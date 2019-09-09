Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания

Выбирая среди механических клавиатур пользователю, предлагаются решения не только разных ценовых сегментов, но и с разными переключателями. Каждый из них дает свои преимущества и особенности работы, так можно будет подобрать решения под определенный узкий круг задач. В своей новой SteelSeries Apex Pro предложила пользователю самому выбрать дистанцию срабатывания переключателей в зависимости от особенностей и текущего сценария эксплуатации.
SteelSeries Apex Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Как результат интересна она будет как геймерам, желающим получить максимальный уровень комфорта и скорости, так и в качестве решения для быстрого набора больших объемов текста.
SteelSeries Apex Pro обзор
Внешний видВыполнена в классическом форм-факторе с цифровым блоком. Корпус выполнен из авиационного алюминия, окрашенного в черный цвет.
Металл дает высокую жесткость конструкции и повышает общую надежность. Справа и слева прорезиненные вставки.
В комплекте с SteelSeries Apex Pro идет съемная подставка под запястья. Выполнена из пластика, рабочая поверхность с софт-тач покрытием.
Крепится при помощи пары магнитов. При наборе текста и движении руками не смещается. По центру нанесен логотип производителя.
На основании по периметру распределены резиновые ножки, обеспечивающие отсутствие скольжения. Они же есть и в основной части.
По центру наклейка с техническими данными. Отдельно отметим канавку под вывод кабеля. Пользователь сам сможет выбрать оптимальное направление.
Сам кабель с широким сечением. На конце два отдельных USB-коннектора. Один из них нужен для работы клавиатуры, второй необходим для задействования сквозного USB, расположенного на тыльной части.
В правом углу корпуса барабан регулировки громкости. Под ним кнопка перевода в беззвучный режим.
Клавиатура SteelSeries Apex Pro оснащена монохромным OLED-дисплеем. Вывод информации на него можно будет настроить самостоятельно. Это может быть как логотип самой компании, так и собственное имя или название любимой игры/киберспортивной команды.
Дизайн в стиле «скелетон», корпус переключателя выше основной плоскости. Кейкапы из пластика с углублением по центру.
Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Хорошо читаемы в дневное и ночное время. Важно отметить, что у нас на тестах версия только с латиницей. В России будут продаваться локализованные версии с кириллицей.
Тут многоцветная и многозонная подсветка. Каждый переключатель может быть настроен в отдельности. В память записан набор эффектов.
Угол наклона рабочей плоскости меняется с помощью пары откидных ножек. Они также прорезинены.
Софт
SteelSeries Apex Pro поддерживает управление с помощью SteelSeries Engine 3. В одном командном центре объединяется вся периферия этого производителя. Поддерживаются внешние модули с отображением событий в играх.
Есть внутренняя память под хранение пяти профилей. В главном окне выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из доступных кнопок. К каждой из них привязывается стандартное или дополнительное действие.
Доступен редактор макросов с тонкими настройками.
В разделе «АКТИВАЦИЯ» можно выбрать точку срабатывания для всех кнопок с новыми переключателями или каждой в отдельности. Регулировка проводится в виде наглядной шкалы с десятью делениями.
В разделе подсветка выбираются базовые эффекты и проводятся тонкие настройки каждого из них. Доступен хороший набор.
Отдельная вкладка для настройки OLED-дисплея. Пиксельный рисунок, создаваемый вручную, или загрузка готового варианта.
Тесты
В SteelSeries Apex Pro в основной части установлены переключатели OmniPoint с аналоговым магнитным датчиком эффекта Холла. Диапазон регулировки высоты срабатывания от 0.4 до 3.6 мм. Время отклика 0.7 мс. Для них заявлен ресурс службы в 100 миллионов нажатий. Корректируя настройки подбирается оптимальный вариант для игр или набора текста. Один переключатель заменяет все классические CHERRY MX, без необходимости физической замены.
Тест переключателей SteelSeries Apex ProВ блоке F1-F12, кнопках цифрового блока и сервисных задействованы красные механические переключатели. Новые переключатели тише, она не мешает при эксплуатации в ночное время. Поддерживается определения неограниченного количества нажатых клавиш.
По эргономике нареканий нет. Удобная посадка и расположение запястий, съемная подставка с приятным тактильным покрытием. Габариты у нее для такого формата компактные. Доступный сквозной USB пригодится для подключения внешнего диска, флешки, внешней периферии или проведения зарядки своего смартфона.
Итоги по SteelSeries Apex ProSteelSeries Apex Pro – в своем роде уникальная механическая клавиатура, поддерживающая изменение высоты точки срабатывания. Также стоит отметить алюминиевый корпус с компактными габаритами, настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения, сквозной USB, подставка под запястья с магнитным креплением, встроенная память под профили.
SteelSeries Apex Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".