Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии

Российские пользователи уже привыкли к типичным китайским TWS-затычкам: с простым дизайном «под копирку», посредственным звучанием, низкой автономностью и невысоким ценником. Шведские наушники – полная противоположность. Даже базовая модель Sudio Tolv обладает интересной внешностью, удобной посадкой, графеновым излучателем и достойным звуком, обеспечивая до 25 часов воспроизведения музыки. Впрочем, обо всем по порядку.

Комплектация

Устройство поставляется в компактной коробочке из белого плотного картона, на дне которой перечислены все основные особенности Sudio Tolv. Внутри находится зарядный кейс с наушниками, небольшой кабель microUSB для зарядки и три пары амбушюр разного размера (четвертая уже на гарнитуре). В пакетике лежат документация, гарантийная карточка на 18 месяцев, а также пластиковый сертификат с уникальным номером – мелочь, а пользователь начинает чувствовать себя особенным.

Конструкция и дизайн

В продаже имеется целых шесть расцветок, причем соответствующую окраску имеют не только наушники, но и кейс с зарядным кабелем. Гарнитура и чехол изготовлены из бархатистого Soft-touch пластика – настоящая отдушина на фоне засилья глянца. Кроме приятных тактильных ощущений, материал оказался еще и очень практичным – он не собирает царапины, грязь и отпечатки пальцев. Соответствие стандарту IPX5 позволяет использовать гарнитуру во время дождя и занятий спортом. Придраться к качеству сборки будет не просто: люфтов нет, швы аккуратные.

Sudio Tolv выполнены в форм-факторе компактной внутриканальной TWS-гарнитуры без «ножек» – их корпус полностью умещается в ушной раковине. Впрочем, обладателям небольших ушек, стоит их все же примерить перед покупкой. Благодаря небольшому весу (4.5 г) никакого дискомфорта от длительного ношения не испытываешь. Правильно подобранные амбушюры не только обеспечат хорошую шумоизоляцию и улучшат звучание, но и не позволят наушникам выпасть даже во время активных занятий, поэтому к этому выбору стоит подойти со всей ответственностью.

С внешней стороны, почти вровень с корпусом, разместили круглую механическую клавишу с концентрическими насечками, выполненную под металл. Рядом находится отверстие микрофона, совмещенное со светодиодным индикатором (во время воспроизведения не горит). На переднем торце нанесен логотип, а с внутренней стороны – маркировка R/L, там же расположена и пара контактов.

Под стать гарнитуре, зарядный кейс также довольно компактный (52x48x33 мм) и легкий (40 г). Спереди имеется выгравированный логотип, сзади – разъем microUSB (в 2021 году пора бы уже перейти на Type-C) и пара светодиодов. Правда, последние лишь информируют, что наушники внутри и не дают никакого понимания об уровне заряда кейса. Сбоку прикреплен кожаный шнурок – практической ценности в нем никакой, но как «фишка» бренда сойдет.

Крышка удерживается в закрытом положении довольно сильным магнитом, что провоцирует громкое клацанье при закрытии. Гарнитура покоится в неглубоких ложементах и легко извлекается даже в перчатках. Никакой маркировки внутри кейса нет, но это и не требуется – наушники полностью симметричны, и ничего страшного нет, если их перепутать местами.

Подключение

Подключение тут элементарное – просто извлекаем наушники из кейса, и вот они уже появляются в списке доступных подключений на смартфоне, касаемся названия – готово, можно пользоваться. Если рядом окажется гаджет, с которым ранее уже было установлено сопряжение, то и никаких телодвижений вообще не потребуется. Гарнитура умеет работать в монорежиме: для общения через правый наушник (он является ведущим в паре) достаточно просто положить оставшийся в кейс, а если хотите использовать левый, то придется выполнить отдельное подключение к Sudio Tolv-L. В таком режиме гарнитура умеет работать одновременно с двумя устройствами.

Встроенный чип Bluetooth 5.0 обеспечивает связь в радиусе до 10 м. Большую часть времени соединение стабильно, но изредка наушники все же начинают «заикаться» и даже «отваливаться». Найти адекватных причин для такого поведения у меня не получилось. При просмотре роликов на YouTube задержка отсутствует, но в некоторых играх она будет весьма заметной. Поддерживаются кодеки SBC и AAC.

Управление

Звучание

Sudio Tolv совместима с операционными системами Android и iOS. Фирменное программное обеспечение отсутствует, поэтому настроить эквалайзер, изменить управление или узнать заряд батареи кейса не получится.В плане управления у меня вопросов к Sudio Tolv нет. Одно касание Play/Pause, два – следующий/предыдущий трек (в зависимости от наушника), три – громкость выше/ниже, удержание – вызов голосового ассистента. Во время звонка короткое нажатие примет/завершит, а длинное – отклонит вызов. Небольшой ход и среднее сопротивление нажатию клавиши не вызывают дискомфорта при использовании, зато управлять можно в перчатках, и никаких случайных нажатий. Функция автопаузы не поддерживается.Не знаю, заслуга ли это 8-миллиметрового графенового динамика, идеальной посадки или каких-то секретных технологий, но звук для таких малышей просто великолепный: действительно глубокие басы, чистые средние частоты и даже вполне вменяемые верхние. Хорошо слышен вокал, инструменты не сваливаются в «кашу», звучание очень «драйвовое». Наушники отлично подходят для любого жанра музыки, но особо понравилось, как они воспроизводят роковые композиции. Из-за немного срезанных верхов долгое прослушивание не утомляет. На максимальной громкости хрипов нет, впрочем, запас тут и не слишком большой.

Шумоподавление отсутствует, но надо признать, что тут вполне хватает и пассивной шумоизоляции – даже звук метро не мешает прослушиванию. Из-за того, что микрофоны находятся внутри ушной раковины, нормально общаться удается лишь в относительно тихом помещении. Но есть небольшой лайфхак – правый наушник (в стереорежиме микрофон работает только на нем) можно вынуть и поднести ко рту, и тогда собеседнику будет слышно гораздо лучше.

Автономность

Вывод

Помимо хорошего звука, Sudio Tolv порадовали и своей автономностью: расположенной в правом наушнике батарейки объемом 50 мАч хватает примерно на 5.5 часов воспроизведения, в левом – на 6.5 ч. Кейс позволяет зарядить гарнитуру еще четыре раза, что в сумме дает около 27 часов работы в стереорежиме. Но есть один нюанс – поскольку никакой индикации об оставшемся заряде у кейса нет, имеются все шансы остаться без наушников в самый неожиданный момент. Гарнитура полностью восстанавливают энергию в течение часа, футляр – за 2.5 часа.Хотя Sudio Tolv стоят вдвое дороже китайских аналогов, цена полностью себя оправдывает: здесь более качественные материалы и сборка, большая автономность, а звучание просто на голову лучше. Кроме того, отсутствует дискомфорт при длительном использовании, во время бега наушники не выпадают, а управление удобно реализовано. Чувствуется в них даже какой-то премиальный статус, а у пользователя есть выбор из широкой цветовой гаммы. Конечно, и без недостатков не обошлось, но с ними можно вполне мириться.Автор: Артем Костенко