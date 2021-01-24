Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей

КомплектацияУпакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в корпусе эргономичной формы. Выполнена из софт-тач пластика. Внешний вид аккуратный.
Вдоль всей площади расположена зона со светодиодной подсветкой. Она многоцветная.
Помимо нее подсвечивается боковая часть колесика и его центральная часть. Вращается оно с внятными тактильными отсечками.
Слева углубление под размещение большого пальца. В этой зоне у SVEN RX-G830 находятся две дополнительные клавиши. Противоположная сторона выпуклая.
Основные клавиши переходят в спинку без видимых границ. Для установленных тут переключателей заявлен ресурс службы в 20 миллионов кликов.
На спинке еще одна зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Все эти зоны в последующем можно настроить.
Две массивные ножки скольжения на основании. В центре окошко сенсора и наклейка с технической информацией.
Есть две дополнительные клавиши. По умолчанию они переключают чувствительность сенсора и эффект подсветки.
Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Место выхода усилено и защищено от перегиба.
СофтМышка SVEN RX-G830 позволяет распределить настройки по двум профиля. Сама программа загружается с официального сайта.
В главном окне задается действие для клавиш. Есть выбор из готовых действий и созданных макросов. Для наглядности кнопки промаркированы.
Дополнительные настройки дают выставить до семи уровней чувствительности. Каждому будет соответствовать свой цвет. Количество шагов для изменения можно изменить.
Эффекты подсветки, яркость и скорость эффектов. Доступны семь режимов работы.
Редактор макросов с традиционным исполнением.
Тесты
Установлен сенсор с чувствительностью 6400 DPI. До уровня 2400 DPI он предлагает хорошую точность. При увеличении появляется сглаживание и акселерация. Мы тестировали на твердом и мягком ковриках.
Вес у нее легкое. Скользит контролируемо. Расположение клавиш удобное. Из недостатков отметим маркость спинки.