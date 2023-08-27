Мембранная клавиатура с макросами, подставкой для телефона и подсветкой. Обзор SVEN KB-G8800

Изучаемая игровая клавиатура SVEN KB-G8800 поддерживает программирование и создание макросов, сохраняя их во встроенной памяти и позволяя использовать при подключении к любому компьютеру без необходимости повторной настройки. Из особенностей выделены мультимедийные FN-клавиши, настраиваемая RGB-подсветка и встроенная подставка для смартфона.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям исполнение. Внутри она дополнительно защищена пенным пакетом. В комплект также входят дополнительные колпачки, ключ для извлечения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-G8800 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. Боковые грани у корпуса угловатые, нижняя из которых выступает подставкой под запястья.

В верхней вдоль основной ширины корпуса находится паз, в котором можно будет разместить смартфон, как компактные модели, так и современные с диагональю до 7 дюймов.

Размещенный здесь он не перевешивает и не дребезжит при наборе текста. Удобно смотреть фильмы, следить за уведомлениями и в целом организовать аккуратнее свое рабочее место.

На борту SVEN KB-G8800 размещено 109 клавиш, это традиционный набор с цифровым блоком, дополненный четырьмя клавишами слева – G1, G2, G3 и G4. На эти кнопки можно будет сохранять создаваемые макросы.

Как и блок стрелок, и WASD в комплекте они продублированы колпачками красного цвета. Воспользовавшись комплектным ключом для извлечения можно будет их заменить.

ENTER здесь двухрядный, оба SHIFT и BACKSPACE полноразмерные. Длинные кнопки дополнительно стабилизированы, не проваливаются при нажатиях по краям.

Есть настраиваемая RGB-подсветка. Переключение эффектов проходит комбинациями клавиш от 1 до 9 с зажатием FN-клавиши, также меняется яркость подсветки. Среди девяти доступных эффектов также есть тот что реагирует на звучащие рядом звуки. Для работы этого эффекта установлен встроенный микрофон.

На тыльной грани USB 2.0 разъем, он со сквозным подключением. Можно использовать для подключения беспроводного адаптера от мышки или наушников, а также зарядки смартфона размещенного на клавиатуре.

Основание корпуса усилено ребрами, предотвращая прогибание при давлении по центру. Нанесены прорезиненные кнопки, нанесена наклейка с техническими данными. Откидных ножек нет, у нее только одно рабочее положение.

Тесты

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

Клавиатура не требует установки программного обеспечения, работает сразу после подключения. При этом есть возможность записать четыре отдельных макроса и сохранить их во внутренней памяти, в любое их время можно будет изменить в дальнейшем. Процесс их записи в SVEN KB-G8800 проходит начальным зажатием FN и PRINT SCREEN, далее вводится последовательность до 16 символов, выбирается одна из четырех кнопок для сохранения.

Все это можно делать не сворачивая игру или программу. Работают команды корректно, проблем в работе замечено не было. Из приятных особенность, возможность взять с собой клавиатуру с ранее записанными макросами и подключение их на другой компьютер, например в гостях или в игровом клубе.

Итоги

Переключатели здесь мембранные, рассчитаны на 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком. Срабатывают точно.SVEN KB-G8800 – игровая мембранная клавиатура с макросами и подставкой для смартфона. 9 режимов работы подсветки, встроенная память для четырех макросов, мультимедийные FN-клавиши, кабель в нейлоновой оплетке, сквозной USB 2.0. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.