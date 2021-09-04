Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами

Она уже появилась в российских магазинах со средней стоимостью 2990 рублей.
Основным материалом выступает пластик. Интересно смотрится стилизованное под шлифованный металл покрытие на верхней панели.
Есть выраженная подставка под запястья. Она является составной частью корпуса. Но при желании можно, открутив несколько винтов с внутренней стороны, отсоединить ее от корпуса.
С учетом того, что есть еще и откидные ножки для изменения наклона, вместе с подставкой получаем удобное расположение рук со сниженной нагрузкой на суставы.
Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница хорошо читаемы.
Есть многоцветная подсветка. Она помимо символов, подсвечивает также пространство между клавишами. Управляемая, несколько эффектов, а также регуляция скорости и яркости.
Расположение кнопок классическое. Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. SHIFT - полноразмерные, ENTER – однорядный.
В верхнем правом углу набор светодиодных индикаторов, отображающих активные в данный момент режимы работы.
К системе клавиатура подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра.
Редактор макросов с изменяемыми интервалами между нажатиями.
Записанный программой макрос можно присвоить одной из клавиш. Активируется после этого во время игр или работы зажатием FN.
Также есть набор часто используемых команд для управления воспроизведением и действий в играх.
Нажимаются кнопки с хорошо слышимым щелчком. Клавиши стабилизированные, люфт в стороны минимальный. По ощущениям, они немного жестче, чем Cherry MX Blue. Умеет распознавать одновременное нажатие нескольких клавиш.