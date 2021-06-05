Обзор SVEN KB-G9600. Мембранная игровая клавиатура с макросами

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 990 рублей.
SVEN KB-G9600 обзор
Комплектация
На гранях коробки приведены описание особенностей работы и таблицы с техническими характеристиками.
Комплект включает набор сменных переключателей красного цвета, ключ для кейкапов, руководство пользователей на русском языке.
Внешний видКорпус клавиатуры выполнен из пластика. Игровая стилистика со схематичным рисунком и полигональными панелями.
На левой зоне можно обратить внимание на набор из шести дополнительных клавиш, окрашенных в красный цвет. К ним можно будет привязать макросы или дополнительные действия.
Для нажатия не требуется заметное смещение ладони во время печати или игр. В этом же цвете есть набор дополнительных клавиш, которые сможет заменить сам пользователь.
Эти же кейкапы можно будет держать как резервные. Всего их восемь, выбраны наиболее часто используемые в играх.
На верхней рамке SVEN KB-G9600 выведены клавиши, отвечающие за запись макросов и переключение профилей. Правее группа клавиш для управления воспроизведением.
Удобнее, чем распространённый вариант с зажатием кнопки FN. Стилизованная группа индикаторов.
Выраженная подставка под запястья. Она является общей частью корпуса. Несъемная, поверхность матовая.
По центру верхней рамки островок с логотипом производителя. При работе он подсвечивается.
Основная часть с традиционной раскладкой. ENTER двухрядный, SHIFT полноразмерные.
Латинские и кириллические символы подсвечиваются. С ней комфортно работать в дневное и ночное время.
Многоцветная подсветка. Вместе с символами есть подсветка в пространстве между клавишами. Также есть подсветка на боковых зона корпуса.
Кейкапы выполнены из пластика. Центральная часть их углублена. Как показала практика тестов символы не подвержены стиранию.
На основании SVEN KB-G9600 две откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стоит устойчиво.
Место выхода кабеля смещено правее. Оно усилено и защищено от излома. Кабель в нейлоновой оплетке.
СофтДля клавиатуры доступна утилита управления. В главном окне можно записать действия для дополнительных клавиш.
Набор часто используемых действия в приложениях и играх, а также опции управления клавиатурой.
Отдельная вкладка для управления подсветкой. Часть режимов можно дополнительно настроить.
Редактор макросов с детальными корректировками.
ТестыКлавиатуру SVEN KB-G9600 использовали с настольным ПК, работающим на операционной системе Windows. Определилась сразу после подключения. Работала корректно, без сбоев.
В ней используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно, ночью не мешает окружающим. Точка срабатывания при полном нажатии. Есть защита от фантомных нажатий.
На рабочем столе стоит устойчиво. При быстрых нажатиях не смещается и не прогибается.
Тест шума SVEN KB-G9600
ИтогиSVEN KB-G9600 – игровая клавиатура с мембранными переключателями. Несколько зон с подсветкой и семь переключаемых цветов, программное обеспечение, сменные кейкапы, дополнительные клавиши для макро и мультимедиа, зона с подставкой под запястья.
SVEN KB-G9600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".