Обзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросами

Тестируемая сегодня клавиатура SVEN KB-G9600 при невысокой стоимости предлагает кабель в нейлоновой оплетке, поддержку программного обеспечения, дополнительный блок с программируемыми клавишами и семь режимов работы многоцветной подсветки.

SVEN KB-G9600 обзор

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 990 рублей.

На гранях коробки приведены описание особенностей работы и таблицы с техническими характеристиками.

Комплект включает набор сменных переключателей красного цвета, ключ для кейкапов, руководство пользователей на русском языке.

Внешний вид

Корпус клавиатуры выполнен из пластика. Игровая стилистика со схематичным рисунком и полигональными панелями.

На левой зоне можно обратить внимание на набор из шести дополнительных клавиш, окрашенных в красный цвет. К ним можно будет привязать макросы или дополнительные действия.

Для нажатия не требуется заметное смещение ладони во время печати или игр. В этом же цвете есть набор дополнительных клавиш, которые сможет заменить сам пользователь.

Эти же кейкапы можно будет держать как резервные. Всего их восемь, выбраны наиболее часто используемые в играх.

На верхней рамке SVEN KB-G9600 выведены клавиши, отвечающие за запись макросов и переключение профилей. Правее группа клавиш для управления воспроизведением.

Удобнее, чем распространённый вариант с зажатием кнопки FN. Стилизованная группа индикаторов.

Выраженная подставка под запястья. Она является общей частью корпуса. Несъемная, поверхность матовая.

По центру верхней рамки островок с логотипом производителя. При работе он подсвечивается.

Основная часть с традиционной раскладкой. ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерные.

Латинские и кириллические символы подсвечиваются. С ней комфортно работать в дневное и ночное время.

Многоцветная подсветка. Вместе с символами есть подсветка в пространстве между клавишами. Также есть подсветка на боковых зона корпуса.

Кейкапы выполнены из пластика. Центральная часть их углублена. Как показала практика тестов символы не подвержены стиранию.

На основании SVEN KB-G9600 две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стоит устойчиво.

Место выхода кабеля смещено правее. Оно усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке.

Софт

Для клавиатуры доступна утилита управления. В главном окне можно записать действия для дополнительных клавиш.

Набор часто используемых действия в приложениях и играх, а также опции управления клавиатурой.

Отдельная вкладка для управления подсветкой. Часть режимов можно дополнительно настроить.

Тесты

Редактор макросов с детальными корректировками.Клавиатуру SVEN KB-G9600 использовали с настольным ПК, работающим на операционной системе Windows. Определилась сразу после подключения. Работала корректно, без сбоев.

В ней используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно, ночью не мешает окружающим. Точка срабатывания при полном нажатии. Есть защита от фантомных нажатий.

Тест шума SVEN KB-G9600

Итоги

На рабочем столе стоит устойчиво. При быстрых нажатиях не смещается и не прогибается.SVEN KB-G9600 – игровая клавиатура с мембранными переключателями. Несколько зон с подсветкой и семь переключаемых цветов, программное обеспечение, сменные кейкапы, дополнительные клавиши для макро и мультимедиа, зона с подставкой под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".