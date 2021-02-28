Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура

Не так давно компания SVEN пополнила линейку игровых клавиатур новой моделью KB-G8500. Из ее особенностей отмечены металлическое основание и прозрачный корпус, мультимедийные клавиши, управляемая многоцветная подсветка и игровой режим с блокировкой клавиш.

SVEN KB-G8500

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 390 рублей.

SVEN KB-G8500 обзор

Комплектация

SVEN KB-G8500

Упакована в коробку с описанием характеристик и особенностей. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-G8500

Внешний вид

Несмотря на то, что это клавиатура с полным набором клавиш общие габариты у него компактные за счет узких боковых рамок.

SVEN KB-G8500

Верхняя часть корпуса выполнена из прозрачного материала. С ним подсветка распространяется по всей площади. Он же облегчает визуально всю конструкцию.

SVEN KB-G8500

Основание при этом представляет собой цельный лист металла. Общая жесткость высокая. При надавливании не прогибается.

SVEN KB-G8500

Тыльная часть основания с валиком вдоль всей длины. Этот элемент выступает точкой опоры, обеспечивая наклон рабочей плоскости.

SVEN KB-G8500

Кейкапы выполнены из черного пластика. Они размещены выше плоскости корпуса.

SVEN KB-G8500

Символы нанесены методом лазерной гравировкой. Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно.

SVEN KB-G8500

У SVEN KB-G8500 многоцветная подсветка. Комбинацией нажатых клавиш можно менять уровень яркости подсветки. Есть эффект дыхания.

SVEN KB-G8500

Комбинациями клавиш также реализовано управление воспроизведения мультимедийного контента. Для упрощения поиска дополнительная маркировка нанесена на набор F1-F12.

SVEN KB-G8500

В верхнем правом углу блок со светодиодными индикаторами, отображающими активные режимы.

SVEN KB-G8500

ENTER двурядный, SHIFT полноразмерные. Удлиненные клавиши идут со стабилизацией.

SVEN KB-G8500

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено.

SVEN KB-G8500

Тесты

SVEN KB-G8500

В SVEN KB-G8500 используются мембранные переключатели. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Нажимаются бесшумно. Для срабатывания нужно полное нажатие. Задержек по передаче сигнала нет. Подходит и для игр, и для работы.

SVEN KB-G8500

На столе устойчиво. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к системному блоку. Для начала работы не требуется установки драйвера. Программного обеспечения для клавиатуры не предусмотрено.

SVEN KB-G8500

Итоги по SVEN KB-G8500

Игровая клавиатура SVEN KB-G8500 с мембранными переключателями при своей скромной стоимости предлагает высокий ресурс службы, корпус с металлической пластиной, кабель в нейлоновой оплетке и многоцветная подсветка.
Комментарии и отзывы SVEN KB-G8500
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