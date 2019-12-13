Обзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраном

Не так давно компания SteelSeries пополнила линейку механических клавиатур новой Apex 7 с несколькими вариантами переключателей: Red, Blue или Brown. Доступна она в полноразмерном и TKL-корпусе. Как и в PRO, тут есть многоцветная подсветка и OLED-дисплей, кликабельный металлический скролл. Весомым же отличием от PRO стал выбор в пользу классических переключателей вместо OmniPoint с настраиваемым срабатыванием. Это позволило уменьшить ее стоимость.

SteelSeries Apex 7 обзор

К моменту публикации ее уже можно приобрести за 14 990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает клавиатуру в коробке из плотного картона с ее изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и съемную подставку.

Внешний вид

Корпус SteelSeries Apex 7 выполнен из цельного листа алюминия, обеспечивающего высокую жесткость и надежность конструкции.

Внешний вид классический, дизайн скелетон. Поверхности окрашены в темно-серый цвет. Она устойчива к загрязнениям.

В комплекте предусмотрена съемная подставка под запястья. Фиксируется она при помощи группы магнитов. При работе не отстегивается.

Рабочая поверхность прорезиненный софт-тач. Площадь и угол наклона оптимальны. По центру расположен логотип производителя.

На борту 104 клавиши. ENTER однорядный, оба SHIFT полноразмерные. Напомним, есть сокращенный вариант без цифрового блока.

В верхней зоне расположен OLED-дисплей с разрешением 128 на 80 пикселей. Он монохромный, выводимую на него информацию можно настраивать.

Правее металлический скролл и кнопка управления экраном. С помощью клавиш F9-F12 можно управлять режимами работы подсветки и вести запись макросов. Есть кнопки для быстрого переключения профилей.

Корпус клавиатуры оснащен сквозным USB-разъемом. Для его работы надо будет задействовать еще один разъем на корпусе. Сюда можно подключить беспроводной адаптер или внешний жесткий диск.

Сам кабель с широким сечением. Места соединений дополнительно усилены и защищены от перегибов. Он устойчив к запутыванию.

В профиле основная плоскость расположена под углом. Также есть возможность изменения угла с помощью откидных ножек.

На основании SteelSeries Apex 7 несколько резиновых ножек, предотвращающих скольжение при размещении на ровной поверхности.

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы заметно меньше по площади. Они же отличаются уровнем яркости подсветки.

Софт

Реализована адресная многоцветная подсветка. Регулируемая яркость, предустановленные эффекты и детальные настройки.Для управления используется общий центр управления Engine 3. При первом подключении было проведено обновление прошивки. Есть список модулей для популярных игр и программного обеспечения.

В главном окне выводится изображение клавиатуры с настройкой любой из доступных кнопок. Есть подробный редактор макросов.

Отдельная вкладка по настройке подсветки SteelSeries Apex 7. Базовый эффект и детальные настройки с параметрами направления, скорости и размера.

Настраивается работа дисплея. Здесь можно задать собственное изображение, имя или логотип любимой команды.

Тесты

Настройки распределяются по пяти отдельным автономным конфигурациям.Важно отметить, что эта клавиатура позволяет проводить большинство настроек и без программного обеспечения, контролируя параметры с помощью встроенного дисплея. Список команд подробно описан в комплектной инструкции. Так можно запустить запись макроса прямо в запущенной игре или программе. Выбрать поведение подсветки с детальной корректировкой.

ARM-процессор и память для хранения настроек. Установлены линейные переключатели RED с низким уровнем шума. Они мягче, чем схожие по маркировке CHERRY. Усилие 45G, точка срабатывания на расстоянии 2 мм, полный ход 4 мм. Заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Есть внутренние стабилизаторы.

Понравилось исполнение подставки в SteelSeries Apex 7. Удобное расположение рук во время работы. Сам корпус жесткий, при резких нажатиях и быстром наборе не смещается и не прогибается. Матовые кейкапы с углублением по центру. Распознается неограниченное количество нажатых клавиш.

Итоги по SteelSeries Apex 7

Стандартная раскладка не требует времени на адаптацию. Мы использовали ее во время игр и набора текстов. Во всех сценариях продемонстрировала себя отлично.SteelSeries Apex 7 – механическая клавиатура с линейными переключателями с отличным техническим наполнением. Эргономичный корпус со съемной подставкой под запястья, многоцветная подсветка, высокий ресурс службы, сквозной USB, программное обеспечение, OLED-дисплей. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".