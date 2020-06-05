Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD

Доллар растет, а вместе с ним повышаются цены на все комплектующие. Сегодня к нам на тест попала доступная видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8 Gb, в которую заложен большой срок эксплуатации благодаря использованию микроархитектуры RDNA, быстрой памяти GDDR6 и высокоскоростному интерфейсу PIC-E 4.0. В этом обзоре мы подробно расскажем, как она устроена, и на цифрах покажем каких результатов ей удалось добиться в наиболее популярных играх.

Внешний вид

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT пришла на смену видеокарте RX 580, построенной на уже безнадежно устаревшем чипе Polaris. Среди других видеокарт она является промежуточным вариантом между GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Su.

К нам на тест попала версия с 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 SDRAM (Micron MT61K512M32KPA-14:B) с пропускной способностью 14 Гбит/сек. Также есть более доступная модель на 4 Гбайт, но советуем не экономить, ведь видеокарта покупается не на один год использования, а новые игры требуют под себя все больший объем памяти.

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT работает на базе свежего чипа Navi 14, построенный по 7-нанометровому техпроцессу. Он использует микроархитектуру RDNA, обеспечивающая прирост производительности при меньшем энергопотреблении.

Базовая частота равна 1737 МГц, а при Boost она поднимается до значения в 1845 МГц. Объем памяти шины равен 128 бит.

Из разъемов у Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT доступны три DisplayPort и один HDMI.

TDP составляет 135 Вт. Подключение к питанию осуществляется по 8-пиновому коннектору PCI-E 16x 4.0. Важно, что здесь стоят предохранители на контакты питания, которые смогут уберечь видеокарту от возгорания в случае, если блок питания не успеет среагировать во время короткого замыкания.

Внешне видеокарта довольно компактная и ее длина составляет 233 мм. На материнской плате она занимает ровно 2 слота.

Система охлаждения для своего класса выглядит довольно внушительно. Забор воздуха осуществляют два вентилятора Dual-X диаметром по 95 мм. При низкой нагрузке они вовсе полностью перестают вращаться, переходя в пассивный режим работы.

Внутри находится добротный односекционный радиатор. Он имеет три тепловые трубки и несколько пластин для рассеивания тепла.

Видеокарта поддерживает две версии BIOS. Для его изменения необходимо сдвинуть положение переключателя на верхней боковой грани. В первой мощность ограничена 135 Вт, а во втором 120 Вт, от чего видеокарта работает тише. Полезное решение для тех, кто любит поэкспериментировать с системой.

Нижняя усилительная пластина выполнена из металла. Она соприкасается с платой несколькими термопрокладками, дополнительно отводя тепло.

Софт

Для управления RX 5500 XT и мониторингом ее состояния доступна фирменная программа Sapphire Trixx. В первой вкладке демонстрируются все основные показатели видеокарты, но возможность смены частоты отсутствует.

Вторая вкладка в виде графиков отображает мониторинг состояния платы.

Третья вкладка посвящена технологии растеризации Trixx Boost. Она позволяет запускать игры в более низком разрешении и через апскейлинг растягивать его до текущего разрешения. Подобные манипуляции дают ощутимый прирост в FPS при несущественной потере в качестве картинки.

Тесты

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Тесты в играх Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb

World of Tanks: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Far Cry New Dawn: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Batman Arkham Knight: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Battlefield V

Rise of Tomb Raider

Metro Exodus

Rainbow Six Siege

Итоги по Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8 Gb

Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8 Gb вышла отличной бюджетной видеокартой с большим заделом на будущее. Она обладает низким энергопотреблением, тихой системой охлаждения, быстрой памятью GDDR6 на 8 Гбайт, двумя версиями BIOS и поддержкой технологии растеризации Trixx Boost. Все эти качества дает ей все, чтобы несколько лет подряд запускать игры на высоких настройках в FullHD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».