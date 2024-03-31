Выбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300W

Комплектация Комплект ее включает батарейку, адаптер подключения, документацию. Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.
Традиционное исполнение для клавиатур с цифровым блоком. В основе корпуса пластик черного цвета с матовым покрытием. Качество сборки хорошее.
Вес составляет 402 грамма. На внутренней стороне ребра усиления и отверстия, отвечающие за отвод случайно пролитой жидкости. Есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.
За питание отвечает АА-батарейка. Отсек закрывается крышкой. Хватает одной батарейки на долгое.
Символы на клавиши нанесены краской, тенденции к ее стиранию замечено не было. Латинские – белым цветом, кириллические – красным. На блоке F1-F12 нанесены изображения соответствующие выполняемым действиям. Сверху блок со светодиодными индикаторами, отображающими нажатие NUM Lock и Caps Lock, а также отдельный для питания.
В ней используются мембранные переключатели. Производителем заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов. Нажимаются бесшумно, точка срабатывания при полном нажатии. Быстро возвращаются в исходное положение.