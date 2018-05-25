Обзор SVEN KB-G9700. Механическая клавиатурой с подсветкой

2018-05-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN KB-G9700; [45]
Периферия SVEN, судя по опыту длительных тестов и анализу комментариев читателей, зарекомендовала себя оптимальным соотношением стоимости, качества и функциональности. Не так давно они расширили игровую линейку, представив свою первую механическую клавиатуру SVEN KB-G9700.

SVEN KB-G9700

Эта модель доступна эксклюзивно в магазине «М.Видео» с рекомендованной стоимостью 4490 рублей.

SVEN KB-G9700 обзор

Комплектация

Поставляется SVEN KB-G9700 в коробке из плотного картона с подробным описанием технических характеристик и особенностей.

SVEN KB-G9700

Комплект включает ключ для извлечения кейкапов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена SVEN KB-G9700 в строгой стилистике. Лицевая панель из цельного куска металла со шлифованными гранями.

SVEN KB-G9700

Использование металла придает необходимую жесткость конструкции и устойчивость при резких нажатиях по клавишам. Этот материал, как показала практика, долговечен и устойчив к повреждениям.

SVEN KB-G9700

Внутренняя часть корпуса выполнена из пластика. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу, без зазоров и стыков.

SVEN KB-G9700

Дизайн в стиле скелетон, основная часть переключателя расположена выше плоскости поверхности корпуса клавиатуры.

SVEN KB-G9700

Так исключаются трудности с удалением загрязнений в ходе длительной эксплуатации. Корпус переключателей прозрачный.

SVEN KB-G9700

В SVEN KB-G9700 реализована многоцветная настраиваемая подсветка. Дополнительно к символам подсвечивается пространство вокруг клавиш.

SVEN KB-G9700

Управлять подсветкой можно с помощью комбинаций клавиш. Так меняется уровень яркости в нескольких диапазонах, скорость эффекта и переключаются сами эффекты.

SVEN KB-G9700

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Подобран хорошо читаемый шрифт. Кириллические символы подсвечиваются с меньшим уровнем яркости, чем латинские.

SVEN KB-G9700

Клавиши из матового пластика с небольшим углублением по центру. Зафиксированы кнопки в корпусе устойчиво, движение ровное и контролируемое.

SVEN KB-G9700

В правом верхнем углу расположены четыре светодиодных индикатора, отображающих активные режимы работы. Здесь не предусмотрены дополнительные клавиши под макросы, вместо этого часть из традиционного набора выполняет действие при зажатой кнопке FN.

SVEN KB-G9700

Для простоты освоения наглядная маркировка нанесена на соответствующие клавиши. Так можно будет запускать браузер, почтовый клиент, поиск, плеер, управлять воспроизведением мультимедиа контента, изменять громкость, блокировать кнопки в игровом режиме.

SVEN KB-G9700

На обратной стороне корпуса есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона основной рабочей плоскости. Есть четыре резиновые ножки для предотвращения скольжения.

SVEN KB-G9700

Подключается SVEN KB-G9700 с помощью кабеля с широким сечением, есть тканевая защита. На конце кабеля - декоративная наклейка. Длина 1,8 метра.

SVEN KB-G9700

Тесты

Эта модель для работы не требует установки дополнительного программного обеспечения, но и возможностей для тонкой настройки производитель не предусмотрел. С учетом наличия опций управления подсветкой с помощью комбинаций клавиш остается только ограничение в отсутствии распределения макросов.

SVEN KB-G9700

Установлены RED переключатели от самой SVEN с заявленным ресурсом службы в 50 млн кликов. Сила срабатывания – 45G. Ход клавиш - 3,5 мм. Есть хороший тактильный отклик. По уровню создаваемого шума они ближе к CHERRY MX RED. Эта механическая клавиатура подойдет под быструю печать текста и игры, требующие быстрой реакции.

Итоги по SVEN KB-G9700

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN KB-G9700 станет хорошим выбором при поиске механической клавиатуры под игры и ежедневную эксплуатацию. Среди плюсов отметим лицевую панель из металла, высокий ресурс службы переключателей, кабель с тканевой защитой, управляемую многоцветную подсветку. Не устроить может недостаточная читаемость кириллических символов без подсветки.
SVEN KB-G9700 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
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