Обзор SteelSeries Rival 710 Black USB. Мышка с OLED-экраном и топовым сенсором

Осенью компания SteelSeries обновила модельную линейку игровых мышек, выпустив флагманскую SteelSeries Rival 710. Новинка получила модульную конструкцию со сменным сенсором и кабелем, OLED-дисплей с возможностью настройки и выводом уведомлений. Подсветка этой мышки поддерживает взаимодействие с событиями, происходящими в играх и приложениях.

SteelSeries Rival 710 обзор

У нас появилась возможность изучить новинку до старта продаж в России. Рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 110 евро.

Комплектация

Покупатель поучает мышку в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает два вида съемного кабеля и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнена SteelSeries Rival 710 в ассимитричном корпусе. Её внешний вид позаимствован с модульной Rival 700 с рядом правок и изменений.

Внешние поверхности с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно и обеспечивает надежный хват.

Общие габариты составляют 125 x 68 x 42 при весе в 137 граммов. Системы балансировки и изменения веса в данном манипуляторе не предусмотрено.

Основные кнопки визуально отделены от спинки. По центру колесико с прорезиненным протектором. Позади него кнопки переключения уровня чувствительности.

На левой боковой грани расположен OLED-дисплей. Сюда можно выводит собственное изображение в черно-белом формате или выбрать из готовых в библиотеке.

С этой стороны доступно сразу три дополнительные кнопки. Дополнительно к двум классическим «ВПЕРЕД» и «НАЗАД», есть треугольная кнопка, смещенная ближе к экрану.

Справа и слева резиновые вставки с мелкоточечным текстурным рисунком. Удобный выступ и зона для отдыха большого пальца. Отдельно отметим тактильные метки слева.

В SteelSeries Rival 710 изменили используемые переключатели, повысив ресурс службы до 60 миллионов кликов.

Используется модульная система кабель-менеджмента. В комплекте идет два варианта кабелей, с оплеткой и без нее. Предусмотрели защиту от случайного извлечения.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип SteelSeries. Подсвечивается еще боковая зона колесика. Двумя зонами можно управлять в отдельности.

Есть съемная прорезиненная вставка с названием линейки, владелец в последующем сможет скачать 3D-модель для последующей печати и редактирования. Как пример, можно будет нанести свой игровой ник и изменить её цвет.

Снизу расположены три отдельные тефлоновые ножки. По центру блок с сенсором TrueMove 3, фиксируемый при помощи четырех винтов. Он съемный, есть возможность замены или выбора альтернативных решений.

Софт

Поддерживается центр управления SteelSeries Engine 3, первым шагом проводится проверка актуальности прошивки и её обновление по необходимости. В главном окне выводится список подключенной периферии с выбором готовых профилей настроек. Поддерживаются сторонние модули, сейчас они доступны для Discord и ряда популярных сетевых игр.

В окне управления мышкой задается действие для всех кнопок. Это могут быть действия из готового набора или собственные макросы. Выставляются два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними. Ускорение, замедление, сглаживание углов и частота опроса сенсоров.

Выбирается эффект подсветки с детальной корректировкой цветовых пресетов. Поведение подсветки для колесика и спинки может отличаться.

Отдельная вкладка с настройкой OLED-дисплея. Здесь проводится ручная корректировка с помощью карандаша и загрузка готового изображения.

Доступен редактор макросов с учетом временного интервала между нажатиями. Движение мышки и прокрутка колесика не учитываются.

Тесты

Кнопки у SteelSeries Rival 710 с тихим и четким кликом. Колесико с внятными тактильными отсечками при прокрутке. По эргономике вопросов не возникло, вес оптимально сбалансирован, поддерживаются несколько типов хвата. Движения контролируемы по всем направлениям. Придраться можно к подверженности загрязнению спинки следами пальцев.

Хорошо проработана подсветка. Явного преимущества в играх боковой экран не дает, он при обычном хвате он не виден, это скорее только дополнительное средство кастомизации. Как и сменная спинка и резиновая вставка.

С сенсором TrueMove 3 мы уже знакомились в мышках SteelSeries Sensei 310 SteelSeries Rival 600 . Выверенный TrueMove 3 (Pixart PMW 3360) с точным позиционированием 1:1 на широком диапазоне DPI. Одно из лучших решений по сетевые шутеры. Отсутствуют заметная акселерация и сглаживание. Высота отрыва около 2 мм.

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