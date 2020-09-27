Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple

Продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.
Satechi Eco-Leather Mouse Pad обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке с общей информацией по его характеристикам. Внутри зафиксирован на жесткой подложке. Комплект включает только сам коврик.
Внешний видВышел в трех расцветках корпуса: синей, черной и коричневой. Все они выполнены из эко-кожи.
Такой материал не часто встречается в ковриках для мышки. Выглядит и ощущается благородно.
Периметр прошит нитками. Она не только несет декоративную функцию, но и сохраняет целостность боковой грани.
В одном из углу расположен текстурный логотип производителя. В целом внешний вид у Satechi Eco-Leather Mouse Pad создавался с учетом эксплуатации в условиях делового офиса.
На основании нанесено прорезиненное покрытие. Оно предотвращает соскальзывание коврика по поверхности рабочего стола.
Толщина покрытия 5 мм. Рабочая площадь составляет 249 на 190 мм.
Тесты
Поверхность коврика влагоустойчива. Случайно пролитая жидкость не приведет к ухудшению внешнего вида. Накопившиеся загрязнения на покрытии можно будет убрать влажной салфеткой. Отсутствие декоративных рисунков и общее качество исполнения позволит эксплуатировать его в течение длительного времени без ухудшения внешнего состояния.
Мы тестировали его с беспроводной мышкой Satechi. Площадь его достаточна для свободного движения мышки в разных направлениях. Сопротивление контролируемо.
Сенсор работает точнее в сравнении с использованием мышки на столе без покрытия. Помимо изученной нами мышки подойдет также для решений с разным типом сенсора.