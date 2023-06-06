Обзор SVEN KB-G9150. Механическая клавиатура с подсветкой за 2000

На борту 87 клавиши, это традиционный набор для клавиатуры без цифрового блока. Для управления мультимедиа и подсветкой используются комбинации клавиш с зажатием кнопки FN. За счет такого исполнения и отсутствия дополнительных блоков, сокращаются общие габариты и занимаемое место на рабочем столе.
Колпачки выполнены по по технологии двойного литья из ABS пластика, с ними не будет проблем со стиранием символов в ходе длительной эксплуатации.
Удлиненные кнопки (BACKSPACE, SHIFT и ПРОБЕЛ) дополнительно стабилизированы по краям. Нажимать на них можно как в центре, так и по краям, также это исключает их раскачивание.
Здесь разноцветная подсветка. Цвета закреплены по рядам: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Комбинациями клавиш идет регулировка яркости и переключение эффектов. Предустановлены статичное свечение и дыхание с регулируемой скоростью.
Весит корпус 709 граммов, жесткий. При быстром наборе и сильных нажатиях не прогибается и не смещается. На основании у SVEN KB-G9150 две откидные ножки, отвечающие за изменение угла наклона рабочей плоскости. В центе основания наклейка с серийным номером и логотипом бренда.
Подключается при помощи кабеля с тканевой оплеткойдлиной 1.8 метра. Есть ферритовая защита. Кабель плотный, не запутывается, его место выхода дополнительно усилено.
Дополнительным программным обеспечением не сопровождается. Как отметили выше, управление мультимедиа и подсветкой идет с зажатием FN. Игровой режим также можно включить комбинацией, с ним будет блокироваться кнопка WIN, исключая случайное сворачивание игры.