Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Sony WF-1000XM4 вышли еще летом этого года, но только сейчас добрались до на нашей редакции. Наконец у нас появилась возможность лично оценить новинку, которая получила абсолютно новый дизайн, поддержку кодека LDAC, время работы до 24 часов с включенным ANC и многое другое. В данном обзоре мы выясним стоят ли они своих денег.

Комплектация

Sony WF-1000XM4 поставляются в крайне самобытной коробке из перерабатываемого картона, распаковка которой вызывает отдельный восторг. Внутри нее находятся сами наушники, кейс, кабель USB Type-C, краткий гайд по использованию , две дополнительные пары сменных амбушюр из пенного материала с эффектном памяти, руководство пользователя и вся другая документация.

Внешний вид

Три предыдущих поколения наушников Sony WF-1000XM выглядели плюс-минус идентично. Дизайн новых моделей полностью видоизменили. Кейс стал ощутимо меньше, и наконец его можно назвать компактным. Он выполнен из матового пластика со своеобразной текстурой, на которой не собираются отпечатки от пальцев.

Откидная крышка имеет магнитное крепление с фиксацией в верхнем положении. Внутри оба наушника держатся так же за счет магнитов. Они крепко сидят на своих местах и не вываливаются даже, если сильно потрясти кейс.

Огорчает, что шарнир сделан из пластика, а не металла. Так он вызывает меньше доверия, хотя тяжело представить ситуацию, при которой он мог бы сломаться.

На лицевой части находится светодиодный индикатор с крайне плавной и равномерной подсветкой. Она загорается при открытии кейса, подключении нового устройства и во время процесса зарядки.

На обратной стороне кейса имеется разъем USB Type-C.

Несмотря на все новшества, по облику наушников можно легко догадаться, что они причастны к бренду Sony. Самым необычным элементом во всей конструкции является бронзовое круглое звено. Внутри него находится микрофон.

На их обратной стороне расположились пара микрофонов, контакты для зарядки и датчик приближения, который автоматически ставит музыку на паузу при снятии наушника или возобновляет, если его обратно надеть.

Хоть размеры наушников выше среднего, но на удивление в ушах сидят отлично. Посадка очень плотная, что еще и обеспечивает хорошую пассивную звукоизоляцию. Не самую малую роль в этом сыграли те самые амбушюры из пенного материала с эффектом памяти. Так как форма ушей у всех разная, то настоятельно рекомендуем перед покупкой померить данную пару .

Sony WF-1000XM4 можно приобрести в двух цветах: черный и серебристый. Последний вариант является более марким. Корпус наушников защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IPX4. Это значит, что они не боятся брызг воды, поэтому в них можно спокойно бегать под дождем.

Подключение и управление

Подключение происходит по Bluetooth 5.2. Для первого подключения необходимо открыть кейс и, как обычно, в настройках смартфона в соответствующем разделе выбрать нашу пару «WF-1000XM4». По качеству соединения у нас вопросов нет. Расстраивает лишь то, что наушники не поддерживают технологию multipoint, поэтому их нельзя одновременно подключать к нескольким устройствам.Для использования всех фишек наушников нужно обязательно скачать приложение Sony Headphones Connect, которое доступно в Play Market и App Store. В первой вкладке можно посмотреть оставшийся уровень зарядки, переключить трек, выставить уровень громкости и настроить систему шумоподавления.По умолчанию наушники сами определяют, в каком состоянии вы сейчас находитесь и в зависимости от него выставляют нужный режим: пребывание, ходьба, бег и транспорт. Важно, что абсолютно при каждой смене режима будет отыгрываться звуковое уведомление. Оно попросту раздражает и в первое время использования наушников тяжело определить, что является его причиной. Отключить это можно в самом низу, переключив тумблер «Сигнал уведомлен. при переключении».

Следующие разделы являются более обширными. Из основного здесь можно настроить эквалайзер, включить функцию улучшения звука DSEE Extreme и виртуальный объёмный звук 360 Reality Audio. Также есть возможность сменить язык всех звуковых уведомлений с английского на русский. Все последующие обновления будут приходить сюда же в приложение.

Ординарное — Шумоподавление/Окружающий звук.

Длительное — Быстрое внимание.

Ординарное — воспроизведение/пауза.

Двойное — следующий трек.

Тройное — предыдущий трек.

Длительное — активация голосового помощника.

На обоих наушниках есть большие сенсорные панели, которые быстрое реагируют на касания. С завода на них выставлены следующие функции:Левый:Правый:Также в приложении все эти параметры можно перенастроить, поменяв их местами или же поставив на одну из сторон переключение громкости.

Самой интересной функцией является «Быстрое внимание». При ее активации включается режим прозрачности, благодаря чему можно сразу общаться с людьми, не снимая наушники.

Звук, шумоподавление и режим прозрачности

В Sony WF-1000XM4 установлена пара 6-мм динамиков, которые ранее не использовались. Еще большую роль в звуке играет новый интегрированный процессор V1. Он поддерживает несколько видов кодеков: LDAC для Android-смартфонов, AAC для Apple-устройств и SBC. Да, в этом списке отсутствует aptX HD, но опять же есть LDAC с битрейтом до 990 Кбит/сек, которого хватит даже для прослушивания музыки во FLAC формате.

По сравнению с предшественниками звук стал ощутимо лучше. Теперь он еще более объемный, детализированный. Первое время поражаешься тому, почему все настолько красочно играет, ведь на твоей голове находятся не полноразмерные наушники, а всего лишь TWS. При прослушивании также чувствуется сильный акцент на плотные и глубокие басы. Кому-то это может быть не по нраву, это дело вкуса. Если бы любите более ровный звук, то всегда можно его подкорректировать в эквалайзере. Запас громкости не самый рекордный, но достаточный на повседнев.

Касательно системы активного шумоподавления, то к ней никаких вопросов нет. В зависимости от внешних параметров, на сама определяет необходимую степень силы ANC и отлично отсекает все посторонние звуки даже во время поездки в метро, полета на самолете или пробежки в ветреную погоду, ведь. Здесь опять же не стоит забывать о необходимости выбора наиболее подходящих пар амбушюр. Режим прозрачности, который наоборот усиливает звуки вокруг вас тоже работает без нареканий.Во время разговора по телефону проблем со слышимостью речи не возникало. Тут свою роль сыграли пара направленных микрофонов и встроенный датчик костной проводимости, который ловит только колебания человеческого голоса

Время работы

Хоть и размер кейса сильно уменьшился, но запас автономности остался на прежнем уровне. Заявленное время работы наушников от одной зарядки с включенным шумоподавлением составляет 8 часов, а без него 12 часов. Также кейс может пару раз подзарядить наушники, увеличив общее время работы до 24 часов при активном ANC и до 36 часов без него. Самое важное, что данные наушники не страдают одной частой проблемой и не разряжаются сами по себе в выключенном состоянии.Чтобы полностью зарядить Sony WF-1000XM4 потребуется приблизительно 1.5 часа. Есть поддержка беспроводной зарядки.

Итоги

Sony WF-1000XM4, как истинное флагманское решение вобрала в себя огромное количество преимуществ: качественный звук с мощными басами, корректно работающий ANC, компактный кейс, поддержка кодека LDAC, полезное приложение, удобная система управления и приличный запас автономности. Их можно считать достойной заменой прошлого поколения, ведь они во всех аспектах ее превосходят. Из очевидных минусов стоит отметить только отсутствие технологии multipoint.