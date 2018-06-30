Обзор Sony WH-1000XM2. Премиальные беспроводные наушники с шумоподавлением

После презентации iPhone 7, который не получил привычного разъема для наушников mini-jack, все большим спросом начали пользоваться беспроводные наушники. Изменения коснулись и полноразмерных наушников. Сегодня мы поговорим о втором поколении премиальных беспроводных наушников Sony WH-1000XM2 с активным шумуоподавлением.

Комплектация

Sony WH-1000XM2 поставляются в большой приятной на ощупь черной коробке. Комплект поставки достаточно широк: сами наушники, переносной кейс, переходник с одного на два миниджека, micro-USB провод для зарядки, кабель для проводного подключения наушников и документация.

Внешний вид

На первый взгляд может показаться, что наушники изготовлены их металла, хотя на самом деле это качественный пластик.

Конструкция имеет складной механизм и позволяет удобно транспортировать наушники в кейсе, который идет в комплекте или без него.

На оголовье находится металлическая пластина из шлифованного металла для придания дополнительной прочности конструкции.

Чашки в свою очередь сделаны из пластика с фактурой под кожу.

Наушники имеют полноразмерную конструкцию, а это значит, что ухо полностью помещается под амбушюры, что обеспечивает максимально удобную посадку. Единственное, из-за того, что амбушюры выполнены из экологической кожи черед, час прослушивания музыки уши начинают постепенно потеть.

Управление

На левом ухе находится кнопка включения наушников, а также клавиша включения/отключения шумоподавления. Также здесь находится разъем 3,5 мм для проводного подключения в случае, если наушники разрядились, а также NFC метка для быстрого сопряжения со смартфоном или плеером.

На правом ухе расположилась сенсорная панель. Все интуитивно понятно. Чтобы править звук нужно провести пальцем вверх, для переключения трека необходимо провести вправо , чтобы сделать паузу нужно нажать в центр. Также, если вы хотите на время приглушить звук, допустим, чтобы что-то расслышать достаточно приложить руку к правому уху.

Подключение

Первое подключение к Sony WH-1000XM2 было осуществлено за пару секунд с помощью. NFC метки. Далее, чтобы осуществить сопряжение к MacBook возникли небольшие сложности. Позже оказалось, что для сопряжения по Bluetooth необходимо разово зажать кнопку включения и не отпускать в течение пяти секунд. Далее начнется поиск устройств.

Приложение Headphones

Приложение Headphones доступно для скачивания в Google Play и App Store. Оно позволяет регулировать степень шумоподавления, настроить звучание в эквалайзере. Также есть возможность включить объемное звучание, которое будет таким будто вы находитесь в арене, клубе, открытой сцене и концертном зале. Все бы ничего, если из-за этого приложения наушники самовольно не отключались от смартфона. Надеюсь это всего лишь баг, который скоро исправят в следующем обновлении.

Звук

Батарея

Именно такого уровня качество звука хватит большинству пользователей. Он достаточно ярок, бархатист и больше уходит в низкие частоты. Единственное, что объем звучания урезается из-за системы шумоподавления, но это особенность всех подобных наушников. Наушники поддерживают технологию Hi-Res Audio, Sense Engine и Qualcomm aptX HD, что также положительно влияет на качество звучания.Наушники заряжаются с помощью стандартного провода Micro-USB и для полного заряда хватает 2 часа. Производитель заявляет, что наушники способны проиграть 16 часов от одной зарядки и это действительно так. Если же Sony WH-1000XM2 внезапно разрядятся, то всегда можно подключиться по проводу.

Итоги

Sony WH-1000XM2 — наушники, который заслуживают внимания. Они имеют качество шумоподавления на порядок выше, чем у большинства производителей. К их плюсам можно отнести: богатая комплектация, сдержанный дизайн, качественный звук, время работы до 16 часов и удобное управление. Минусами является: хлипловатая конструкция складывания наушников, разъединения спаривания при подключении приложения и слтшком пластиковый корпус. Но несмотря на существенный спектр минусов, это одно из самых удачных решений полноразмерных наушников с шумоподавленим.