Игровая мембранная клавиатура с макросами. Обзор SVEN KB-G8400

Изучаем сегодня клавиатуру SVEN KB-G8400, выполненную в полноформатном форм-факторе с 104 клавишами. Из особенностей отмечаются программируемые клавиши для макросов, мультимедийные FN-клавиши и RGB-подсветка.

Комплектация

На лицевую сторону коробки нанесено изображение клавиатуры с работающей подсветкой, на обратной – данные по техническим характеристикам.

SVEN KB-G8400 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Весит он 680 граммов. Он достаточно жесткий, при сильном надавливании по центру не продавливается.

На внутренней стороне четыре прорезиненные накладки, наклейка с логотипом бренда и серийным номером, две откидные ножки для изменения угла наклона.

На борту 104 клавиши. Это традиционная раскладка с цифровым блоком. Управление воспроизведением мультимедиа реализовано через совместное нажатие на FN. Соответствующая действию пиктограмма нанесена на кнопки.

Символы на клавишах подсвечиваются. Кириллица и латиница с равномерной яркостью. Помимо них также подсветка заполняет пространство между клавишами. Ее также можно полностью отключить.

Софт

Интерфейсный кабель смещен правее. Он у SVEN KB-G8400 с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра.На официальном сайте доступна для загрузки утилита управления. В главном ее окне можно задать действие для клавиш, выбрав действие из предлагаемого списка. включить блокировку WIN. Поддерживает распределение настроек по профилям.

Управление подсветкой с выбором скорости и направления для эффекта.

Редактор макросов с изменяемым интервалом между действиями, а также зацикливанием.

Тесты

Клавиатуру можно эксплуатировать с разными операционными системами. Автоматически определяется сразу после подключения. Тестировали ее с настольным ПК (Windows) и Apple Mac Mini.

Здесь установлены мембранные переключатели с ресурсом в 20 миллионов кликов. Нажимаются они бесшумно. После нажатия кнопка быстро возвращается в исходное положение. Подходит как для печати, так и динамичных сетевых игр.

Итоги

SVEN KB-G8400 – мембранная игровая клавиатура с RGB-подсветкой и макросами, выполненная с традиционной раскладкой и подключаемая при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой.