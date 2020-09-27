Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки Satechi M1 , ориентированной на работу совместно с устройствами экосистемы Apple. Тест этой мышки мы проводили на коврике Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Сегодня мы поделимся опытом его эксплуатации.

Satechi Eco-Leather Mouse Pad обзор

Продажи стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 1990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с общей информацией по его характеристикам. Внутри зафиксирован на жесткой подложке. Комплект включает только сам коврик.

Внешний вид

Вышел в трех расцветках корпуса: синей, черной и коричневой. Все они выполнены из эко-кожи.

Такой материал не часто встречается в ковриках для мышки. Выглядит и ощущается благородно.

Периметр прошит нитками. Она не только несет декоративную функцию, но и сохраняет целостность боковой грани.

В одном из углу расположен текстурный логотип производителя. В целом внешний вид у Satechi Eco-Leather Mouse Pad создавался с учетом эксплуатации в условиях делового офиса.

На основании нанесено прорезиненное покрытие. Оно предотвращает соскальзывание коврика по поверхности рабочего стола.

Толщина покрытия 5 мм. Рабочая площадь составляет 249 на 190 мм.

Тесты

Поверхность коврика влагоустойчива. Случайно пролитая жидкость не приведет к ухудшению внешнего вида. Накопившиеся загрязнения на покрытии можно будет убрать влажной салфеткой. Отсутствие декоративных рисунков и общее качество исполнения позволит эксплуатировать его в течение длительного времени без ухудшения внешнего состояния.

Мы тестировали его с беспроводной мышкой Satechi. Площадь его достаточна для свободного движения мышки в разных направлениях. Сопротивление контролируемо.

Сенсор работает точнее в сравнении с использованием мышки на столе без покрытия. Помимо изученной нами мышки подойдет также для решений с разным типом сенсора.

Итоги по Satechi Eco-Leather Mouse Pad

Satechi Eco-Leather Mouse Pad станет хорошим выбором в пару к ноутбуку, моноблоку или планшету Apple, позволив не только улучшить качество работы мышки, но и гармонично дополнить общий стиль устройств этого производителя. Водостойкая поверхность, прорезиненное основание, несколько цветовых вариаций исполнения.