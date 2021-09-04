Обзор SVEN KB-G9500. Недорогая механическая клавиатура с макросами

Не так давно стартовали продажи игровой клавиатуры SVEN KB-G9500 с переключателями Outemu Blue с четким ощутимым кликом, обеспечивающей высокий уровень контроля и скорости в киберспортивных играх. Из особенностей отмечаются программное обеспечение, игровой режим, регулировка яркости подсветки и защищенный кабель в нейлоновой оплетке.

Комплектация

Она уже появилась в российских магазинах со средней стоимостью 2990 рублей.Упаковка из плотного картона с изображением клавиатуры и описанием ключевых особенностей. Комплект включает руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

SVEN KB-G9500 обзор

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. На борту набор из 104 клавиш.

Основным материалом выступает пластик. Интересно смотрится стилизованное под шлифованный металл покрытие на верхней панели.

Есть выраженная подставка под запястья. Она является составной частью корпуса. Но при желании можно, открутив несколько винтов с внутренней стороны, отсоединить ее от корпуса.

С учетом того, что есть еще и откидные ножки для изменения наклона, вместе с подставкой получаем удобное расположение рук со сниженной нагрузкой на суставы.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллица и латиница хорошо читаемы.

Есть многоцветная подсветка. Она помимо символов, подсвечивает также пространство между клавишами. Управляемая, несколько эффектов, а также регуляция скорости и яркости.

Расположение кнопок классическое. Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. SHIFT - полноразмерные, ENTER – однорядный.

В верхнем правом углу набор светодиодных индикаторов, отображающих активные в данный момент режимы работы.

Софт

К системе клавиатура подключается с помощью кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра.Для SVEN KB-G9500 с официального сайта можно загрузить утилиту управления. В главном окне можно выбрать эффект, яркость и скорость подсветки.

Редактор макросов с изменяемыми интервалами между нажатиями.

Записанный программой макрос можно присвоить одной из клавиш. Активируется после этого во время игр или работы зажатием FN.

Тесты

Также есть набор часто используемых команд для управления воспроизведением и действий в играх.Тестирование вели с игровым ПК. Определилась клавиатура автоматически, устанавливать драйвер не требуется. Классическое исполнение и выраженная подставка под запястья не потребовали много времени на освоение и привыкание.

Нажимаются кнопки с хорошо слышимым щелчком. Клавиши стабилизированные, люфт в стороны минимальный. По ощущениям, они немного жестче, чем Cherry MX Blue. Умеет распознавать одновременное нажатие нескольких клавиш.

Итоги

SVEN KB-G9500 – недорогая механическая клавиатура с макросами, управляемой подсветкой, программным обеспечением и кабелем с защитной оплеткой. Отличный вариант при поиске периферии для игр в ценовом сегменте до 3-4 тысяч рублей.