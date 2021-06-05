Обзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросами

Тестируемая сегодня клавиатура SVEN KB-G9600 при невысокой стоимости предлагает кабель в нейлоновой оплетке, поддержку программного обеспечения, дополнительный блок с программируемыми клавишами и семь режимов работы многоцветной подсветки.

SVEN KB-G9600

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 990 рублей.

SVEN KB-G9600 обзор

Комплектация

SVEN KB-G9600

На гранях коробки приведены описание особенностей работы и таблицы с техническими характеристиками.

SVEN KB-G9600

Комплект включает набор сменных переключателей красного цвета, ключ для кейкапов, руководство пользователей на русском языке.

SVEN KB-G9600

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из пластика. Игровая стилистика со схематичным рисунком и полигональными панелями.

SVEN KB-G9600

На левой зоне можно обратить внимание на набор из шести дополнительных клавиш, окрашенных в красный цвет. К ним можно будет привязать макросы или дополнительные действия.

SVEN KB-G9600

Для нажатия не требуется заметное смещение ладони во время печати или игр. В этом же цвете есть набор дополнительных клавиш, которые сможет заменить сам пользователь.

SVEN KB-G9600

Эти же кейкапы можно будет держать как резервные. Всего их восемь, выбраны наиболее часто используемые в играх.

SVEN KB-G9600

На верхней рамке SVEN KB-G9600 выведены клавиши, отвечающие за запись макросов и переключение профилей. Правее группа клавиш для управления воспроизведением.

SVEN KB-G9600

Удобнее, чем распространённый вариант с зажатием кнопки FN. Стилизованная группа индикаторов.

SVEN KB-G9600

Выраженная подставка под запястья. Она является общей частью корпуса. Несъемная, поверхность матовая.

SVEN KB-G9600

По центру верхней рамки островок с логотипом производителя. При работе он подсвечивается.

SVEN KB-G9600

Основная часть с традиционной раскладкой. ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерные.

SVEN KB-G9600

Латинские и кириллические символы подсвечиваются. С ней комфортно работать в дневное и ночное время.

SVEN KB-G9600

Многоцветная подсветка. Вместе с символами есть подсветка в пространстве между клавишами. Также есть подсветка на боковых зона корпуса.

SVEN KB-G9600

Кейкапы выполнены из пластика. Центральная часть их углублена. Как показала практика тестов символы не подвержены стиранию.

SVEN KB-G9600

На основании SVEN KB-G9600 две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стоит устойчиво.

SVEN KB-G9600 Место выхода кабеля смещено правее. Оно усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке.

SVEN KB-G9600

Софт

Для клавиатуры доступна утилита управления. В главном окне можно записать действия для дополнительных клавиш.

SVEN KB-G9600

Набор часто используемых действия в приложениях и играх, а также опции управления клавиатурой.

SVEN KB-G9600

Отдельная вкладка для управления подсветкой. Часть режимов можно дополнительно настроить.

SVEN KB-G9600

Редактор макросов с детальными корректировками.

Тесты

Клавиатуру SVEN KB-G9600 использовали с настольным ПК, работающим на операционной системе Windows. Определилась сразу после подключения. Работала корректно, без сбоев.

SVEN KB-G9600

В ней используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно, ночью не мешает окружающим. Точка срабатывания при полном нажатии. Есть защита от фантомных нажатий.

SVEN KB-G9600

На рабочем столе стоит устойчиво. При быстрых нажатиях не смещается и не прогибается.

Тест шума SVEN KB-G9600

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN KB-G9600 – игровая клавиатура с мембранными переключателями. Несколько зон с подсветкой и семь переключаемых цветов, программное обеспечение, сменные кейкапы, дополнительные клавиши для макро и мультимедиа, зона с подставкой под запястья.
SVEN KB-G9600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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