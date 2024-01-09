Беспроводная клавиатура и мышка для работы. Обзор SVEN KB-C2550W

Беспроводная периферия отлично себя зарекомендовала в системах, которые используются для работы и выполнения типовых задач. Отсутствие проводов с аккуратной организацией рабочего пространства, а также возможность разместить системный блок на удалении. Изучаемый сегодня набор SVEN KB-C2550W включает клавиатуру и мышку с общим адаптером подключения.

Комплектация

Упакованы в коробку из картона, оформленную в характерной цветовой стилистике. На ее обратной стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам. В комплект входят необходимые батарейки для питания периферии, пользовательский мануал и гарантийный талон.

SVEN KB-C2550W обзор

Внешний вид

Клавиатура выполнена из пластика черного цвета с низким профилем. В ней установлены 108 клавиш с переключателями ножничного типа.

Символы на клавиши нанесены краской. У них короткий ход и тихое нажатие.

Ряд кнопок F1-F12 совмещает выполнение дополнительных действий с одновременным зажатием FN-клавиши, включая управление воспроизведением мультимедиа, открытие страницы в браузере и изменение яркости. Также можно переключить на выполнение этих команд без зажатия FN, для этого необходимо перевести режим работы, одновременно нажав ESC и FN.

Сверху справа на клавиатуре SVEN KB-C2550W выведены индикаторы заряда, включенного CAPS LOCK со строчными буквами. Здесь же механический тумблер питания.

На внутренней стороне валик в центре которого отсек для батареек и пенал для адаптера подключения. Он же создает наклон рабочей плоскости.

Мышка также выполнена с низким профилем, рассчитанным под ладонный хват. Легкая и компактная.

Между основными клавишами металлическое колесико прокрутки. На спинку нанесен логотип бренда.

На основании четыре компактные ножки скольжения, наклейка с техническими данными. Крышка с отсеком под батарейку типоразмера АА.

Тесты

Для соединения используется подключаемый в USB-разъем адаптер. Он общий для клавиатуры и мышки. Совместима эта периферия с различными системами, включая умные телевизоры. Не требуется проведение предварительной настройки и установки драйверов. Соединение стабильное, заметных задержек в скорости передачи команд замечено не было.

Клавиатура показала себя хорошо при выполнении типовых рабочих задач и наборе текста. В мышке установлен оптический сенсор с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1000 DPI. Работала без срыва и дрожания курсора. Комплекта батареек хватает надолго.

Итоги

SVEN KB-C2550W – набор беспроводной периферии для повседневной работы дома и в офисе. Невысокая стоимость и хорошее качество исполнения. Не устроить могут фиксируемая частота опроса сенсора и нерегулируемый угол наклона клавиатуры.