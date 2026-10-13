Обзор и тесты SVEN AP-W2000MV. Беспроводные игровые наушники для ПК и консолей

Изучаемая сегодня игровая беспроводная гарнитура SVEN AP-W2000MV ориентирована как на обычных геймеров, ставящих приоритетом комфорт во время многочасовых сессий, а также тех, кому важны высокие результаты в киберспортивных играх. Данная модель предлагает сразу три варианта подключения, виртуальный объемный 7.1 звук и продолжительное время автономной работы с 110 часами без подзарядки.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает адаптер USB-передатчик в цвет гарнитуры, USB-C кабель, аудиокабель, микрофон, ветрозащиту для микрофона, тряпичную сумку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлена гарнитура в черном и белом вариантах исполнения. Выполнена она в эргономичной и надежной конструкции.

Оголовье и крепеж чашек выполнены из стали. Предусмотрена индивидуальная настройка длины оголовья с отсечками выбранных положений. Подойдет эта гарнитура людям разного возраста.

Основная часть оголовья обтянута мягкой экокожей с аккуратным стежком вдоль края. На внешних сторонах пластиковые усилители с пометками для правильного позиционирования.

Чашки овальной формы зафиксированы под небольшим углом относительно оси оголовья для лучшего прилегания к ушам пользователя. Внешняя часть с металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Периметр подсвечивается акцентной динамической многоцветной подсветкой, помимо этого у SVEN AP-W2000MV подсвечивается логотип бренда. Ее можно будет отключить нажатием клавиши для дополнительной экономии заряда.

Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем внутри с эффектом памяти. После снятия быстро восстанавливают свою форму после снятия. За счет полного обхвата ушей обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции, позволяющий сконцентрироваться на происходящем на экране и не мешать окружающим.

Интерфейсные разъемы и кнопки сосредоточены на боковой грани левой чашки. Тут гнездо для подключения съемной ножки микрофона, отверстие встроенного микрофона, отвечающего за шумоподавление ENC, разъем USB-C для зарядки встроенного аккумулятора, аудиоразъем для проводной передачи звука, поворотный регулятор громкости, кнопка включения, отключения микрофона, включения 7.1 звука и управления подсветкой. Кнопки округлые, их местоположение хорошо определяется слепым методом.

Микрофон на гибкой ножке, его можно как включать и отключать одним нажатием, так и полностью снять, если общение в голосовых чатах и мессенджерах не планируется. Для капсюля в комплекте предусмотрели съемную ветрозащиту в цвет гарнитуры.

У передатчика разъемы для подключения расположены с двух сторон корпуса, для удобства тут есть и USB-C, и USB Type-A. Сам он выполнен в виде компактной флешки с защитными крышками.

Тесты

SVEN AP-W2000MV – универсальная гарнитура с возможностью выбора между двумя видами беспроводного соединения и проводным подключением. Называя список совместимых устройств, скорее, будет сложно найти то, с каким оно не будет работать. Радиочастота 2.4 ГГц обеспечивает работу на минимальных задержках и ее выбирать при работе с ПК, ноутбука, совместимыми консолями будет оптимально. Достаточно подключить комплектный передатчик к USB-разъему, сопряжение проходит автоматически. Наличие USB-C упрощало подключение к лицевой панели PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro, Nintendo Switch, SteamDeck. Также актуально с учетом того, что нередко ноутбуки сейчас выходят только с USB-C, здесь же получаем возможность выбирать между двумя актуальными типами разъемов в зависимости от текущих потребностей.

Bluetooth соединение может быть полезно для использования наушников вне дома, на пути с работы или на учебу подключаемся к смартфону, снимаем микрофон и используем как повседневную беспроводную гарнитуру. После обычной процедуры подключения запоминает устройство и соединяется в дальнейшем с ним автоматически. Есть проводное подключение и соответствующий кабель идет в комплекте.

За автономную работу в них отвечает аккумулятор с емкостью 1000 мАч. Хватает его до недели активной эксплуатации в типовых сценариях. На время работы влияет выбранный режим, использование подсветки и громкости. Зарядка идет через универсальный разъем USB-C.

Звучание у гарнитуры обеспечивает 50 мм динамик. Я тестировал ее в играх Ace Combat 8 и Active Matter на PS5 Pro, а также Escape from Tarkov на ПК. В военном авиасимуляторе хорошо себя показал виртуальный 7.1 звук, что позволяет погружаться в сражения и ощущать масштаб баталий, а также порадовали спецэффекты во время выстрелов, попадании по самолетам и уничтожении военных объектов. В Active Matter и Escape from Tarkov важна разборчивость окружения, позиционирование противников и угроз. Выстрелы звучали плотно, фоновые шумы на локациях не терялись, обстановка различима.

Итоги

Микрофон с шумоподавлением ENC дает возможность согласовывать действия с командой. Голос передает без искажения, шум отсекает. Качество работы хорошее.SVEN AP-W2000MV – беспроводная игровая гарнитура с несколькими вариантами соединения, выполненная в эргономичной конструкции с динамичной многоцветной подсветкой. Для любителей игр на ПК и консолях тут хорошее качество звука, виртуальная объемная сцена, низкие задержки и микрофон с ENC.