Обзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритма

2019-06-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Smarterra FitMaster 4; [309]
Фитнес-браслеты и смарт-часы получили повсеместное распостранение. Предлагаются модели с разным функционалом, на любой вкус и кошелек. Тестируемая сегодня новинка Smarterra FitMaster 4, ориентирована на любителей активного образа жизни, позволяя контролировать физическое состояние владельца в течение всего дня.

Smarterra FitMaster 4

К моменту публикации продажи стартовали. Список актуальных в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Smarterra FitMaster 4 обзор

Комплектация

Покупатель получает умный браслет в прозрачном пластиковом блистере. Комплект включает инструкцию, гарантийный талон и сменные ремешки.

Smarterra FitMaster 4

Внешний вид

Классическое исполнение и минималистичный стиль. В приоритет ставилась практичность эксплуатации.

Smarterra FitMaster 4

По умолчанию, Smarterra FitMaster 4 идут с установленными черными ремешками. В последующем можно будет заменить на ярко-синие из комплекта.

Smarterra FitMaster 4

Оба ремешка здесь съемные. С одной из сторон скрывается USB-разъем, используемый для восстановления заряда.

Smarterra FitMaster 4

Такая реализация процесса зарядки избавляет от необходимости ношения с собой кабеля. Достаточно будет наличия свободного разъема у ноутбука, компьютера или адаптера питания от смартфона/планшета.

Smarterra FitMaster 4

Основная часть выполнена из матового пластика. Корпус защищен по стандарту IP67 с возможностью погружения на глубину до метра. За время теста мы не снимали браслет в душе и бассейне.

Smarterra FitMaster 4

Экран устройства защищен закаленным стеклом. Поверхность экрана ровная. За управление отвечает механическая кнопка в нижней части.

Smarterra FitMaster 4

Длину обхвата запястья можно будет регулировать. Подойдет как взрослой, так и детской аудитории.

Smarterra FitMaster 4

Оснащение и интерфейс

Smarterra FitMaster 4

Информация выводится на цветной OLED дисплей. Экран достаточно яркий, информация на нем разборчива под разными углами наклона. Для сопряжения используется Bluetooth 4.0 Low Energy.

Smarterra FitMaster 4

На главный экран выводится информация по текущей дате, времени, заряду батарейки и сердечному ритму. Изменить оформление нельзя. Последовательным нажатием на сенсорную кнопку выводятся данные по пройденным шагам, ритму, давлению, калориям, концетрации кислорода, уведомлениям, расстоянию и активации поиска смартфона.

Smarterra FitMaster 4

Интерфейс лаконичный и интуитивно понятный. Не перегружен лишней анимацией и оформлением. Все на русском языке.

Smarterra FitMaster 4

Длительное нажатие на клавишу подтверждает выбор. Также можно будет активировать замер давления и концентрации кислорода.

Софт

Smarterra FitMaster 4

Для взаимодействия со смартфоном потребуется загрузка утилиты Lefun Health. Первым шагом поводим поиск браслета и синхронизацию. После этого на главный выводятся данные по активности: шаги, сон, расстояние, калории, давление, сердечный ритм и сон.

Smarterra FitMaster 4

Smarterra FitMaster 4

Свайпом в сторону выводятся подробные данные по каждому из этих параметров.

Smarterra FitMaster 4

Также можно просмотреть записанные ранее данные за выбранный день и интервал.

Smarterra FitMaster 4

Доступен режим отслеживания активности.

Smarterra FitMaster 4

Smarterra FitMaster 4

Выводится подробная таблица по активности.

Smarterra FitMaster 4

Smarterra FitMaster 4

Есть набор настроек. В которых можно будет включить вывод уведомлений от ряда приложений.

Smarterra FitMaster 4

Аккумулятор

По опыту эксплуатации, встроенной батарейки хватает примерно на 3 дня активной эксплуатации с выводом уведомлений от приложений.

Итоги по Smarterra FitMaster 4

Smarterra FitMaster 4 при своей невысокой стоимости предлагает качественное исполнение, пару ремешков в комплекте, датчик сердечного ритма и давления, программное обеспечение для смартфона, вывод уведомлений, корпус с защитой от воды.

Комментарии и отзывы Smarterra FitMaster 4
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