

Дисплей из сапфирового стекла есть во всех версиях данной модели

Заявленный вес составляет 69 г для титановой и 84 г для базовой стальной версии часов.

Комплектация

Каждая модель создается с учетом потребностей определенных групп людей, и серия часов RACE не стала исключением - она ориентирована на любителей бега и трейлов, спортсменов, которые хотят контролировать результаты своих тренировок, сторонников фитнеса и обычных людей, желающих вести более активный образ жизни.Отметим самые интересные особенности SUUNTO RACE и обновления, которые были добавлены:

Комплект включает ремешок, зарядное устройство с USB-разъемом, техническую документацию и комплект брендовых наклеек. Собрано все в коробке премиального уровня исполнения из плотного картона с отдельными отсеками.

Внешний вид

Внешнее исполнение корпуса часов строгое, без броских элементов оформления. Основа корпуса выполнена из полиамида с армированием стекловолокном, безель из стали. Также доступна версия исполнения с титановым безелем.

Сами часы легкие и прочные, их влагозащищенность 10 АТМ не только позволяет проводить тренировки на открытом воздухе, но и заниматься плаванием, и погружаться на глубину до 100 метров.

Группа элементов физического управления включает две кнопки на правой грани и цифровое колесико прокрутки.

Лицевая сторона смарт часов SUUNTO RACE защищена сапфировым стеклом, устойчивым к появлению царапин.

На внутренней стороне в центре группа датчиков, здесь же металлические контакты, используемые для передачи энергии при размещении на входящем в комплект зарядном устройстве с магнитным креплением.

Ремешок вентилируемый, выполнен из гипоаллергенного силикона и рассчитан на обхват запястья от 125 до 175 мм. Ширина ремешка составляет 22 мм, он надежно фиксируется на руке при помощи металлического язычка. Используемый тип крепления ремешка позволит подбирать дополнительные варианты разных цветов, как из линейки аксессуаров производителей, так и доступные для обычных часов.

Полный цикл зарядки часов занимает 2 часа. Полного заряда хватает на 40 часов работы с активным использованием GNSS и до 10 дней в обычном режиме работы с периодическими тренировками.

Система и навигация

Для вывода изображения в SUUNTO RACE использован 1.43 дюймовый AMOLED- дисплей с разрешением 466х466 пикселей. Экран контрастный, и за счет высокой яркости сохраняет информативность в любое время суток, а также при попадании на него прямых лучей света. Согласно нашим измерениям, яркость дисплея SUUNTO RACE в пике достигала 1000 нит. Можно использовать встроенный режим фонарика, когда экран часов помогает для подсветки пространства вокруг, поддерживает автоматическую яркость.

В настройках доступно несколько режимов вывода картинки. Это постоянное отображение, активация поворотом руки для пробуждения, а также упрощенный вариант с выводом времени и статистики по активной тренировке.

Используется комбинированная работа с разными навигационными системами - GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU. GNSS L1+L5. Одновременно использует данные до 32 спутников. Отметим высокую точность позиционирования в городской застройке и вне города. В часы добавлены дополнительные виджеты тренировочной нагрузки, прогресса и восстановления, которые рассчитываются на основе вариабельности частоты сердцебиения (HRV). Для получения данных по восстановлению HRV рекомендовано регулярные тренировки, носить и спать с часами, не менее 14 дней. Для корректного расчета данных нужно определить свои пульсовые зоны.

Во время тестовой эксплуатации часы использовались для пеших прогулок и тренировок в спортивном зале. Данная модель поддерживает большое количество встроенных спортивных режимов. В зависимости от выбранного режима меняется набор полей с выводимой информацией.

Основа же - это сжигание калорий, а также каталогизация самих тренировок. При этом пользователю доступен инструмент создания индивидуальной структурной тренировки. Есть глубиномер, который будет полезен во время записи тренировок в бассейне, а также для ныряния и сноркелинга , он может учитывать глубину погружения до 10 метров.

SUUNTO RACE поддерживают встроенную картографию. На экране выводится достаточно подробная цветная карта с отображением местоположения и маршрутом.

Софт

Для соединения со смартфоном используется актуальный модуль Bluetooth с пониженным энергопотреблением. Владельцу необходимо будет установить бесплатное приложение SUUNTO и провести синхронизацию. Во время нее проводится актуализация версии прошивки и загрузка навигационных карт для региона пользователя.

Интерфейс приложения полностью русифицирован. В главном окне выводится информация по активности за день и неделю, расчет снижения выбросов CO2 при выборе пеших маршрутов без использования автомобиля, карта с отображением последней тренировки.

Цели задаются пользователем и в дальнейшем могут корректироваться. Просмотр информации нагляден. Для получения данных по восстановлению HRV рекомендовано регулярные тренировки, носить и спать с часами, не менее 14 дней. Для корректного расчета данных нужно скорректировать пульсовые зоны.

В часах также есть оценка результативности тренировки и рекомендации по улучшению физической формы и восстановлению. Всем этим можно делиться с друзьями и спортивным сообществом, а также использовать маршруты из сообщества SUUNTO.

Вывод статистики реализуется в виде календаря с просмотром истории. Для тренировок также выводятся данные по интенсивности, частоте сердечных сокращений, контроль нахождения в зонах ЧСС.

Настройка и загрузка спортивных приложений.

В часах можно включать и выключать виджеты, оставляя только необходимые, это еще один важный элемент кастомизации. Добавлена возможность подавать несколько сигналов будильника.

Итоги

Есть синхронизация данных с такими сервисами как Google Fit, TrainingPeaks.SUUNTO RACE – умные часы для мониторинга тренировок и детального анализа физической активности со встроенной картографией. Они предлагают продвинутое техническое оснащение, премиальное внешнее исполнение по привлекательной цене относительно предложений конкурентов. Прибор отличает яркий AMOLED-дисплей, точный мониторинг ЧСС, расширенные параметры учета тренировок, бесплатная картография, длительное время автономной работы.