Игровая мембранная клавиатура. Обзор SVEN KB-G8200…

Изучаемая сегодня мембранная клавиатура SVEN KB-G8200 позиционируется как игровая. Она сопровождается поддержкой программного обеспечения для переназначения действий клавиш и редактором макросов, оснащена дополнительными мультимедийными клавишами, регулятором громкости.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по особенностям исполнения и характеристикам. Комплект включает документацию.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе без цифрового блока. Она не занимает много места на рабочем столе и может эксплуатироваться даже в ограниченном пространстве. Основа корпуса пластик черного цвета с матовым покрытием.

Сборка качественная. Жесткая высокая, при сильном давлении по центру не продавливается. Вес 570 граммов.

С внутренней стороны ребро усиление. Нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение по поверхности стола. Есть пара откидных ножек, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

Место выхода кабеля смещено правее. Выход дополнительно усилен для исключения проблем с изломом. Кабель с нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

На верхней рамке лицевой стороны SVEN KB-G8200 выведен ряд из семи мультимедийных кнопок. Правее регулятор громкости и около него светодиодные индикаторы режимов работы.

Колпачки выполнены из пластика с небольшим углублением по центру. Латинские и кириллические символы подсвечиваются равномерно и помимо них подсветка заполняет пространство между клавишами. Она настраиваемая можно создать оригинальную атмосферу.

Софт

На официальном сайте для нее доступна утилита управления, позволяющая распределить настройки по нескольким профилям. В главном окне можно выбрать выполняемые кнопками дополнительные действия, для перенастройки доступна группа F1-F12, активация проходит совместным зажатием кнопкой FN.

В редакторе макросов можно включить зацикливание, изменить временной интервал между нажатиями. После этого подготовленный макрос связать с кнопкой на клавиатуре.

Для подсветки можно изменить уровень яркости, скорость эффекта и его направление.

Тесты

SVEN KB-G8200 оснащена мембранными переключателями с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов на отказ. Нажимаются с небольшим щелчком, полный ход у них составляет 6-7 мм, точка срабатывания при полном нажатии. Хорошо себя показала в играх, проблем с точностью и скоростью сработки не было. Подходит для игр, а также повседневной работы с набором текста.

Тест шума SVEN KB-G8200

Итоги

Она совместима с различными операционными системами. Несмотря на наличие программного обеспечения, работает сразу после подключения и не требует драйвера, было проверено на разных поколениях Windows и macOS.SVEN KB-G8200 – мембранная игровая клавиатура с программным обеспечением и подсветкой, выполненная в компактном корпусе без цифрового блока.