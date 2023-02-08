Обзор SVEN KB-G9300. Недорогая механическая клавиатура…

В зависимости от магазина приобрести ее можно за 4 тысячи рублей.
Коробка вытянутой формы с изображением, демонстрирующим работу подсветки, данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Традиционная раскладка с двухрядным ENTER. Пробел с дополнительным механизмом поддержки и защиты от перекосов. Колпачки отлиты из пластика, латинские символы по габаритам больше кириллических.
Есть многоцветная подсветка с эффектом мерцания и разными скоростями ее смены, переключение которых идет нажатием комбинаций клавиш. Также можно изменять уровень яркости или полностью ее отключить.
Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие, соотствующая выполняемым командам маркировка нанесена на клавиши. Есть блокировка клавиши WIN.
По центру выходит интерфейсный кабель длиной 1.8 метра с защитной нейлоновой оплеткой. Место его выхода усиленно.
На основании пара откидных ножек, с помощью которых можно изменять угол наклона рабочей плоскости.
Установлены свитчи, маркированные синим цветом, отдельно их тип производитель не отмечает. Известно только о заявленном ресурсе службы в 20 миллионов кликов. Ход у них ровный, нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть тактильная отдача. Клавиатура хорошо себя показала в играх и при наборе текста.