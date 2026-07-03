DJI представила микрофон Mic Mini 2S

Компания DJI представила Mic Mini 2S — компактную беспроводную систему микрофонов для блогеров, создателей контента и видеографов, которым требуется качественная запись звука без громоздкого оборудования. Главной особенностью новинки стала поддержка внутренней записи в формате 32-бит Float. Эта технология позволяет без искажений записывать как очень тихие звуки, так и внезапные громкие всплески, обеспечивая значительно больше возможностей при последующей обработке аудио. Передатчик оснащён встроенным накопителем объёмом 14,5 ГБ, которого достаточно для хранения до 28 часов циклической записи. Кроме того, пользователи могут сохранять звук как в необработанном формате для профессионального монтажа, так и в уже обработанном виде для быстрого использования.

Вес передатчика составляет всего 12 граммов, устройство получило съёмное магнитное крепление с возможностью поворота и сменную фронтальную панель, что позволяет адаптировать внешний вид под собственные предпочтения. Система шумоподавления включает два режима работы — режим Weak предназначен для помещений и помогает уменьшать шум вентиляторов или эхо, тогда как режим Strong рассчитан на использование на улице и эффективно справляется с шумом транспорта и ветра. Автономность также находится на высоком уровне. Передатчик способен работать до 11 часов без подзарядки, а приёмник — до 10 часов. Комплектный зарядный кейс увеличивает общее время работы примерно до 40 часов.