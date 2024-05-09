Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200

Изучаемая сегодня мембранная клавиатура SVEN KB-G8200 позиционируется как игровая. Она сопровождается поддержкой программного обеспечения для переназначения действий клавиш и редактором макросов, оснащена дополнительными мультимедийными клавишами, регулятором громкости.

SVEN KB-G8200

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по особенностям исполнения и характеристикам. Комплект включает документацию.

SVEN KB-G8200

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе без цифрового блока. Она не занимает много места на рабочем столе и может эксплуатироваться даже в ограниченном пространстве. Основа корпуса пластик черного цвета с матовым покрытием.

SVEN KB-G8200

Сборка качественная. Жесткая высокая, при сильном давлении по центру не продавливается. Вес 570 граммов.

SVEN KB-G8200

С внутренней стороны ребро усиление. Нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть пара откидных ножек, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

SVEN KB-G8200

Место выхода кабеля смещено правее. Выход дополнительно усилен для исключения проблем с изломом. Кабель с нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

SVEN KB-G8200

На верхней рамке лицевой стороны SVEN KB-G8200 выведен ряд из семи мультимедийных кнопок. Правее регулятор громкости и около него светодиодные индикаторы режимов работы.

SVEN KB-G8200

Колпачки выполнены из пластика с небольшим углублением по центру. Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно и помимо них подсветка заполняет пространство между клавишами. Она настраиваемая можно создать оригинальную атмосферу.

SVEN KB-G8200

Софт

На официальном сайте для нее доступна утилита управления, позволяющая распределить настройки по нескольким профилям. В главном окне можно выбрать выполняемые кнопками дополнительные действия, для перенастройки доступна группа F1-F12, активация проходит совместным зажатием кнопкой FN.

SVEN KB-G8200

В редакторе макросов можно включить зацикливание, изменить временной интервал между нажатиями. После этого подготовленный макрос связать с кнопкой на клавиатуре.

SVEN KB-G8200

Для подсветки можно изменить уровень яркости, скорость эффекта и его направление.

SVEN KB-G8200

Тесты

SVEN KB-G8200 оснащена мембранными переключателями с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов на отказ. Нажимаются с небольшим щелчком, полный ход у них составляет 6-7 мм, точка срабатывания при полном нажатии. Хорошо себя показала в играх, проблем с точностью и скоростью сработки не было. Подходит для игр, а также повседневной работы с набором текста.

SVEN KB-G8200

Она совместима с различными операционными системами. Несмотря на наличие программного обеспечения, работает сразу после подключения и не требует драйвера, было проверено на разных поколениях Windows и macOS.

Тест шума SVEN KB-G8200

Итоги

SVEN KB-G8200 – мембранная игровая клавиатура с программным обеспечением и подсветкой, выполненная в компактном корпусе без цифрового блока.
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