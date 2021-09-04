Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами

Не так давно стартовали продажи игровой клавиатуры SVEN KB-G9500 с переключателями Outemu Blue с четким ощутимым кликом, обеспечивающей высокий уровень контроля и скорости в киберспортивных играх. Из особенностей отмечаются программное обеспечение, игровой режим, регулировка яркости подсветки и защищенный кабель в нейлоновой оплетке.

SVEN KB-G9500

Она уже появилась в российских магазинах со средней стоимостью 2990 рублей.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с изображением клавиатуры и описанием ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

SVEN KB-G9500

SVEN KB-G9500 обзор

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. На борту набор из 104 клавиш.

SVEN KB-G9500

Основным материалом выступает пластик. Интересно смотрится стилизованное под шлифованный металл покрытие на верхней панели.

SVEN KB-G9500

Есть выраженная подставка под запястья. Она является составной частью корпуса. Но при желании можно, открутив несколько винтов с внутренней стороны, отсоединить ее от корпуса.

SVEN KB-G9500

С учетом того, что есть еще и откидные ножки для изменения наклона, вместе с подставкой получаем удобное расположение рук со сниженной нагрузкой на суставы.

SVEN KB-G9500

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница хорошо читаемы.

SVEN KB-G9500

Есть многоцветная подсветка. Она помимо символов, подсвечивает также пространство между клавишами. Управляемая, несколько эффектов, а также регуляция скорости и яркости.

SVEN KB-G9500

Расположение кнопок классическое. Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. SHIFT - полноразмерные, ENTER – однорядный.

SVEN KB-G9500

В верхнем правом углу набор светодиодных индикаторов, отображающих активные в данный момент режимы работы.

SVEN KB-G9500

К системе клавиатура подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра.

Софт

Для SVEN KB-G9500 с официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне можно выбрать эффект, яркость и скорость подсветки.

SVEN KB-G9500

Редактор макросов с изменяемыми интервалами между нажатиями.

SVEN KB-G9500

Записанный программой макрос можно присвоить одной из клавиш. Активируется после этого во время игр или работы зажатием FN.

SVEN KB-G9500

Также есть набор часто используемых команд для управления воспроизведением и действий в играх.

Тесты

Тестирование вели с игровым ПК. Определилась клавиатура автоматически, устанавливать драйвер не требуется. Классическое исполнение и выраженная подставка под запястья не потребовали много времени на освоение и привыкание.

SVEN KB-G9500

Нажимаются кнопки с хорошо слышимым щелчком. Клавиши стабилизированные, люфт в стороны минимальный. По ощущениям, они немного жестче, чем Cherry MX Blue. Умеет распознавать одновременное нажатие нескольких клавиш.

SVEN KB-G9500

SVEN KB-G9500

Итоги

SVEN KB-G9500 – недорогая механическая клавиатура с макросами, управляемой подсветкой, программным обеспечением и кабелем с защитной оплеткой. Отличный вариант при поиске периферии для игр в ценовом сегменте до 3-4 тысяч рублей.
Комментарии и отзывы SVEN KB-G9500
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