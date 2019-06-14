Обзор Smarterra FitMaster 4. Недорогой браслет с тонометром и датчиком сердечного ритма

Фитнес-браслеты и смарт-часы получили повсеместное распостранение. Предлагаются модели с разным функционалом, на любой вкус и кошелек. Тестируемая сегодня новинка Smarterra FitMaster 4, ориентирована на любителей активного образа жизни, позволяя контролировать физическое состояние владельца в течение всего дня.

Smarterra FitMaster 4 обзор

К моменту публикации продажи стартовали. Список актуальных в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает умный браслет в прозрачном пластиковом блистере. Комплект включает инструкцию, гарантийный талон и сменные ремешки.

Внешний вид

Классическое исполнение и минималистичный стиль. В приоритет ставилась практичность эксплуатации.

По умолчанию, Smarterra FitMaster 4 идут с установленными черными ремешками. В последующем можно будет заменить на ярко-синие из комплекта.

Оба ремешка здесь съемные. С одной из сторон скрывается USB-разъем, используемый для восстановления заряда.

Такая реализация процесса зарядки избавляет от необходимости ношения с собой кабеля. Достаточно будет наличия свободного разъема у ноутбука, компьютера или адаптера питания от смартфона/планшета.

Основная часть выполнена из матового пластика. Корпус защищен по стандарту IP67 с возможностью погружения на глубину до метра. За время теста мы не снимали браслет в душе и бассейне.

Экран устройства защищен закаленным стеклом. Поверхность экрана ровная. За управление отвечает механическая кнопка в нижней части.

Длину обхвата запястья можно будет регулировать. Подойдет как взрослой, так и детской аудитории.

Оснащение и интерфейс

Информация выводится на цветной OLED дисплей. Экран достаточно яркий, информация на нем разборчива под разными углами наклона. Для сопряжения используется Bluetooth 4.0 Low Energy.

На главный экран выводится информация по текущей дате, времени, заряду батарейки и сердечному ритму. Изменить оформление нельзя. Последовательным нажатием на сенсорную кнопку выводятся данные по пройденным шагам, ритму, давлению, калориям, концетрации кислорода, уведомлениям, расстоянию и активации поиска смартфона.

Интерфейс лаконичный и интуитивно понятный. Не перегружен лишней анимацией и оформлением. Все на русском языке.

Софт

Длительное нажатие на клавишу подтверждает выбор. Также можно будет активировать замер давления и концентрации кислорода.

Для взаимодействия со смартфоном потребуется загрузка утилиты Lefun Health. Первым шагом поводим поиск браслета и синхронизацию. После этого на главный выводятся данные по активности: шаги, сон, расстояние, калории, давление, сердечный ритм и сон.

Свайпом в сторону выводятся подробные данные по каждому из этих параметров.

Также можно просмотреть записанные ранее данные за выбранный день и интервал.

Доступен режим отслеживания активности.

Выводится подробная таблица по активности.

Есть набор настроек. В которых можно будет включить вывод уведомлений от ряда приложений.

Аккумулятор

Итоги по Smarterra FitMaster 4

По опыту эксплуатации, встроенной батарейки хватает примерно на 3 дня активной эксплуатации с выводом уведомлений от приложений.Smarterra FitMaster 4 при своей невысокой стоимости предлагает качественное исполнение, пару ремешков в комплекте, датчик сердечного ритма и давления, программное обеспечение для смартфона, вывод уведомлений, корпус с защитой от воды.