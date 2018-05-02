Обзор SteelSeries QcK Prism (63391). Игровой коврик с двумя покрытиями и подсветкой

При выборе игровой мышки важно уделить не только установленному в ней сенсору, поддержке программного обеспечения, дополнительным кнопкам, но и покрытии, на котором она будет перемещаться в последующем. Современные игровые коврики по сложности исполнения и предлагаемым опциям представляют не меньший интерес, чем остальная периферия. Как пример, тестируемый сегодня SteelSeries QcK Prism, помимо настраиваемой подсветки, предлагает возможность выбора типа рабочего покрытия.

SteelSeries QcK Prism обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется SteelSeries QcK Prism в коробке с характерным оформлением. Внутри коврик зафиксирован на жесткой подложке.

Внешний вид

Комплект включает руководство пользователя.SteelSeries QcK Prism состоит из двух основных частей: основания и съемного блока рабочего покрытия. Общие габариты его составляют 357х292х9мм.

Внутренняя часть у коврика съемная, одна из сторон тканевая, вторая пластиковая. Так пользователь сам сможет выбирать оптимальный тип покрытия под текущие задачи и предпочтения.

Наличие бортика по периметру в основании исключает его смещение во время активной эксплуатации. После установки эту съемную часть визуально можно определить только за счет прозрачной окантовки.

При подключении к компьютеру, эта зона подсвечивается заполняющей подсветкой. Цветами и сценариями в последующем пользователь сможет управлять при помощи общего центра управления SteelSeries.

Это весомый плюс в пользу выбора периферии одного производителя, упрощая взаимодействие и синхронизацию в последующем. Также сам производитель для своих мышек предлагает готовый пресет настроек сенсора под свою линейку ковриков.

Кабель подключения у SteelSeries QcK Prism расположен справа. Место выхода дополнительно защищено от излома и перегиба.

Внутренняя часть основания с текстурным рисунком, обеспечивающим дополнительно сцепление для съемного покрытия.

Края съемной части обработаны аккуратно, визуально разные типы материалов идеально подогнаны к друг другу.

Софт

Обратная сторона корпуса коврика прорезинена. На ровной поверхности стоит устойчиво не смещается.Для управления используется общий центр управления SteelSeries Engine 3. Определяется коврик SteelSeries QcK Prism автоматически. При переходе в полные настройки пользователь сможет настроить цвета 12 зон в отдельности.

Есть готовый набор эффектов подсветки с регулировками цветовой палитры и скорости эффектов. Доступны шаблоны по работе подсветки и шкала регулировки яркости.

Из интересного отметим, возможность связи цвета и поведения подсветки с происходящим в играх. Например, так можно контролировать состояние здоровья, брони и оставшегося боезапаса.

Тесты

SteelSeries QcK Prism мы тестировали не только с новыми мышками SteelSeries Rival 600 SteelSeries Rival 110 , но и рядом моделей конкурентов с разными сенсорами. Оба типа покрытия зарекомендовали себя хорошо. Тканевая часть с дополнительной обработкой покрытия, скольжение по ней легкое и хорошо контролируемое.

Пластиковая часть имеет текстурный рисунок с небольшими углублениями по всей площади. Для получения идеальной работы сенсора на этом типе покрытия, рекомендуем провести калибровку сенсора с выставленной дистанцией отрыва.

Расположение точки выхода кабеля подключения в углу коврика позволяет менять ориентацию сторон коврика на рабочем столе. Кабель при этом мешаться не будет. Он не смещается даже при резких движениях мышки. Говорить об износоустойчивости покрытия говорить пока рано, но за время длительной эксплуатации никаких предпосылок говорить о плохом его качестве у нас не возникло.

Наверняка среди читателей много скептиков, считающих наличие подсветки лишней переплатой. Конечно, коврики без подсветки стоят дешевле, это очевидно, в линейке этого производителя мы уже проводили тестирование таких коврик. По качеству покрытия и скольжения они не уступают тестируемой модели. Но стоит отдать должное, производитель тут уделил большое внимание реализации подсветки, добавив информативные и развлекательные сценарии её эксплуатации.

Итоги по SteelSeries QcK Prism

Подсветка не выглядит ляповатой, в ночное время она добавляет видимый контур рабочей зоны. При использовании клавиатуры, наушников и мышки этого производителя, поведение подсветки можно будет синхронизировать, создавая впечатляющий эффект.SteelSeries QcK Prism станет отличным выбором при поиске качественного покрытия под игровую мышку. Отличием от конкурентов, предлагающих коврики с RGB-подсветкой, стала продуманная реализация настройки и поведения подсветки. Определенно заслуживает внимания, возможность выбора типа покрытия. Заставить сомневаться о целесообразности покупки может только стоимость, она выше, чем у простых ковриков, но разве можно отказать себе в удовольствии ежедневной эксплуатации эргономичного и функционального аксессуара?получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".