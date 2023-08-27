Мембранная клавиатура с макросами, подставкой для телефона и подсветкой. Обзор SVEN KB-G8800

Изучаемая игровая клавиатура SVEN KB-G8800 поддерживает программирование и создание макросов, сохраняя их во встроенной памяти и позволяя использовать при подключении к любому компьютеру без необходимости повторной настройки. Из особенностей выделены мультимедийные FN-клавиши, настраиваемая RGB-подсветка и встроенная подставка для смартфона.

SVEN KB-G8800

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям исполнение. Внутри она дополнительно защищена пенным пакетом. В комплект также входят дополнительные колпачки, ключ для извлечения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-G8800

SVEN KB-G8800 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. Боковые грани у корпуса угловатые, нижняя из которых выступает подставкой под запястья.

SVEN KB-G8800

В верхней вдоль основной ширины корпуса находится паз, в котором можно будет разместить смартфон, как компактные модели, так и современные с диагональю до 7 дюймов.

SVEN KB-G8800

Размещенный здесь он не перевешивает и не дребезжит при наборе текста. Удобно смотреть фильмы, следить за уведомлениями и в целом организовать аккуратнее свое рабочее место.

SVEN KB-G8800

На борту SVEN KB-G8800 размещено 109 клавиш, это традиционный набор с цифровым блоком, дополненный четырьмя клавишами слева – G1, G2, G3 и G4. На эти кнопки можно будет сохранять создаваемые макросы.

SVEN KB-G8800

Как и блок стрелок, и WASD в комплекте они продублированы колпачками красного цвета. Воспользовавшись комплектным ключом для извлечения можно будет их заменить.

SVEN KB-G8800

ENTER здесь двухрядный, оба SHIFT и BACKSPACE полноразмерные. Длинные кнопки дополнительно стабилизированы, не проваливаются при нажатиях по краям.

SVEN KB-G8800

Есть настраиваемая RGB-подсветка. Переключение эффектов проходит комбинациями клавиш от 1 до 9 с зажатием FN-клавиши, также меняется яркость подсветки. Среди девяти доступных эффектов также есть тот что реагирует на звучащие рядом звуки. Для работы этого эффекта установлен встроенный микрофон.

SVEN KB-G8800

На тыльной грани USB 2.0 разъем, он со сквозным подключением. Можно использовать для подключения беспроводного адаптера от мышки или наушников, а также зарядки смартфона размещенного на клавиатуре.

SVEN KB-G8800

Основание корпуса усилено ребрами, предотвращая прогибание при давлении по центру. Нанесены прорезиненные кнопки, нанесена наклейка с техническими данными. Откидных ножек нет, у нее только одно рабочее положение.

SVEN KB-G8800

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра с нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой.

Тесты

SVEN KB-G8800

Клавиатура не требует установки программного обеспечения, работает сразу после подключения. При этом есть возможность записать четыре отдельных макроса и сохранить их во внутренней памяти, в любое их время можно будет изменить в дальнейшем. Процесс их записи в SVEN KB-G8800 проходит начальным зажатием FN и PRINT SCREEN, далее вводится последовательность до 16 символов, выбирается одна из четырех кнопок для сохранения.

SVEN KB-G8800

Все это можно делать не сворачивая игру или программу. Работают команды корректно, проблем в работе замечено не было. Из приятных особенность, возможность взять с собой клавиатуру с ранее записанными макросами и подключение их на другой компьютер, например в гостях или в игровом клубе.

SVEN KB-G8800

Переключатели здесь мембранные, рассчитаны на 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком. Срабатывают точно.

Итоги

SVEN KB-G8800 – игровая мембранная клавиатура с макросами и подставкой для смартфона. 9 режимов работы подсветки, встроенная память для четырех макросов, мультимедийные FN-клавиши, кабель в нейлоновой оплетке, сквозной USB 2.0. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.
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