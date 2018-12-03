Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором

2018-12-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Rival 710; [513]
Осенью компания SteelSeries обновила модельную линейку игровых мышек, выпустив флагманскую SteelSeries Rival 710. Новинка получила модульную конструкцию со сменным сенсором и кабелем, OLED-дисплей с возможностью настройки и выводом уведомлений. Подсветка этой мышки поддерживает взаимодействие с событиями, происходящими в играх и приложениях.

SteelSeries Rival 710

У нас появилась возможность изучить новинку до старта продаж в России. Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 110 евро.

SteelSeries Rival 710 обзор

Комплектация

SteelSeries Rival 710

Покупатель поучает мышку в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает два вида съемного кабеля и техническую документацию.

SteelSeries Rival 710

Внешний вид

Выполнена SteelSeries Rival 710 в ассимитричном корпусе. Её внешний вид позаимствован с модульной Rival 700 с рядом правок и изменений.

SteelSeries Rival 710

Внешние поверхности с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно и обеспечивает надежный хват.

SteelSeries Rival 710

Общие габариты составляют 125 x 68 x 42 при весе в 137 граммов. Системы балансировки и изменения веса в данном манипуляторе не предусмотрено.

SteelSeries Rival 710

Основные кнопки визуально отделены от спинки. По центру колесико с прорезиненным протектором. Позади него кнопки переключения уровня чувствительности.

SteelSeries Rival 710

На левой боковой грани расположен OLED-дисплей. Сюда можно выводит собственное изображение в черно-белом формате или выбрать из готовых в библиотеке.

SteelSeries Rival 710

С этой стороны доступно сразу три дополнительные кнопки. Дополнительно к двум классическим «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть треугольная кнопка, смещенная ближе к экрану.

SteelSeries Rival 710

Справа и слева резиновые вставки с мелкоточечным текстурным рисунком. Удобный выступ и зона для отдыха большого пальца. Отдельно отметим тактильные метки слева.

SteelSeries Rival 710

В SteelSeries Rival 710 изменили используемые переключатели, повысив ресурс службы до 60 миллионов кликов.

SteelSeries Rival 710

Используется модульная система кабель-менеджмента. В комплекте идет два варианта кабелей, с оплеткой и без нее. Предусмотрели защиту от случайного извлечения.

SteelSeries Rival 710

На спинке расположен подсвечиваемый логотип SteelSeries. Подсвечивается еще боковая зона колесика. Двумя зонами можно управлять в отдельности.

SteelSeries Rival 710

Есть съемная прорезиненная вставка с названием линейки, владелец в последующем сможет скачать 3D-модель для последующей печати и редактирования. Как пример, можно будет нанести свой игровой ник и изменить её цвет.

SteelSeries Rival 710

Снизу расположены три отдельные тефлоновые ножки. По центру блок с сенсором TrueMove 3, фиксируемый при помощи четырех винтов. Он съемный, есть возможность замены или выбора альтернативных решений.

SteelSeries Rival 710

Софт

Поддерживается центр управления SteelSeries Engine 3, первым шагом проводится проверка актуальности прошивки и её обновление по необходимости. В главном окне выводится список подключенной периферии с выбором готовых профилей настроек. Поддерживаются сторонние модули, сейчас они доступны для Discord и ряда популярных сетевых игр.

SteelSeries Rival 710

SteelSeries Rival 710

В окне управления мышкой задается действие для всех кнопок. Это могут быть действия из готового набора или собственные макросы. Выставляются два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними. Ускорение, замедление, сглаживание углов и частота опроса сенсоров.

SteelSeries Rival 710

Выбирается эффект подсветки с детальной корректировкой цветовых пресетов. Поведение подсветки для колесика и спинки может отличаться.

SteelSeries Rival 710

Отдельная вкладка с настройкой OLED-дисплея. Здесь проводится ручная корректировка с помощью карандаша и загрузка готового изображения.

SteelSeries Rival 710

Доступен редактор макросов с учетом временного интервала между нажатиями. Движение мышки и прокрутка колесика не учитываются.

SteelSeries Rival 710

Тесты

Кнопки у SteelSeries Rival 710 с тихим и четким кликом. Колесико с внятными тактильными отсечками при прокрутке. По эргономике вопросов не возникло, вес оптимально сбалансирован, поддерживаются несколько типов хвата. Движения контролируемы по всем направлениям. Придраться можно к подверженности загрязнению спинки следами пальцев.

SteelSeries Rival 710

Хорошо проработана подсветка. Явного преимущества в играх боковой экран не дает, он при обычном хвате он не виден, это скорее только дополнительное средство кастомизации. Как и сменная спинка и резиновая вставка.

SteelSeries Rival 710

С сенсором TrueMove 3 мы уже знакомились в мышках SteelSeries Sensei 310, SteelSeries Rival 310, SteelSeries Rival 600. Выверенный TrueMove 3 (Pixart PMW 3360) с точным позиционированием 1:1 на широком диапазоне DPI. Одно из лучших решений по сетевые шутеры. Отсутствуют заметная акселерация и сглаживание. Высота отрыва около 2 мм.

SteelSeries Rival 710

Итоги по SteelSeries Rival 710

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Rival 710 – игровая мышка флагманского уровня с модульным сенсором и проводкой, а также OLED-дисплеем. По сравнению с прошлым поколением заметные улучшения по сенсору и ресурсу службы. Понравились эргономика, качество исполнения, проработка программного обеспечения, дополнительные кнопки на боковой грани. Не понравится может маркая спинка. В качестве альтернативы с тем же сенсором по-прежнему остается актуальной SteelSeries Rival 600 (обзор) с балансировкой веса.
SteelSeries Rival 710 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсоромОбзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором
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