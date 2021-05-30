Обзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой

Игровая клавиатура SVEN KB-G7400 была представлена в начале текущего года и она уже появилась в продаже. Среди особенностей отмечены 12 мультимедийных клавиш, многоцветная подсветка с дышащим эффектом, кабель в оплетке и игровой режим с блокировкой клавиш.

SVEN KB-G7400

В среднем приобрести можно за 1 149 рублей.

SVEN KB-G7400 обзор

Комплектация

Укомплектована в коробку с изображением клавиатуры. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

SVEN KB-G7400

Внешний вид

Выполнена в укороченном корпусе, без цифрового блока. Ширина его составляет 365 мм. На столе не требует много места для установки.

SVEN KB-G7400

Основу составляет пластик черного цвета с матовым покрытием. Он усилен, выдерживает механические нагрузки.

SVEN KB-G7400

Корпус переключателей расположен выше рабочей плоскости. При обычном нажатии ход ровный, но у кнопок есть люфт при боковом раскачивании.

SVEN KB-G7400

Набор клавиш включает 87 клавиш. Верхний ряд F1-F12 в SVEN KB-G7400 отвечает за управление воспроизведением и запуск программ.

SVEN KB-G7400

Зажатием FN можно активировать игровой режим. Также выделены клавиши для изменения яркости подсветки, можно выбрать эффекты.

SVEN KB-G7400

Это многоцветная подсветка. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы. Они не подвержены стиранию при длительной эксплуатации.

SVEN KB-G7400

Рамки вокруг корпуса минимальной ширины. Подставка под запястья отсутствует.

SVEN KB-G7400

На основании пара откидных ножек, отвечающих за изменение угла наклона рабочей плоскости. Прорезиненные накладки, предотвращающие соскальзывание.

SVEN KB-G7400

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Фигурный коннектор.

SVEN KB-G7400

Тесты

SVEN KB-G7400

SVEN KB-G7400 мы тестировали с ПК, работающим на базе операционной системы Windows 10. Определяется автоматически, без необходимости установки драйвера. Отдельной утилиты для тонких настроек нет.

SVEN KB-G7400

Нажимаются клавиши бесшумно. Использовалась она для набора текста. Времени на адаптацию не требовалось. Корпус не продавливается при нажатиях. Для срабатывания такой тип переключателей требует полного нажатия. Отдельно производитель не отмечает ресурс клавиш, у нас за время тестов проблем с ними не было.

SVEN KB-G7400

Итоги

SVEN KB-G7400 – недорогая игровая клавиатура с мембранными переключателями и многоцветной подсветкой. Со своими задачами справилась без сбоев и нареканий. Управление воспроизведением мультимедиа контента, несколько эффектов подсветки и регулируемая яркость, кабель в нейлоновой оплетке.
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