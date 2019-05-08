Обзор SteelSeries Apex 150. Игровая клавиатура с мембранными переключателями

Продолжая изучение актуально периферии SteelSeries сегодня мы детально изучим игровую клавиатуру SteelSeries Apex 150 с переключателями Quick Tension. Конструкция мембраны тут срабатывает даже при половинном нажатии, увеличивая скорость реакции в играх. Помимо этого, есть настраиваемая подсветка и программное обеспечение.

SteelSeries Apex 150 обзор

Средняя стоимость на момент публикации, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 5390 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного матового пластика. Внешний вид строгий и лаконичный.

SteelSeries Apex 150 защищена от попадания воды внутрь корпуса. Случайно пролитая жидкость не приведет к выходу из строя.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. ENTER однорядный, SHIFT удлиненные.

Периметр корпуса с декоративным рисунком в виде диагональных насечек. В верхнем правом углу светодиодные индикаторы рабочего состояния и логотип производителя.

Колпачки из матового пластика с углублением по центру. Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки.

Кириллические и латинские символы хорошо читаемы в ночное и дневное время. Уровень яркости подсветки одинаков.

Также подсвечивается пространство между кнопками. Это многозонная подсветка с детализированными возможностями настройки. Есть эффекты и готовые пресеты.

Нижняя панель выполнена из окрашенного в серый цвет пластик. По центру наклейка с техническими данными.

Две откидные ножки для изменения угла наклона основной рабочей плоскости. Несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Несколько каналов для отвода жидкости.

По центру кабель подключения с тканевой оплеткой. Место выхода защищено от излома и перегибов.

Софт

SteelSeries Apex 150 дает возможность тонкой настройки при помощи SteelSeries Engine 3. Один центр объединяет всю периферию этого производителя, выводится она списком с быстрым выбором профиля настроек. Есть модули под игры и программы.

В окне управления выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из клавиш.

Задаются правила работы подсветки для пяти зон в отдельности. Несколько эффектов на выбор и ручной статичный цвет.

Также можно изменить яркость подсветки, регион и частота опроса.

Тесты

Используются мембранные переключатели с коротким ходом до точки срабатывания. По ощущениям они напоминают линейные механические решения. Разницы в скорости срабатывания не ощущается, но есть разница в мягкости отдачи. Печатать на SteelSeries Apex 150 приятнее. Уровень шума во время работы умеренный.

Итоги по SteelSeries Apex 150

Расположение классическое, расстояние между клавишами снижает вероятность ложных нажатий. Подсветка выглядит отлично, кириллические символы в отличие от CHERRY и KAILH тут равномерно подсвечиваемые.SteelSeries Apex 150 удачная альтернатива клавиатурам с механическими переключателями. Невысокая стоимость, защита от воды, быстрые и точные переключатели с высоким ресурсом службы, программное обеспечение с тонкими настройками, многозонная RGB-подсветка, кабель в защитной оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".