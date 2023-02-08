Обзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатура…

При подборе игровой клавиатуры если стоит выбор между типом переключателей, мембрана выбирается как возможность сэкономить. Изучаемая же сегодня SVEN KB-G9300 при невысокой стоимости оснащена механическими переключателями с ощутимым кликом и ресурсом службы в 20 миллионов кликов, кабелем в оплетке и подавлением фантомных нажатий.

Комплектация

В зависимости от магазина приобрести ее можно за 4 тысячи рублей.

Коробка вытянутой формы с изображением, демонстрирующим работу подсветки, данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN KB-G9300 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика. Это полноразмерный формат исполнения с цифровым блоком. Вес 662 грамма.

Традиционная раскладка с двухрядным ENTER. Пробел с дополнительным механизмом поддержки и защиты от перекосов. Колпачки отлиты из пластика, латинские символы по габаритам больше кириллических.

Есть многоцветная подсветка с эффектом мерцания и разными скоростями ее смены, переключение которых идет нажатием комбинаций клавиш. Также можно изменять уровень яркости или полностью ее отключить.

Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие, соотствующая выполняемым командам маркировка нанесена на клавиши. Есть блокировка клавиши WIN.

По центру выходит интерфейсный кабель длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой. Место его выхода усиленно.

Тесты

На основании пара откидных ножек, с помощью которых можно изменять угол наклона рабочей плоскости.SVEN KB-G9300 не сопровождается дополнительным программным обеспечением. Работает сразу после подключения к системе и не требует предварительной настройки. Дополнительные действия, такие как изменение громкости и управление воспроизведением проходит нажатием комбинаций клавиш.

Итоги

Установлены свитчи, маркированные синим цветом, отдельно их тип производитель не отмечает. Известно только о заявленном ресурсе службы в 20 миллионов кликов. Ход у них ровный, нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть тактильная отдача. Клавиатура хорошо себя показала в играх и при наборе текста.SVEN KB-G9300 – недорогая механическая клавиатура с тактильными переключателями, предлагающими высокий ресурс службы. Двурядный ENTER и стабилизированный ПРОБЕЛ, кабель в нейлоновой оплетке, подсветка.