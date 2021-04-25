Обзор SVEN KB-E5700H. Мембранная клавиатура с USB хабом

Сегодня в центре внимания у нас недорогая клавиатура SVEN KB-E5700H, оснащенная тихими мембранными переключателями. Из ее особенностей отмечаются сквозной USB-хаб и тонкий корпус, устойчивый к попаданию воды. К моменту публикации ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 1 200 рублей.

SVEN KB-E5700H обзор

Комплектация

Упакована в коробке с ее изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

SLIM-дизайн с общими габаритами 455x38x145 мм. Основным материалом выступает пластик.

Внешние поверхности матовые. Они приятны тактильно и устойчивы к загрязнению следами пальцев.

Корпус устойчив к попаданию воды. На основании есть несколько каналов для отвода пролитой жидкости. Эту же особенность можно использовать для ее очистки.

В верхнем правом углу два USB 2.0 разъема. Они сквозные. Сюда можно будет подключить беспроводной адаптер мышки или накопитель.

Для работы SVEN KB-E5700H требует подключение только к одному USB на материнской плате или ноутбука. Кабель питания мягкий, длина 1.5 метра.

Боковые рамки узкие. Выраженной подставки под запястья конструктивно не предусмотрено.

Доступен классический набор из 104 клавиш. Цифровой блок и дополнительные действия для блока F1-F12.

Управление воспроизведением, запуск программ, изменение громкости с зажатой кнопкой FN. Действия помечены соответствующей маркировкой.

ENTER однорядный. SHIFT полноразмерные. Символы на кнопки нанесены краской.

На основании в тыльной части выступ в виде валика. Он изначально ставит рабочую плоскость под углом. Дополнительно предусмотрена пара откидных ножек.

Тесты

Для работы клавиатура не требует установки программного обеспечения и драйверов. Определяется сразу после подключения. Проблем со стабильностью работы и скоростью передачи сигнала замечено не было.

Мембранные переключатели нажимаются бесшумно. Мы использовали ее в типовых сценариях и для набора текста. Стоит на столе устойчиво.

Итоги

SVEN KB-E5700H – недорогая мембранная клавиатура, четко выполняющая свою основную функцию. Компактный корпус с защитой от воды, дополнительные мультимедийные действия, два сквозных USB.