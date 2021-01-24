Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей

Не так давно мы тестировали SVEN RX-G850, недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет SVEN RX-G830 . Она также поддерживает управление, предлагает управляемый уровень чувствительности и оснащена зонами с многоцветной подсветкой.

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы. Выполнена из софт-тач пластика. Внешний вид аккуратный.

Вдоль всей площади расположена зона со светодиодной подсветкой. Она многоцветная.

Помимо нее подсвечивается боковая часть колесика и его центральная часть. Вращается оно с внятными тактильными отсечками.

Слева углубление под размещение большого пальца. В этой зоне у SVEN RX-G830 находятся две дополнительные клавиши. Противоположная сторона выпуклая.

Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов.

На спинке еще одна зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Все эти зоны в последующем можно настроить.

Две массивные ножки скольжения на основании. В центре окошко сенсора и наклейка с технической информацией.

Есть две дополнительные клавиши. По умолчанию они переключают чувствительность сенсора и эффект подсветки.

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено и защищено от перегиба.

Софт

Мышка SVEN RX-G830 позволяет распределить настройки по двум профиля. Сама программа загружается с официального сайта.

В главном окне задается действие для клавиш. Есть выбор из готовых действий и созданных макросов. Для наглядности кнопки промаркированы.

Дополнительные настройки дают выставить до семи уровней чувствительности. Каждому будет соответствовать свой цвет. Количество шагов для изменения можно изменить.

Эффекты подсветки, яркость и скорость эффектов. Доступны семь режимов работы.

Тесты

Редактор макросов с традиционным исполнением.

Установлен сенсор с чувствительностью 6400 DPI. До уровня 2400 DPI он предлагает хорошую точность. При увеличении появляется сглаживание и акселерация. Мы тестировали на твердом и мягком ковриках.

Вес у нее легкое. Скользит контролируемо. Расположение клавиш удобное. Из недостатков отметим маркость спинки.

Итоги по SVEN RX-G830

SVEN RX-G830 станет хорошим выбором для геймера начинающего уровня. Есть весь необходимый базовый набор опций, включающий макросы, управляемый сенсор, дополнительные клавиши, кабель в нейлоновой оплетке, корпус эргономичной формы. Все это дополнено многозонной управляемой подсветкой.