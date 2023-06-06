Обзор SVEN KB-G9150. Механическая клавиатура с подсветкой за 2000

В центре внимания сегодня игровая клавиатура SVEN KB-G9150 с синими механическими переключателями, металлической панелью, комбинациями для управления клавишами, а также подсветкой с регулируемой яркостью подсветкой. Ее стоимость, составляющая в среднем 2200 рублей, позволяет выступать альтернативой мембранным клавиатурам.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением клавиатуры, данными по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-G9150 обзор

Внешний вид

Выполнена в дизайне скелетон с узкими боковыми рамками и расположенными выше основной плоскости частями переключателей. Верхняя часть у нее — это цельная металлическая пластина, окрашенная в черный цвет.

На борту 87 клавиши, это традиционный набор для клавиатуры без цифрового блока. Для управления мультимедиа и подсветкой используются комбинации клавиш с зажатием кнопки FN. За счет такого исполнения и отсутствия дополнительных блоков, сокращаются общие габариты и занимаемое место на рабочем столе.

Колпачки выполнены по по технологии двойного литья из ABS пластика, с ними не будет проблем со стиранием символов в ходе длительной эксплуатации.

Удлиненные кнопки (BACKSPACE, SHIFT и ПРОБЕЛ) дополнительно стабилизированы по краям. Нажимать на них можно как в центре, так и по краям, также это исключает их раскачивание.

Здесь разноцветная подсветка. Цвета закреплены по рядам: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Комбинациями клавиш идет регулировка яркости и переключение эффектов. Предустановлены статичное свечение и дыхание с регулируемой скоростью.

Весит корпус 709 граммов, жесткий. При быстром наборе и сильных нажатиях не прогибается и не смещается. На основании у SVEN KB-G9150 две откидные ножки, отвечающие за изменение угла наклона рабочей плоскости. В центе основания наклейка с серийным номером и логотипом бренда.

Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткойдлиной 1.8 метра. Есть ферритовая защита. Кабель плотный, не запутывается, его место выхода дополнительно усилено.

Тесты

Оснащена клавиатура синими переключателями с заявленным ресурсом в 20 миллионов кликов. Нажимаются они с хорошо слышимым щелчком. Точка срабатывания на расстоянии 2 мм, полный ход 3 мм. Поддерживается определение не ограниченного числа нажатых клавиш. Она подходит под игры, быструю печать и выполнение других задач.

Дополнительным программным обеспечением не сопровождается. Как отметили выше, управление мультимедиа и подсветкой идет с зажатием FN. Игровой режим также можно включить комбинацией, с ним будет блокироваться кнопка WIN, исключая случайное сворачивание игры.

Итоги

SVEN KB-G9150 станет отличной альтернативой мембранным клавиатурам, предложив преимущество в виде точности контроля, скорости и ресурса службы, но ценой шума при нажатиях. Лицевая панель из цельного листа металла, кабель в нейлоновой оплетке и подсветка.