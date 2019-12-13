Обзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраном

2019-12-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Apex 7; [320]
Не так давно компания SteelSeries пополнила линейку механических клавиатур новой Apex 7 с несколькими вариантами переключателей: Red, Blue или Brown. Доступна она в полноразмерном и TKL-корпусе. Как и в PRO, тут есть многоцветная подсветка и OLED-дисплей, кликабельный металлический скролл. Весомым же отличием от PRO стал выбор в пользу классических переключателей вместо OmniPoint с настраиваемым срабатыванием. Это позволило уменьшить ее стоимость.

SteelSeries Apex 7

К моменту публикации ее уже можно приобрести за 14 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Apex 7 обзор

Комплектация

Покупатель получает клавиатуру в коробке из плотного картона с ее изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и съемную подставку.

SteelSeries Apex 7

Внешний вид

Корпус SteelSeries Apex 7 выполнен из цельного листа алюминия, обеспечивающего высокую жесткость и надежность конструкции.

SteelSeries Apex 7

Внешний вид классический, дизайн скелетон. Поверхности окрашены в темно-серый цвет. Она устойчива к загрязнениям.

SteelSeries Apex 7

В комплекте предусмотрена съемная подставка под запястья. Фиксируется она при помощи группы магнитов. При работе не отстегивается.

SteelSeries Apex 7

Рабочая поверхность прорезиненный софт-тач. Площадь и угол наклона оптимальны. По центру расположен логотип производителя.

SteelSeries Apex 7

На борту 104 клавиши. ENTER однорядный, оба SHIFT полноразмерные. Напомним, есть сокращенный вариант без цифрового блока.

SteelSeries Apex 7

В верхней зоне расположен OLED-дисплей с разрешением 128 на 80 пикселей. Он монохромный, выводимую на него информацию можно настраивать.

SteelSeries Apex 7

Правее металлический скролл и кнопка управления экраном. С помощью клавиш F9-F12 можно управлять режимами работы подсветки и вести запись макросов. Есть кнопки для быстрого переключения профилей.

SteelSeries Apex 7

Корпус клавиатуры оснащен сквозным USB-разъемом. Для его работы надо будет задействовать еще один разъем на корпусе. Сюда можно подключить беспроводной адаптер или внешний жесткий диск.

SteelSeries Apex 7

Сам кабель с широким сечением. Места соединений дополнительно усилены и защищены от перегибов. Он устойчив к запутыванию.

SteelSeries Apex 7

В профиле основная плоскость расположена под углом. Также есть возможность изменения угла с помощью откидных ножек.

SteelSeries Apex 7

На основании SteelSeries Apex 7 несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на ровной поверхности.

SteelSeries Apex 7

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы заметно меньше по площади. Они же отличаются уровнем яркости подсветки.

SteelSeries Apex 7

Реализована адресная многоцветная подсветка. Регулируемая яркость, предустановленные эффекты и детальные настройки.

Софт

Для управления используется общий центр управления Engine 3. При первом подключении было проведено обновление прошивки. Есть список модулей для популярных игр и программного обеспечения.

SteelSeries Apex 7

В главном окне выводится изображение клавиатуры с настройкой любой из доступных кнопок. Есть подробный редактор макросов.

SteelSeries Apex 7

SteelSeries Apex 7

Отдельная вкладка по настройке подсветки SteelSeries Apex 7. Базовый эффект и детальные настройки с параметрами направления, скорости и размера.

SteelSeries Apex 7

Настраивается работа дисплея. Здесь можно задать собственное изображение, имя или логотип любимой команды.

SteelSeries Apex 7

Настройки распределяются по пяти отдельным автономным конфигурациям.

Тесты

Важно отметить, что эта клавиатура позволяет проводить большинство настроек и без программного обеспечения, контролируя параметры с помощью встроенного дисплея. Список команд подробно описан в комплектной инструкции. Так можно запустить запись макроса прямо в запущенной игре или программе. Выбрать поведение подсветки с детальной корректировкой.

SteelSeries Apex 7

ARM-процессор и память для хранения настроек. Установлены линейные переключатели RED с низким уровнем шума. Они мягче, чем схожие по маркировке CHERRY. Усилие 45G, точка срабатывания на расстоянии 2 мм, полный ход 4 мм. Заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Есть внутренние стабилизаторы.

SteelSeries Apex 7

Понравилось исполнение подставки в SteelSeries Apex 7. Удобное расположение рук во время работы. Сам корпус жесткий, при резких нажатиях и быстром наборе не смещается и не прогибается. Матовые кейкапы с углублением по центру. Распознается неограниченное количество нажатых клавиш.

SteelSeries Apex 7

Стандартная раскладка не требует времени на адаптацию. Мы использовали ее во время игр и набора текстов. Во всех сценариях продемонстрировала себя отлично.

Итоги по SteelSeries Apex 7

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Apex 7 – механическая клавиатура с линейными переключателями с отличным техническим наполнением. Эргономичный корпус со съемной подставкой под запястья, многоцветная подсветка, высокий ресурс службы, сквозной USB, программное обеспечение, OLED-дисплей. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
SteelSeries Apex 7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Apex 7
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