Выбор беспроводной клавиатуры до 1000 рублей. Обзор SVEN KB-C2300W

Можно ли найти клавиатуру для работы и игр в сегменте до 1000 рублей? Можно и даже есть такие интересные варианты, как SVEN KB-C2300W с беспроводным подключением, мультимедийными клавишами и конструктивными оптимизациями, обеспечивающими отток случайно пролитой жидкости.

SVEN KB-C2300W

Комплектация Комплект ее включает батарейку, адаптер подключения, документацию. Коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

SVEN KB-C2300W

SVEN KB-C2300W обзор

Внешний вид

SVEN KB-C2300W

Традиционное исполнение для клавиатур с цифровым блоком. В основе корпуса пластик черного цвета с матовым покрытием. Качество сборки хорошее.

SVEN KB-C2300W

Вес составляет 402 грамма. На внутренней стороне ребра усиления и отверстия, отвечающие за отвод случайно пролитой жидкости. Есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.

SVEN KB-C2300W

За питание отвечает АА-батарейка. Отсек закрывается крышкой. Хватает одной батарейки на долгое.

SVEN KB-C2300W

Символы на клавиши нанесены краской, тенденции к ее стиранию замечено не было. Латинские – белым цветом, кириллические – красным. На блоке F1-F12 нанесены изображения соответствующие выполняемым действиям. Сверху блок со светодиодными индикаторами, отображающими нажатие NUM Lock и Caps Lock, а также отдельный для питания.

SVEN KB-C2300W

Тесты

Для соединения SVEN KB-C2300W использует комплектный USB-адаптер, обеспечивающий беспроводное и стабильное соединение на частоте 2.4 ГГц. Не требует от владельца проводить дополнительную настройку, работает сразу после подключения и может использоваться с разными операционными системами и типами устройств. Скорость передачи сигнала и отсутствие задержек позволяет не только быстро печатать, но и играть.

SVEN KB-C2300W

В ней используются мембранные переключатели. Производителем заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов. Нажимаются бесшумно, точка срабатывания при полном нажатии. Быстро возвращаются в исходное положение.

SVEN KB-C2300W

Итоги

Недорогая клавиатура на каждый день с беспроводным подключением. SVEN KB-C2300W лучше всего подойдет под типовую работу, а отсутствие проводов делает хорошим выбором для моноблоков или мини ПК, которые сейчас получают распространение, обеспечив отсутствие проводов на рабочем месте.
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