Обзор SVEN KB-C3500W. Беспроводной набор: клавиатура и мышка…

Сочетаются поверхности с глянцевым и матовым покрытием. Боковины тут из глянца, а спинка матовая.
Левая часть заужена под удобное расположение большого пальца. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши, выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД.
Колесико с резиновым протектором. Вращается с внятными отсечками. За ним располагается кнопка, отвечающая за смену чувствительности сенсора.
Установлены переключатели с ресурсом службы превышающим 3 миллиона кликов. Нажимаются они с хорошо слышимым щелчком.
На основании у мышки скрытый отсек для батарейки типоразмера АА, окошко сенсора и переключатель питания. По периметру три ножки скольжения. Весит мышка 71 грамм.
Форма корпуса у клавиатуры SVEN KB-C3500W ассиметричная. Она расширена в районе расположения пробела и заужена по краям.
При этом в месте расположения основного набора клавиш с буками она еще и увеличивается в высоту. В профиле напоминает волну.
Такое исполнение дает естественное расположение рук при наборе текста. И заметно снижает нагрузку на суставы.
На борту 106 клавиш с цифровым блоком. Ряд F1-F8 совмещает функциональные клавиши для управления воспроизведением и громкостью. F9-F12 для запуска почтового клиента, «Мой компьютер», закладок, открытия домашней страницы. Также есть кнопки запуска поиска и калькулятора.
На основании отсек для батарейки типоразмера АА. Есть пара откидных ножек для изменения угла наклона. В центре наклейка с техническими данными и пять резиновых ножек.
Отсутствие кабелей подключения позволит аккуратно организовать рабочее место. При этом мышка хорошо себя показала как со специальным покрытием в виде мягкого коврика, так и без него. Установленный в нее оптический сенсор имеет три уровня чувствительности (800, 1200 и 1600 DPI). Она легкая, поддерживает разные типы хвата.
Клавиатура оснащена мембранными переключателями. Нажимаются клавиши бесшумно. Такое исполнение корпуса понравилось, при быстром наборе текста в течение длительного времени суставы заметно не нагружались.