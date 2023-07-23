Обзор SVEN KB-C3500W. Беспроводной набор: клавиатура и мышка…

Изучаемый сегодня набор периферии SVEN KB-C3500W включает беспроводную мышку и клавиатуру. Из особенностей выделены мультимедиа функции, изменяемый угол наклона и эргономичная форма корпуса клавиатуры, контроль уровня зарядки, отключаемое питание, резиновый протектор на колесике мышки, сменяемый уровень DPI.

Комплектация

Поставляется набор в общей коробке из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект помимо клавиатуры и мышки, включает пару батареек, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-C3500W обзор

Внешний вид

Мышка выполнена в корпусе из черного пластика в эргономичной форме, рассчитанной под ладонь правой руки.

Сочетаются поверхности с глянцевым и матовым покрытием. Боковины тут из глянца, а спинка матовая.

Левая часть заужена под удобное расположение большого пальца. В этой зоне находятся две дополнительные клавиши, выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД.

Колесико с резиновым протектором. Вращается с внятными отсечками. За ним располагается кнопка, отвечающая за смену чувствительности сенсора.

Установлены переключатели с ресурсом службы превышающим 3 миллиона кликов. Нажимаются они с хорошо слышимым щелчком.

На основании у мышки скрытый отсек для батарейки типоразмера АА, окошко сенсора и переключатель питания. По периметру три ножки скольжения. Весит мышка 71 грамм.

Форма корпуса у клавиатуры SVEN KB-C3500W ассиметричная. Она расширена в районе расположения пробела и заужена по краям.

При этом в месте расположения основного набора клавиш с буками она еще и увеличивается в высоту. В профиле напоминает волну.

Такое исполнение дает естественное расположение рук при наборе текста. И заметно снижает нагрузку на суставы.

На борту 106 клавиш с цифровым блоком. Ряд F1-F8 совмещает функциональные клавиши для управления воспроизведением и громкостью. F9-F12 для запуска почтового клиента, «Мой компьютер», закладок, открытия домашней страницы. Также есть кнопки запуска поиска и калькулятора.

На основании отсек для батарейки типоразмера АА. Есть пара откидных ножек для изменения угла наклона. В центре наклейка с техническими данными и пять резиновых ножек.

Тесты

Для соединения с системой SVEN KB-C3500W использует адаптер, подключаемый к USB-разъему. Отдельная настройка при этом не требуется, мышка и клавиатура определялись автоматически сразу после включения на расстоянии до 10 метров от адаптера. Работали за время длительного тестирования стабильно. Мы проверяли их с настольным ПК (Windows) и Mac Mini M1 (MacOS).

Отсутствие кабелей подключения позволит аккуратно организовать рабочее место. При этом мышка хорошо себя показала как со специальным покрытием в виде мягкого коврика, так и без него. Установленный в нее оптический сенсор имеет три уровня чувствительности (800, 1200 и 1600 DPI). Она легкая, поддерживает разные типы хвата.

Клавиатура оснащена мембранными переключателями. Нажимаются клавиши бесшумно. Такое исполнение корпуса понравилось, при быстром наборе текста в течение длительного времени суставы заметно не нагружались.

Итоги

SVEN KB-C3500W станет хорошим выбором при поиске беспроводной периферии для повседневной работы. Эргономичное исполнение корпуса клавиатуры и мышки, контролируемое поведение сенсора на разных уровнях DPI, бесшумные мембранные переключатели, длительное время автономной работы и простая замена батареек.