Обзор SVEN KB-C7500EL. Недорогая мембранная клавиатура с подсветкой

Сегодня мы рассмотрим недорогую проводную клавиатуру SVEN KB-C7500EL с мембранными переключателями. Из особенностей производитель у нее отмечает дышащий режим подсветки, мультимедийные клавиши, регулировку яркости и изменяемый угол наклона.

Комплектация

Приобрести можно за 600 рублей.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением, отображающим пример работы подсветки и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-C7500EL обзор

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате. Основу корпуса составляет пластик черного цвета с матовым покрытием. Она легкая, весит около 500 граммов.

Переключатели низкопрофильные. Небольшая выступающая часть и пластиковый кейкап.

За счет такого исполнения помимо символов у нее подсвечивается и пространство вокруг переключателей. Отметим равномерную яркость у кириллических и латинских символов.

У SVEN KB-C7500EL два эффекта: многоцветный RGB и дышащий. Переключаются они нажатием отдельно выведенной клавиши, с помощью нее же можно отключить подсветку полностью.

Комбинациями можно запускать и останавливать воспроизведение, переключать треки, изменять громкость, открывать почтовый клиент и браузер.

На внутренней стороне усиливающие ребра, две прорезиненные накладки, наклейка с логотипом и две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра.

Тесты

Это мультиплатформерная клавиатура, не требующая для работы установки драйвера и предварительной настройки. Тесты мы вели с Windows, все комбинации и клавиши работали корректно. Задержек в передаче сигнала замечено не было. Основное время эксплуатировали для типовой работы за ПК с браузером и офисными документами. В этих сценариях показала себя хорошо, быстрый набор текста с ней проходит бесшумно. Использовали и в играх, проблем не обнаружено.

Итоги

У установленных тут переключателей короткий ход, точка срабатывания при полном нажатии. Сам производитель дает для них ресурс службы в 20 миллионов кликов. Не устроить может в ней прогибание корпуса при сильных нажатиях в центральной части.SVEN KB-C7500EL – недорогая мембранная клавиатура с многоцветной подсветкой, отрабатывающая свою стоимость на все 100%. Рассматривать ее можно как для игр, так и работы.