Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания

Выбирая среди механических клавиатур пользователю, предлагаются решения не только разных ценовых сегментов, но и с разными переключателями. Каждый из них дает свои преимущества и особенности работы, так можно будет подобрать решения под определенный узкий круг задач. В своей новой SteelSeries Apex Pro предложила пользователю самому выбрать дистанцию срабатывания переключателей в зависимости от особенностей и текущего сценария эксплуатации.

SteelSeries Apex Pro обзор

Как результат интересна она будет как геймерам, желающим получить максимальный уровень комфорта и скорости, так и в качестве решения для быстрого набора больших объемов текста.

Внешний вид

Выполнена в классическом форм-факторе с цифровым блоком. Корпус выполнен из авиационного алюминия, окрашенного в черный цвет.

Металл дает высокую жесткость конструкции и повышает общую надежность. Справа и слева прорезиненные вставки.

В комплекте с SteelSeries Apex Pro идет съемная подставка под запястья. Выполнена из пластика, рабочая поверхность с софт-тач покрытием.

Крепится при помощи пары магнитов. При наборе текста и движении руками не смещается. По центру нанесен логотип производителя.

На основании по периметру распределены резиновые ножки, обеспечивающие отсутствие скольжения. Они же есть и в основной части.

По центру наклейка с техническими данными. Отдельно отметим канавку под вывод кабеля. Пользователь сам сможет выбрать оптимальное направление.

Сам кабель с широким сечением. На конце два отдельных USB-коннектора. Один из них нужен для работы клавиатуры, второй необходим для задействования сквозного USB, расположенного на тыльной части.

В правом углу корпуса барабан регулировки громкости. Под ним кнопка перевода в беззвучный режим.

Клавиатура SteelSeries Apex Pro оснащена монохромным OLED-дисплеем. Вывод информации на него можно будет настроить самостоятельно. Это может быть как логотип самой компании, так и собственное имя или название любимой игры/киберспортивной команды.

Дизайн в стиле «скелетон», корпус переключателя выше основной плоскости. Кейкапы из пластика с углублением по центру.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Хорошо читаемы в дневное и ночное время. Важно отметить, что у нас на тестах версия только с латиницей. В России будут продаваться локализованные версии с кириллицей.

Тут многоцветная и многозонная подсветка. Каждый переключатель может быть настроен в отдельности. В память записан набор эффектов.

Угол наклона рабочей плоскости меняется с помощью пары откидных ножек. Они также прорезинены.

Софт

SteelSeries Apex Pro поддерживает управление с помощью SteelSeries Engine 3. В одном командном центре объединяется вся периферия этого производителя. Поддерживаются внешние модули с отображением событий в играх.

Есть внутренняя память под хранение пяти профилей. В главном окне выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из доступных кнопок. К каждой из них привязывается стандартное или дополнительное действие.

Доступен редактор макросов с тонкими настройками.

В разделе «АКТИВАЦИЯ» можно выбрать точку срабатывания для всех кнопок с новыми переключателями или каждой в отдельности. Регулировка проводится в виде наглядной шкалы с десятью делениями.

В разделе подсветка выбираются базовые эффекты и проводятся тонкие настройки каждого из них. Доступен хороший набор.

Отдельная вкладка для настройки OLED-дисплея. Пиксельный рисунок, создаваемый вручную, или загрузка готового варианта.

Тесты

Тест переключателей SteelSeries Apex Pro

В SteelSeries Apex Pro в основной части установлены переключатели OmniPoint с аналоговым магнитным датчиком эффекта Холла. Диапазон регулировки высоты срабатывания от 0.4 до 3.6 мм. Время отклика 0.7 мс. Для них заявлен ресурс службы в 100 миллионов нажатий. Корректируя настройки подбирается оптимальный вариант для игр или набора текста. Один переключатель заменяет все классические CHERRY MX, без необходимости физической замены.

В блоке F1-F12, кнопках цифрового блока и сервисных задействованы красные механические переключатели. Новые переключатели тише, она не мешает при эксплуатации в ночное время. Поддерживается определения неограниченного количества нажатых клавиш.

Итоги по SteelSeries Apex Pro

По эргономике нареканий нет. Удобная посадка и расположение запястий, съемная подставка с приятным тактильным покрытием. Габариты у нее для такого формата компактные. Доступный сквозной USB пригодится для подключения внешнего диска, флешки, внешней периферии или проведения зарядки своего смартфона.SteelSeries Apex Pro – в своем роде уникальная механическая клавиатура, поддерживающая изменение высоты точки срабатывания. Также стоит отметить алюминиевый корпус с компактными габаритами, настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения, сквозной USB, подставка под запястья с магнитным креплением, встроенная память под профили.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".