Беспроводная клавиатура с низкопрофильными клавишами. Обзор SVEN KB-E5500W

Как уже не раз отмечали, что при выборе клавиатуры для обычной работы за ПК лучше всего подходят беспроводные решение. Они дают необходимую скорость и стабильность, но при этом возможность аккуратной организации рабочего пространства. Изучаемая сегодня SVEN KB-E5500W получила низкопрофильные клавиши в корпусе с алюминиевой вставкой.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционной расцветкой в оформлении. На обратной стороне технические данные. Комплект включает АА-батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-E5500W обзор

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с небольшой толщиной и оснащена 115 клавишами с низкопрофильным исполнением. Основная часть — это пластик черного цвета с глянцевым покрытием, сверху алюминий с выраженной шлифованной текстурой. Такое сочетание выглядит симпатично.

Традиционный набор с цифровым блоком дополнен верхней функциональной панелью. Этими клавишами можно переводить систему в сон, открывать главную страницу, запускать почтовый клиент, калькулятор, поиск, управлять воспроизведением.

Спр элемент с регулятором громкостью, кнопкой активации беззвучного режима. Светодиодные индикаторы CAPS LOCK и NUM LOCK, а также индикатор батарейки. Отдельная панель с функциональными кнопками удобнее, чем совмещение с совместным нажатием FN.

Колпачки выполнены из пластика. Кириллические символы нанесены красной краской, латинские – белой. Хорошо читаемы при разном уровне освещения в помещении.

На основании вдоль всей длины сверху валик, который обеспечивает наклон рабочей плоскости. Помимо этого предусмотрены две откидные ножки, позволяющие дополнительно приподнять ее. В этот же валик интегрирован отсек для АА-батарейки.

Тесты

Для соединения SVEN KB-E5500W использует частоту 2.4 ГГц с комплектным адаптером, который необходимо подключить к системе. Определяется автоматически, отдельным программным обеспечением не сопровождается. Дальность соединения до 10 метров.

Итоги

Установленные здесь переключатели мембранного типа с ресурсом 20 миллионов кликов. Они низкопрофильные, нажимаются бесшумно. Клавиатура за время тестирования использовалась для набора текста и типовой работы. Проблем в течение этого времени выявлено не было.SVEN KB-E5500W – беспроводная клавиатура на каждый день. Низкопрофильное исполнение с 11 дополнительными клавишами для быстрого запуска рабочих приложений и управления воспроизведением. Из минусов глянец в рабочей зоне.