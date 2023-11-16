Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE

Каждая модель создается с учетом потребностей определенных групп людей, и серия часов RACE не стала исключением - она ориентирована на любителей бега и трейлов, спортсменов, которые хотят контролировать результаты своих тренировок, сторонников фитнеса и обычных людей, желающих вести более активный образ жизни.
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Комплект включает ремешок, зарядное устройство с USB-разъемом, техническую документацию и комплект брендовых наклеек. Собрано все в коробке премиального уровня исполнения из плотного картона с отдельными отсеками.
Сами часы легкие и прочные, их влагозащищенность 10 АТМ не только позволяет проводить тренировки на открытом воздухе, но и заниматься плаванием, и погружаться на глубину до 100 метров.
Группа элементов физического управления включает две кнопки на правой грани и цифровое колесико прокрутки.
Лицевая сторона смарт часов SUUNTO RACE защищена сапфировым стеклом, устойчивым к появлению царапин.
На внутренней стороне в центре группа датчиков, здесь же металлические контакты, используемые для передачи энергии при размещении на входящем в комплект зарядном устройстве с магнитным креплением.
Ремешок вентилируемый, выполнен из гипоаллергенного силикона и рассчитан на обхват запястья от 125 до 175 мм. Ширина ремешка составляет 22 мм, он надежно фиксируется на руке при помощи металлического язычка. Используемый тип крепления ремешка позволит подбирать дополнительные варианты разных цветов, как из линейки аксессуаров производителей, так и доступные для обычных часов.
Полный цикл зарядки часов занимает 2 часа. Полного заряда хватает на 40 часов работы с активным использованием GNSS и до 10 дней в обычном режиме работы с периодическими тренировками.
В настройках доступно несколько режимов вывода картинки. Это постоянное отображение, активация поворотом руки для пробуждения, а также упрощенный вариант с выводом времени и статистики по активной тренировке.
Используется комбинированная работа с разными навигационными системами - GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU. GNSS L1+L5. Одновременно использует данные до 32 спутников. Отметим высокую точность позиционирования в городской застройке и вне города. В часы добавлены дополнительные виджеты тренировочной нагрузки, прогресса и восстановления, которые рассчитываются на основе вариабельности частоты сердцебиения (HRV). Для получения данных по восстановлению HRV рекомендовано регулярные тренировки, носить и спать с часами, не менее 14 дней. Для корректного расчета данных нужно определить свои пульсовые зоны.
Во время тестовой эксплуатации часы использовались для пеших прогулок и тренировок в спортивном зале. Данная модель поддерживает большое количество встроенных спортивных режимов. В зависимости от выбранного режима меняется набор полей с выводимой информацией.
Основа же - это сжигание калорий, а также каталогизация самих тренировок. При этом пользователю доступен инструмент создания индивидуальной структурной тренировки. Есть глубиномер, который будет полезен во время записи тренировок в бассейне, а также для ныряния и сноркелинга , он может учитывать глубину погружения до 10 метров.
SUUNTO RACE поддерживают встроенную картографию. На экране выводится достаточно подробная цветная карта с отображением местоположения и маршрутом.
Интерфейс приложения полностью русифицирован. В главном окне выводится информация по активности за день и неделю, расчет снижения выбросов CO2 при выборе пеших маршрутов без использования автомобиля, карта с отображением последней тренировки.
Цели задаются пользователем и в дальнейшем могут корректироваться. Просмотр информации нагляден. Для получения данных по восстановлению HRV рекомендовано регулярные тренировки, носить и спать с часами, не менее 14 дней. Для корректного расчета данных нужно скорректировать пульсовые зоны.
В часах также есть оценка результативности тренировки и рекомендации по улучшению физической формы и восстановлению. Всем этим можно делиться с друзьями и спортивным сообществом, а также использовать маршруты из сообщества SUUNTO.
Вывод статистики реализуется в виде календаря с просмотром истории. Для тренировок также выводятся данные по интенсивности, частоте сердечных сокращений, контроль нахождения в зонах ЧСС.
Настройка и загрузка спортивных приложений.
В часах можно включать и выключать виджеты, оставляя только необходимые, это еще один важный элемент кастомизации. Добавлена возможность подавать несколько сигналов будильника.
Есть синхронизация данных с такими сервисами как Google Fit, TrainingPeaks.