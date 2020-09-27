Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки Satechi M1, ориентированной на работу совместно с устройствами экосистемы Apple. Тест этой мышки мы проводили на коврике Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Сегодня мы поделимся опытом его эксплуатации.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с общей информацией по его характеристикам. Внутри зафиксирован на жесткой подложке. Комплект включает только сам коврик.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: синей, черной и коричневой. Все они выполнены из эко-кожи.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Такой материал не часто встречается в ковриках для мышки. Выглядит и ощущается благородно.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Периметр прошит нитками. Она не только несет декоративную функцию, но и сохраняет целостность боковой грани.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

В одном из углу расположен текстурный логотип производителя. В целом внешний вид у Satechi Eco-Leather Mouse Pad создавался с учетом эксплуатации в условиях делового офиса.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

На основании нанесено прорезиненное покрытие. Оно предотвращает соскальзывание коврика по поверхности рабочего стола.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Толщина покрытия 5 мм. Рабочая площадь составляет 249 на 190 мм.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Тесты

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Поверхность коврика влагоустойчива. Случайно пролитая жидкость не приведет к ухудшению внешнего вида. Накопившиеся загрязнения на покрытии можно будет убрать влажной салфеткой. Отсутствие декоративных рисунков и общее качество исполнения позволит эксплуатировать его в течение длительного времени без ухудшения внешнего состояния.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Мы тестировали его с беспроводной мышкой Satechi. Площадь его достаточна для свободного движения мышки в разных направлениях. Сопротивление контролируемо.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Сенсор работает точнее в сравнении с использованием мышки на столе без покрытия. Помимо изученной нами мышки подойдет также для решений с разным типом сенсора.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Итоги по Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Satechi Eco-Leather Mouse Pad станет хорошим выбором в пару к ноутбуку, моноблоку или планшету Apple, позволив не только улучшить качество работы мышки, но и гармонично дополнить общий стиль устройств этого производителя. Водостойкая поверхность, прорезиненное основание, несколько цветовых вариаций исполнения.
Комментарии и отзывы Satechi Eco-Leather Mouse Pad
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