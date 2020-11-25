Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев

Каждый раз перед началом уборки приходится выбирать между тем, чтобы продолжать находиться в пыли или все-таки достать проводной пылесос и в процессе перетаскивать его из комнату в комнату, попутно следя за тем, чтобы кабель нигде не запутался. Сегодня к нам в руки попал беспроводной пылесос Samsung Jet 70 complete. В этом обзоре мы узнаем, способен ли он облегчить уборку и стоит ли за него отдавать 36 990 рублей.

Комплектация

Samsung Jet 70 complete поставляется в большой белой коробке. Внутри нее имеются сам пылесос, телескопическая трубка, комбинированная насадка, щелевая насадка, универсальная насадка, насадка для ровных поверхностей, насадка для дивана, аккумулятор, настенное крепление, зарядное устройство и руководство пользователя.

Внешний вид

Jet — это новая платформа беспроводных пылесосов от Samsung. Всего существует несколько моделей данной серии, которые отличаются друг от друга количеством комплектных насадок и мощностью инвентарного мотора. У нас версия Jet 70 complete. Она включает в себя перечень из самых необходимых насадок и сам пылесос с инверторным мотором на 150 Вт.

По своему внешнему виду Jet 70 больше похож на дорогую игрушку, чем на обычный среднестатистический пылесос. Его вес без насадок составляет всего 1,5 кг, поэтому в процессе уборки рука не устанет.

Элементы управления максимально простые. Они состоят из трех клавиш и небольшого дисплея, на котором отображается степень выставленной мощности, а также уведомления о засоре, отсутствии фильтра и блокировки щетки.

Аккумулятор здесь съемный. Это однозначно плюс, ведь так его можно всегда поменять на новый. Прямо на нем с двух сторон есть индикация из трех делений, отображающая остаток зарядки пылесоса.

Samsung заявляет, что здесь используется 5-ступенчатая система фильтрации HEPA, которая задерживает до 99.999% мелких частиц пыли и аллергенов. Это все здорово, но нам как потребителю куда важнее знать, как все эти фильтры чистить. Все же даже самая продвинутая система фильтрации при отсутствии должного ухода со временем начнет источать запах пыли.

На наше удивление здесь с этим все хорошо. Внутри контейнера объемом в 0,8 л. находится небольшой микрофильтр. Он многоразовый и его можно спокойно мыть водой. Главное перед началом повторной эксплуатации пылесоса дать ему просушиться не менее 24 часов. Сам контейнер и другие элементы внутри него тоже можно спокойно мыть.

Также в пылесосе можно снять сам HEPA-фильтр. Делается это аккуратным поворотом против часовой стрелки. Он не нуждается в мойке. Его достаточно с некоторой периодичностью чистить от пыли.

Комплектную подставку для зарядки можно на свое усмотрение либо прикрутить к стене, либо просто поставить на стол. На нее же есть возможность закрепить две насадки, которые пользуются в доме наибольшим спросом.

К Samsung Jet 70 можно дополнительно докупить весьма любопытное устройство — Clean Station. Она представляет собой некую технологичную урну, которая способна в одно движение очистить контейнер от пыли без лишней возни и образования облаков из пыли, как это порой бывает.

Насадки

Samsung Jet 70 обладает 5 различными насадками: Soft Action Brush с мягкой щеткой для гладких поверхностей, универсальная Turbo Action Brush, узкая для удаления чистки мебели, удлиненная для щелей и небольшая комбинированная.

Система крепления насадок к пылесосу проста и удобна. Процесс установки происходит на лету в один щелчок без каких-либо шероховатостей.

У двух основных щеток можно снять внутренний валик, и это крайне удачное решение, ведь так процесс их очистки проходит намного легче.

Тесты

Мы тестировали Jet 70 на протяжении двух недель. За это время мы использовали все комплектные насадки со всеми типами поверхностей в квартире. Сразу скажем о том, что Samsung сделала правильных ход не пойдя на поводу у большинства, установив в пылесос обычную кнопку включения, а не курок, который нужно постоянно зажимать пальцем, что сильно утомляет при длительной уборке.

Для ламината и других идеально ровных поверхностей лучше всего подходит насадка Soft Action Brush с мягким валиком, в который вшиты серебряные нити для предотвращения электризации от предметов. В ней, как и в Turbo Action Brush используется шарнир способный поворачиваться на 180 градусов. Благодаря этому можно в одно движение залезть до какого-либо труднодоступного места. По умолчанию пылесос запускается на среднем уровне мощности и этого более чем хватает практически для всех задач.

Для уборки дивана мы воспользовались насадкой Mini Motorized Tool. Ее валик состоит из нескольких силиконовых лопастей, которым легче всего справиться с чистой тканевых поверхностей от шерсти и волос. В нашем случае пылесос даже смог очистить пыль в углублениях под пуговицы, правда для этого приходилось периодически переключаться на максимальный уровень мощности.

Для тестирования удлиненной насадки мы решили пропылесосить решетку вентиляции. Она с годами забивается пылью и процесс ее очистки просто необходим. Для этого мы подключили удлиненную насадку. Даже в таком сценарии использования, рука в вытянутом положении не успела сильно устать.

Время работы

Объем литий ионного аккумулятора составляет 1800 мАч. При минимальной мощности его хватает до 40 минут работы, при средней до 20 минут, а при максимальной всего 6 минут. Все эти показатели можно удвоить, докупив еще один аккумулятор, но отдать за него придется 12 990 рублей. Один полный цикл зарядки занимает 3,5 часа.

Итоги

Очевидно, что компания Samsung нацелена своим продуктом в виде Jet 70 complete отстегнуть часть рынка дорогих беспроводных пылесосов, на котором сейчас главенствует Dyson, и у нее действительно есть на это шансы. В первые дни владения данным пылесосом складывается ощущение будто вы купили не очередное скучное бытовые устройство, а новую игрушку. Его хочется лишний раз взять покрутить в руках и найти повод что-то им пропылесосить.К плюсам данной модели мы отнесли качественный исполнение корпуса, внушающее количество сменных насадок, большой сменный контейнер и грамотную систему фильтрации. Из минусов стоит отметить небольшой запас автономности на максимальной мощности в 6 минут и высокую стоимость сменного аккумулятора в 12 990 рублей.