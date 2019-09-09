Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания

2019-09-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Apex Pro; [150]
Выбирая среди механических клавиатур пользователю, предлагаются решения не только разных ценовых сегментов, но и с разными переключателями. Каждый из них дает свои преимущества и особенности работы, так можно будет подобрать решения под определенный узкий круг задач. В своей новой SteelSeries Apex Pro предложила пользователю самому выбрать дистанцию срабатывания переключателей в зависимости от особенностей и текущего сценария эксплуатации.

SteelSeries Apex Pro

Как результат интересна она будет как геймерам, желающим получить максимальный уровень комфорта и скорости, так и в качестве решения для быстрого набора больших объемов текста.

SteelSeries Apex Pro обзор

Внешний вид

Выполнена в классическом форм-факторе с цифровым блоком. Корпус выполнен из авиационного алюминия, окрашенного в черный цвет.

SteelSeries Apex Pro

Металл дает высокую жесткость конструкции и повышает общую надежность. Справа и слева прорезиненные вставки.

SteelSeries Apex Pro

В комплекте с SteelSeries Apex Pro идет съемная подставка под запястья. Выполнена из пластика, рабочая поверхность с софт-тач покрытием.

SteelSeries Apex Pro

Крепится при помощи пары магнитов. При наборе текста и движении руками не смещается. По центру нанесен логотип производителя.

SteelSeries Apex Pro

На основании по периметру распределены резиновые ножки, обеспечивающие отсутствие скольжения. Они же есть и в основной части.

SteelSeries Apex Pro

По центру наклейка с техническими данными. Отдельно отметим канавку под вывод кабеля. Пользователь сам сможет выбрать оптимальное направление.

SteelSeries Apex Pro

Сам кабель с широким сечением. На конце два отдельных USB-коннектора. Один из них нужен для работы клавиатуры, второй необходим для задействования сквозного USB, расположенного на тыльной части.

SteelSeries Apex Pro

В правом углу корпуса барабан регулировки громкости. Под ним кнопка перевода в беззвучный режим.

SteelSeries Apex Pro

Клавиатура SteelSeries Apex Pro оснащена монохромным OLED-дисплеем. Вывод информации на него можно будет настроить самостоятельно. Это может быть как логотип самой компании, так и собственное имя или название любимой игры/киберспортивной команды.

SteelSeries Apex Pro

Дизайн в стиле «скелетон», корпус переключателя выше основной плоскости. Кейкапы из пластика с углублением по центру.

SteelSeries Apex Pro

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Хорошо читаемы в дневное и ночное время. Важно отметить, что у нас на тестах версия только с латиницей. В России будут продаваться локализованные версии с кириллицей.

SteelSeries Apex Pro

Тут многоцветная и многозонная подсветка. Каждый переключатель может быть настроен в отдельности. В память записан набор эффектов.

SteelSeries Apex Pro

Угол наклона рабочей плоскости меняется с помощью пары откидных ножек. Они также прорезинены.

SteelSeries Apex Pro

Софт

SteelSeries Apex Pro

SteelSeries Apex Pro поддерживает управление с помощью SteelSeries Engine 3. В одном командном центре объединяется вся периферия этого производителя. Поддерживаются внешние модули с отображением событий в играх.

SteelSeries Apex Pro

Есть внутренняя память под хранение пяти профилей. В главном окне выводится изображение клавиатуры с выбором действия для любой из доступных кнопок. К каждой из них привязывается стандартное или дополнительное действие.

SteelSeries Apex Pro

Доступен редактор макросов с тонкими настройками.

SteelSeries Apex Pro

В разделе «АКТИВАЦИЯ» можно выбрать точку срабатывания для всех кнопок с новыми переключателями или каждой в отдельности. Регулировка проводится в виде наглядной шкалы с десятью делениями.

SteelSeries Apex Pro

В разделе подсветка выбираются базовые эффекты и проводятся тонкие настройки каждого из них. Доступен хороший набор.

SteelSeries Apex Pro

Отдельная вкладка для настройки OLED-дисплея. Пиксельный рисунок, создаваемый вручную, или загрузка готового варианта.

SteelSeries Apex Pro

Тесты

В SteelSeries Apex Pro в основной части установлены переключатели OmniPoint с аналоговым магнитным датчиком эффекта Холла. Диапазон регулировки высоты срабатывания от 0.4 до 3.6 мм. Время отклика 0.7 мс. Для них заявлен ресурс службы в 100 миллионов нажатий. Корректируя настройки подбирается оптимальный вариант для игр или набора текста. Один переключатель заменяет все классические CHERRY MX, без необходимости физической замены.

Тест переключателей SteelSeries Apex Pro

В блоке F1-F12, кнопках цифрового блока и сервисных задействованы красные механические переключатели. Новые переключатели тише, она не мешает при эксплуатации в ночное время. Поддерживается определения неограниченного количества нажатых клавиш.

SteelSeries Apex Pro

По эргономике нареканий нет. Удобная посадка и расположение запястий, съемная подставка с приятным тактильным покрытием. Габариты у нее для такого формата компактные. Доступный сквозной USB пригодится для подключения внешнего диска, флешки, внешней периферии или проведения зарядки своего смартфона.

Итоги по SteelSeries Apex Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Apex Pro – в своем роде уникальная механическая клавиатура, поддерживающая изменение высоты точки срабатывания. Также стоит отметить алюминиевый корпус с компактными габаритами, настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения, сквозной USB, подставка под запястья с магнитным креплением, встроенная память под профили.
SteelSeries Apex Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Apex Pro
Работающий Google Pixel 4 XL показали на...
Работающий Google Pixel 4 XL показали наСетевые источники поделились фотографиями и видео, на которых изображен еще не представленный официально ...
Объявлена цена флагманского смартфона So...
Объявлена цена флагманского смартфона SoКомпания Sony начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Sony Xperia 5, который был ...
Wacom MobileStudio Pro 16 стоит 3499 дол...
Wacom MobileStudio Pro 16 стоит 3499 долОфициально представлен новый планшет для профессионалов-художников под названием Wacom MobileStudio Pro 1...
Vivo V17 Pro с шестью камерами...
Vivo V17 Pro с шестью камерамиНа просторах интернета появилась весьма интересная информация о смартфоне V17 Pro от компании Vivo. Источ...
ASUS Designo MX279HS с двумя динамиками...
ASUS Designo MX279HS с двумя динамикамиМногие современные пользователи отказались от колонок для компьютера, которые обычно стоят на столе и зан...
Onyx Boox Max3 для фантов чтения...
Onyx Boox Max3 для фантов чтенияЭлектронные книги в последнее время становятся все привлекательней, так как обычные книги все дороже и до...
Ридер Onyx Boox Max3 получил поддержку п...
Ридер Onyx Boox Max3 получил поддержку пКомпания ONYX представила в рамках выставки IFA 2019 устройство ONYX Boox Max3, которое можно назвать гиб...
Представлен изогнутый игровой монитор MS...
Представлен изогнутый игровой монитор MSКомпания MSI представила монитор Optix MPG341CQRV, который ориентирован на использование в составе игровы...


Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркалоОбзор iBOX PRO-1080 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало
Обзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-CОбзор Baseus Car Charger BS-C16C1. Автомобильный адаптер с USB Type-C
Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетникОбзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник
Обзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего видаОбзор iBOX PRO-790. Автомобильный видеорегистратор с камерой заднего вида
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI Osmo...
DJI Osmo Mobile 3, DJI Mavic 2, DJI OsmoНа выставке IFA 2019 компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор DJI Osmo Mobile 3. Как можно до...
Обзор Forged of Blood. Редкий представит...
Обзор Forged of Blood. Редкий представитПришло время окунуться в виртуальный мир стратегии и посмотреть, насколько хорошо вы справляетесь с такти...
Предварительный обзор Motorola One Zoom....
Предварительный обзор Motorola One Zoom.Нельзя сказать, что неожиданно, ведь в сети уже довольно давно витали слухи о новом смартфоне, но Motorol...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представле...
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлеСегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. ...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019...
Новые WD Black и WD Passport на IFA 2019Места под хранение библиотеки игр, фото, видео и документов никогда не бывает много. Внешние и внутренние...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформ...
Обзор Devious Dungeon. Странный платформИногда инди-игры радуют нас продвинутым набором геймплейных механик, интересным сюжетом или чем-то в тако...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative S...
Обзор Creative SXFI Theater и Creative SНе так давно мы опубликовали обзор беспроводных наушников Creative SXFI Air с поддержкой технологии Super...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor