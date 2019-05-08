Обзор SteelSeries Apex 150. Игровая клавиатура с мембранными переключателями

Продолжая изучение актуально периферии SteelSeries сегодня мы детально изучим игровую клавиатуру SteelSeries Apex 150 с переключателями Quick Tension. Конструкция мембраны тут срабатывает даже при половинном нажатии, увеличивая скорость реакции в играх. Помимо этого, есть настраиваемая подсветка и программное обеспечение.
SteelSeries Apex 150 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 5390 рублей.
SteelSeries Apex 150 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает документацию и гарантийный талон.
Внешний видВыполнена в корпусе из черного матового пластика. Внешний вид строгий и лаконичный.
SteelSeries Apex 150 защищена от попадания воды внутрь корпуса. Случайно пролитая жидкость не приведет к выходу из строя.
На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. ENTER однорядный, SHIFT удлиненные.
Периметр корпуса с декоративным рисунком в виде диагональных насечек. В верхнем правом углу светодиодные индикаторы рабочего состояния и логотип производителя.
Колпачки из матового пластика с углублением по центру. Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки.
Кириллические и латинские символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Уровень яркости подсветки одинаков.
Также подсвечивается пространство между кнопками. Это многозонная подсветка с детализированными возможностями настройки. Есть эффекты и готовые пресеты.
Нижняя панель выполнена из окрашенного в серый цвет пластик. По центру наклейка с техническими данными.
Две откидные ножки для изменения угла наклона основной рабочей плоскости. Несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Несколько каналов для отвода жидкости.
По центру кабель подключения с тканевой оплеткой. Место выхода защищено от излома и перегибов.
СофтSteelSeries Apex 150 дает возможность тонкой настройки при помощи SteelSeries Engine 3. Один центр объединяет всю периферию этого производителя, выводится она списком с быстрым выбором профиля настроек. Есть модули под игры и программы.
В окне управления выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из клавиш.
Задаются правила работы подсветки для пяти зон в отдельности. Несколько эффектов на выбор и ручной статичный цвет.
Также можно изменить яркость подсветки, регион и частота опроса.
Тесты
Используются мембранные переключатели с коротким ходом до точки срабатывания. По ощущениям они напоминают линейные механические решения. Разницы в скорости срабатывания не ощущается, но есть разница в мягкости отдачи. Печатать на SteelSeries Apex 150 приятнее. Уровень шума во время работы умеренный. Расположение классическое, расстояние между клавишами снижает вероятность ложных нажатий. Подсветка выглядит отлично, кириллические символы в отличие от CHERRY и KAILH тут равномерно подсвечиваемые.
Итоги по SteelSeries Apex 150SteelSeries Apex 150 удачная альтернатива клавиатурам с механическими переключателями. Невысокая стоимость, защита от воды, быстрые и точные переключатели с высоким ресурсом службы, программное обеспечение с тонкими настройками, многозонная RGB-подсветка, кабель в защитной оплетке.
SteelSeries Apex 150 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".