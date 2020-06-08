Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек

Сегодня у нас на тесте оказался флагманский твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 1Tb со скоростью чтения до 5000 Мбит/сек. В этом обзоре мы выясним его фактические показатели, а также посмотрим, как он себя ведет в бытовых условиях.
Внешний видДанная модель накопителя относится к топовой линейке Seagate FireCuda. Она создана для игровых энтузиастов и требовательных специалистов, которым необходима максимально высокая скорость работы системы. Накопитель можно приобрести в трех вариантах объема памяти: 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.
Seagate FireCuda 520 выполнена на печатном чипе черного цвета. Сверху нанесена наклейка с логотипом компании. Никакого элемента для улучшения пассивного охлаждения на корпусе нет, и абсолютно правильно сделано. Твердотельные накопители даже при сильной нагрузке не нагреваются до таких температурных значений, что в их конструкцию потребовалось бы внедрять какой-либо радиатор. Так что все подобные металлические накладки являются по большей части маркетинговой уловкой.
Накопитель изготовлен в двухстороннем форм-факторе М.2 в типоразмере 2280. Используется самый быстрый на данный момент интерфейс PCIe Gen4 ×4, который обеспечивает скорость записи чтения в 5000 Мбит/сек и 4400 Мбит/сек соответсвенно. Важно, что накопитель поддерживает работу и с платформами PCIe 3.0.
В роли контроллера выступает Phison PS5016-E16. Объем памяти в 1 Тбайт реализован за счет 96-слойных чипов 3D NAND TLC от Toshiba.
Заявленное количество записанных байт за весь цикл жизни накопителя составляет 1 800 Тбайт, что более чем неплохо.
Скорость произвольного чтения составляет 760 000 IOPS, а записи 700 000 IOPS.
Гарантия на Seagate FireCuda 520 действует 5 лет. Но самое главное, что определяет надежность накопителя является среднее время наработки на отказ, и в данном случае данный показатель равен 1 800 000 часам, так что о сроке службы не стоит сильно переживать.
СофтДля данного накопителя доступная фирменная утилита SeaTools. Через нее можно посмотреть общее состояние накопителя на основе атрибутов S.M.A.R.T., актуальную температуру нагрева устройства, а также его оставшийся ресурс. Обновить драйвера можно здесь же.
ТестыПеред началом тестирования мы проверили, как себя ведет Seagate FireCuda 520 в тех же бытовых задачах, что и во время нашего обзора младшего накопителя Seagate FireCuda 510. Для начала мы засекли время необходимое ему для полного запуска Windows 10, и этот показатель оказался равным 8 секундам. После мы поставили копироваться файл объемом в 100 Гбайт. Через 2 минуты он уже был загружен на накопитель.
В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
Anvil
ИтогиНа данный момент Seagate FireCuda 520 1Tb является одним из тех редких твердотельных накопителей, работающих на интерфейсе PCI Express 4.0, что позволяет развивать скорость чтения до 5000 Мбит/сек и записи до до 4400 Мбит/сек, что является гарантом того, что ближайшие годы поднимать вопрос о покупке нового накопителя точно не придется. К его плюсам мы отнесли высокую скорость, большой ресурс работы, низкий уровень нагрева даже при сильных нагрузках, достаточно полезное ПО и 5 лет гарантии.
Данную модель можем посоветовать для использования в дорогих бескомпромиссных сборках и для тех, кому нужна быстрая и надежная память для коммерческих задач.