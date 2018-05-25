Обзор SVEN KB-G9700. Механическая клавиатурой с подсветкой

Периферия SVEN, судя по опыту длительных тестов и анализу комментариев читателей, зарекомендовала себя оптимальным соотношением стоимости, качества и функциональности. Не так давно они расширили игровую линейку, представив свою первую механическую клавиатуру SVEN KB-G9700.

SVEN KB-G9700 обзор

Эта модель доступна эксклюзивно в магазине «М.Видео» с рекомендованной стоимостью 4490 рублей.

Комплектация

Поставляется SVEN KB-G9700 в коробке из плотного картона с подробным описанием технических характеристик и особенностей.

Внешний вид

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнена SVEN KB-G9700 в строгой стилистике. Лицевая панель из цельного куска металла со шлифованными гранями.

Использование металла придает необходимую жесткость конструкции и устойчивость при резких нажатиях по клавишам. Этот материал, как показала практика, долговечен и устойчив к повреждениям.

Внутренняя часть корпуса выполнена из пластика. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу, без зазоров и стыков.

Дизайн в стиле скелетон, основная часть переключателя расположена выше плоскости поверхности корпуса клавиатуры.

Так исключаются трудности с удалением загрязнений в ходе длительной эксплуатации. Корпус переключателей прозрачный.

В SVEN KB-G9700 реализована многоцветная настраиваемая подсветка. Дополнительно к символам подсвечивается пространство вокруг клавиш.

Управлять подсветкой можно с помощью комбинаций клавиш. Так меняется уровень яркости в нескольких диапазонах, скорость эффекта и переключаются сами эффекты.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Подобран хорошо читаемый шрифт. Кириллические символы подсвечиваются с меньшим уровнем яркости, чем латинские.

Клавиши из матового пластика с небольшим углублением по центру. Зафиксированы кнопки в корпусе устойчиво, движение ровное и контролируемое.

В правом верхнем углу расположены четыре светодиодных индикатора, отображающих активные режимы работы. Здесь не предусмотрены дополнительные клавиши под макросы, вместо этого часть из традиционного набора выполняет действие при зажатой кнопке FN.

Для простоты освоения наглядная маркировка нанесена на соответствующие клавиши. Так можно будет запускать браузер, почтовый клиент, поиск, плеер, управлять воспроизведением мультимедиа контента, изменять громкость, блокировать кнопки в игровом режиме.

На обратной стороне корпуса есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона основной рабочей плоскости. Есть четыре резиновые ножки для предотвращения скольжения.

Подключается SVEN KB-G9700 с помощью кабеля с широким сечением, есть тканевая защита. На конце кабеля - декоративная наклейка. Длина 1,8 метра.

Тесты

Эта модель для работы не требует установки дополнительного программного обеспечения, но и возможностей для тонкой настройки производитель не предусмотрел. С учетом наличия опций управления подсветкой с помощью комбинаций клавиш остается только ограничение в отсутствии распределения макросов.

Итоги по SVEN KB-G9700

Установлены RED переключатели от самой SVEN с заявленным ресурсом службы в 50 млн кликов. Сила срабатывания – 45G. Ход клавиш - 3,5 мм. Есть хороший тактильный отклик. По уровню создаваемого шума они ближе к CHERRY MX RED. Эта механическая клавиатура подойдет под быструю печать текста и игры, требующие быстрой реакции.SVEN KB-G9700 станет хорошим выбором при поиске механической клавиатуры под игры и ежедневную эксплуатацию. Среди плюсов отметим лицевую панель из металла, высокий ресурс службы переключателей, кабель с тканевой защитой, управляемую многоцветную подсветку. Не устроить может недостаточная читаемость кириллических символов без подсветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".