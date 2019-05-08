Обзор SteelSeries Apex 150. Игровая клавиатура с мембранными переключателями

2019-05-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Apex 150; [103]
Продолжая изучение актуально периферии SteelSeries сегодня мы детально изучим игровую клавиатуру SteelSeries Apex 150 с переключателями Quick Tension. Конструкция мембраны тут срабатывает даже при половинном нажатии, увеличивая скорость реакции в играх. Помимо этого, есть настраиваемая подсветка и программное обеспечение.

SteelSeries Apex 150

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 5390 рублей.

SteelSeries Apex 150 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

SteelSeries Apex 150

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного матового пластика. Внешний вид строгий и лаконичный.

SteelSeries Apex 150

SteelSeries Apex 150 защищена от попадания воды внутрь корпуса. Случайно пролитая жидкость не приведет к выходу из строя.

SteelSeries Apex 150

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. ENTER однорядный, SHIFT удлиненные.

SteelSeries Apex 150

Периметр корпуса с декоративным рисунком в виде диагональных насечек. В верхнем правом углу светодиодные индикаторы рабочего состояния и логотип производителя.

SteelSeries Apex 150

Колпачки из матового пластика с углублением по центру. Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки.

SteelSeries Apex 150

Кириллические и латинские символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Уровень яркости подсветки одинаков.

SteelSeries Apex 150

Также подсвечивается пространство между кнопками. Это многозонная подсветка с детализированными возможностями настройки. Есть эффекты и готовые пресеты.

SteelSeries Apex 150

Нижняя панель выполнена из окрашенного в серый цвет пластик. По центру наклейка с техническими данными.

SteelSeries Apex 150

Две откидные ножки для изменения угла наклона основной рабочей плоскости. Несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Несколько каналов для отвода жидкости.

SteelSeries Apex 150

По центру кабель подключения с тканевой оплеткой. Место выхода защищено от излома и перегибов.

SteelSeries Apex 150

Софт

SteelSeries Apex 150 дает возможность тонкой настройки при помощи SteelSeries Engine 3. Один центр объединяет всю периферию этого производителя, выводится она списком с быстрым выбором профиля настроек. Есть модули под игры и программы.

SteelSeries Apex 150

В окне управления выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из клавиш.

SteelSeries Apex 150

SteelSeries Apex 150

Задаются правила работы подсветки для пяти зон в отдельности. Несколько эффектов на выбор и ручной статичный цвет.

SteelSeries Apex 150

Также можно изменить яркость подсветки, регион и частота опроса.

SteelSeries Apex 150

Тесты

SteelSeries Apex 150

Используются мембранные переключатели с коротким ходом до точки срабатывания. По ощущениям они напоминают линейные механические решения. Разницы в скорости срабатывания не ощущается, но есть разница в мягкости отдачи. Печатать на SteelSeries Apex 150 приятнее. Уровень шума во время работы умеренный.

Расположение классическое, расстояние между клавишами снижает вероятность ложных нажатий. Подсветка выглядит отлично, кириллические символы в отличие от CHERRY и KAILH тут равномерно подсвечиваемые.

Итоги по SteelSeries Apex 150

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Apex 150 удачная альтернатива клавиатурам с механическими переключателями. Невысокая стоимость, защита от воды, быстрые и точные переключатели с высоким ресурсом службы, программное обеспечение с тонкими настройками, многозонная RGB-подсветка, кабель в защитной оплетке.
SteelSeries Apex 150 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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