Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура

Не так давно компания SVEN пополнила линейку игровых клавиатур новой моделью KB-G8500. Из ее особенностей отмечены металлическое основание и прозрачный корпус, мультимедийные клавиши, управляемая многоцветная подсветка и игровой режим с блокировкой клавиш.

SVEN KB-G8500 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1 390 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с описанием характеристик и особенностей. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на то, что это клавиатура с полным набором клавиш общие габариты у него компактные за счет узких боковых рамок.

Верхняя часть корпуса выполнена из прозрачного материала. С ним подсветка распространяется по всей площади. Он же облегчает визуально всю конструкцию.

Основание при этом представляет собой цельный лист металла. Общая жесткость высокая. При надавливании не прогибается.

Тыльная часть основания с валиком вдоль всей длины. Этот элемент выступает точкой опоры, обеспечивая наклон рабочей плоскости.

Кейкапы выполнены из черного пластика. Они размещены выше плоскости корпуса.

Символы нанесены методом лазерной гравировкой. Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно.

У SVEN KB-G8500 многоцветная подсветка. Комбинацией нажатых клавиш можно менять уровень яркости подсветки. Есть эффект дыхания.

Комбинациями клавиш также реализовано управление воспроизведения мультимедийного контента. Для упрощения поиска дополнительная маркировка нанесена на набор F1-F12.

В верхнем правом углу блок со светодиодными индикаторами, отображающими активные режимы.

ENTER двурядный, SHIFT полноразмерные. Удлиненные клавиши идут со стабилизацией.

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра. Место выхода кабеля усилено.

Тесты

В SVEN KB-G8500 используются мембранные переключатели. Для них заявлен ресурс в 50 миллионов кликов. Нажимаются бесшумно. Для срабатывания нужно полное нажатие. Задержек по передаче сигнала нет. Подходит и для игр, и для работы.

На столе устойчиво. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к системному блоку. Для начала работы не требуется установки драйвера. Программного обеспечения для клавиатуры не предусмотрено.

Итоги по SVEN KB-G8500

Игровая клавиатура SVEN KB-G8500 с мембранными переключателями при своей скромной стоимости предлагает высокий ресурс службы, корпус с металлической пластиной, кабель в нейлоновой оплетке и многоцветная подсветка.