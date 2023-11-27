Игровая мембранная клавиатура с макросами. Обзор SVEN KB-G8400

Изучаем сегодня клавиатуру SVEN KB-G8400, выполненную в полноформатном форм-факторе с 104 клавишами. Из особенностей отмечаются программируемые клавиши для макросов, мультимедийные FN-клавиши и RGB-подсветка.

SVEN KB-G8400

Комплектация

На лицевую сторону коробки нанесено изображение клавиатуры с работающей подсветкой, на обратной – данные по техническим характеристикам.

SVEN KB-G8400

SVEN KB-G8400 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Весит он 680 граммов. Он достаточно жесткий, при сильном надавливании по центру не продавливается.

SVEN KB-G8400

На внутренней стороне четыре прорезиненные накладки, наклейка с логотипом бренда и серийным номером, две откидные ножки для изменения угла наклона.

SVEN KB-G8400

На борту 104 клавиши. Это традиционная раскладка с цифровым блоком. Управление воспроизведением мультимедиа реализовано через совместное нажатие на FN. Соответствующая действию пиктограмма нанесена на кнопки.

SVEN KB-G8400

Символы на клавишах подсвечиваются. Кириллица и латиница с равномерной яркостью. Помимо них также подсветка заполняет пространство между клавишами. Ее также можно полностью отключить.

SVEN KB-G8400

Интерфейсный кабель смещен правее. Он у SVEN KB-G8400 с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра.

Софт

На официальном сайте доступна для загрузки утилита управления. В главном ее окне можно задать действие для клавиш, выбрав действие из предлагаемого списка. включить блокировку WIN. Поддерживает распределение настроек по профилям.

SVEN KB-G8400

Управление подсветкой с выбором скорости и направления для эффекта.

SVEN KB-G8400

Редактор макросов с изменяемым интервалом между действиями, а также зацикливанием.

SVEN KB-G8400

Тесты

Клавиатуру можно эксплуатировать с разными операционными системами. Автоматически определяется сразу после подключения. Тестировали ее с настольным ПК (Windows) и Apple Mac Mini.

SVEN KB-G8400

Здесь установлены мембранные переключатели с ресурсом в 20 миллионов кликов. Нажимаются они бесшумно. После нажатия кнопка быстро возвращается в исходное положение. Подходит как для печати, так и динамичных сетевых игр.

SVEN KB-G8400

Итоги

SVEN KB-G8400 – мембранная игровая клавиатура с RGB-подсветкой и макросами, выполненная с традиционной раскладкой и подключаемая при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой.
Игровая мембранная клавиатура с макросами. Обзор SVEN KB-G84…
Изучаем сегодня клавиатуру SVEN KB-G8400, выполненную в полноформатном форм-факторе с 104 клавишами. Из о…
Обзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными переключателями KTT PinkОбзор ZONE 51 ADAMANT TKL. Игровая клавиатура со съемными переключателями KTT Pink
Обзор 980G HAMMER. Механическая клавиатура до 3000Обзор 980G HAMMER. Механическая клавиатура до 3000
Мембранная клавиатура с макросами, подставкой для телефона и подсветкой. Обзор SVEN KB-G8800Мембранная клавиатура с макросами, подставкой для телефона и подсветкой. Обзор SVEN KB-G8800
Обзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатураОбзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатура
Обзор SVEN KB-C7500EL. Недорогая мембранная клавиатура с подсветкойОбзор SVEN KB-C7500EL. Недорогая мембранная клавиатура с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor