Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек

Сейчас все новые устройства, будь то ноутбуки, игровые приставки и уж тем более ПК в обязательном порядке должны обладать твердотельным накопителем, ведь это дает неимоверно высокий прирост в скорости работы.
Сегодня у нас на тесте оказался флагманский твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 1Tb со скоростью чтения до 5000 Мбит/сек. В этом обзоре мы выясним его фактические показатели, а также посмотрим, как он себя ведет в бытовых условиях.

Внешний вид

Данная модель накопителя относится к топовой линейке Seagate FireCuda. Она создана для игровых энтузиастов и требовательных специалистов, которым необходима максимально высокая скорость работы системы. Накопитель можно приобрести в трех вариантах объема памяти: 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт.

Seagate FireCuda 520 выполнена на печатном чипе черного цвета. Сверху нанесена наклейка с логотипом компании. Никакого элемента для улучшения пассивного охлаждения на корпусе нет, и абсолютно правильно сделано. Твердотельные накопители даже при сильной нагрузке не нагреваются до таких температурных значений, что в их конструкцию потребовалось бы внедрять какой-либо радиатор. Так что все подобные металлические накладки являются по большей части маркетинговой уловкой.

Накопитель изготовлен в двухстороннем форм-факторе М.2 в типоразмере 2280. Используется самый быстрый на данный момент интерфейс PCIe Gen4 ×4, который обеспечивает скорость записи чтения в 5000 Мбит/сек и 4400 Мбит/сек соответсвенно. Важно, что накопитель поддерживает работу и с платформами PCIe 3.0.

В роли контроллера выступает Phison PS5016-E16. Объем памяти в 1 Тбайт реализован за счет 96-слойных чипов 3D NAND TLC от Toshiba.

Заявленное количество записанных байт за весь цикл жизни накопителя составляет 1 800 Тбайт, что более чем неплохо.

Скорость произвольного чтения составляет 760 000 IOPS, а записи 700 000 IOPS.

Гарантия на Seagate FireCuda 520 действует 5 лет. Но самое главное, что определяет надежность накопителя является среднее время наработки на отказ, и в данном случае данный показатель равен 1 800 000 часам, так что о сроке службы не стоит сильно переживать.

Софт

Для данного накопителя доступная фирменная утилита SeaTools. Через нее можно посмотреть общее состояние накопителя на основе атрибутов S.M.A.R.T., актуальную температуру нагрева устройства, а также его оставшийся ресурс. Обновить драйвера можно здесь же.

Тесты

Перед началом тестирования мы проверили, как себя ведет Seagate FireCuda 520 в тех же бытовых задачах, что и во время нашего обзора младшего накопителя Seagate FireCuda 510. Для начала мы засекли время необходимое ему для полного запуска Windows 10, и этот показатель оказался равным 8 секундам. После мы поставили копироваться файл объемом в 100 Гбайт. Через 2 минуты он уже был загружен на накопитель.

В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

AJA

Anvil

Итоги

На данный момент Seagate FireCuda 520 1Tb является одним из тех редких твердотельных накопителей, работающих на интерфейсе PCI Express 4.0, что позволяет развивать скорость чтения до 5000 Мбит/сек и записи до до 4400 Мбит/сек, что является гарантом того, что ближайшие годы поднимать вопрос о покупке нового накопителя точно не придется. К его плюсам мы отнесли высокую скорость, большой ресурс работы, низкий уровень нагрева даже при сильных нагрузках, достаточно полезное ПО и 5 лет гарантии.
Данную модель можем посоветовать для использования в дорогих бескомпромиссных сборках и для тех, кому нужна быстрая и надежная память для коммерческих задач.
Комментарии и отзывы Seagate FireCuda 520 1Tb
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