Обзор SVEN KB-G7400. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой

Игровая клавиатура SVEN KB-G7400 была представлена в начале текущего года и она уже появилась в продаже. Среди особенностей отмечены 12 мультимедийных клавиш, многоцветная подсветка с дышащим эффектом, кабель в оплетке и игровой режим с блокировкой клавиш.

SVEN KB-G7400 обзор

Комплектация

В среднем приобрести можно за 1 149 рублей.Укомплектована в коробку с изображением клавиатуры. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в укороченном корпусе, без цифрового блока. Ширина его составляет 365 мм. На столе не требует много места для установки.

Основу составляет пластик черного цвета с матовым покрытием. Он усилен, выдерживает механические нагрузки.

Корпус переключателей расположен выше рабочей плоскости. При обычном нажатии ход ровный, но у кнопок есть люфт при боковом раскачивании.

Набор клавиш включает 87 клавиш. Верхний ряд F1-F12 в SVEN KB-G7400 отвечает за управление воспроизведением и запуск программ.

Зажатием FN можно активировать игровой режим. Также выделены клавиши для изменения яркости подсветки, можно выбрать эффекты.

Это многоцветная подсветка. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы. Они не подвержены стиранию при длительной эксплуатации.

Рамки вокруг корпуса минимальной ширины. Подставка под запястья отсутствует.

На основании пара откидных ножек, отвечающих за изменение угла наклона рабочей плоскости. Прорезиненные накладки, предотвращающие соскальзывание.

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Фигурный коннектор.

Тесты

SVEN KB-G7400 мы тестировали с ПК, работающим на базе операционной системы Windows 10. Определяется автоматически, без необходимости установки драйвера. Отдельной утилиты для тонких настроек нет.

Нажимаются клавиши бесшумно. Использовалась она для набора текста. Времени на адаптацию не требовалось. Корпус не продавливается при нажатиях. Для срабатывания такой тип переключателей требует полного нажатия. Отдельно производитель не отмечает ресурс клавиш, у нас за время тестов проблем с ними не было.

Итоги

SVEN KB-G7400 – недорогая игровая клавиатура с мембранными переключателями и многоцветной подсветкой. Со своими задачами справилась без сбоев и нареканий. Управление воспроизведением мультимедиа контента, несколько эффектов подсветки и регулируемая яркость, кабель в нейлоновой оплетке.