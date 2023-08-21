Обзор Synapse VR2. Эксклюзивный шутер-рогалик

SВ июле студия nDreams выпустила шутер Synapse, ставший эксклюзивом для PlayStation VR2. Игроку в этом проекте предлагается взять на себя специалиста по взлому сознания, проникать в подсознание врагов государства и преодолевать внутреннюю защиту. Для этого предлагается комбинировать различное оружие, развивать способности телекинеза и пробовать разные стили.

По хорошей традиции, была пройдена нами до получения платинового трофея.

Игра представляет собой шутер-рогалик с возможностью множественного повторения попыток прохождения, а также случайно генерируемыми типами врагов и получаемых бонусов. Прелюдия в виде сюжета тут достаточно короткая, заключается она в описывание базовых основ для оперативника и начала его работы на инструменте на уровне подсознания.

Разделено путешествие на забег по восьми уровням, переходы между которыми активируются при условии уничтожении всех противников на карте. Оставшееся количество врагов всегда можно просмотреть на интерфейсе перчатки. Первая половина пути выполнена в стиле каменных пещер, вторая совмещает открытые участки и храмы.

Изначально противники представляют собой солдат со стрелковым оружием, позже к ним присоединяются взрывающиеся камикадзе, мини-боссы и летающие юниты. Плотность и общее давление также возрастает, помимо этого в случае первого удачного полного прохождения будет открыто увеличение сложности, где количество мини-боссов и летающих увеличивается. Для истинной концовки надо пройти все три уровня сложности.

При неудаче персонаж откатывается на стартовую зону где находится два важных элемента. Первый это дерево с различными задач, например убийства 100 противников в голову, прохождение только с использованием телекинеза, убийства 10 мини-боссов и др.

Выполнение таких задач дает очки навыков и получать их можно только таким способом. Затрачиваются они потом на развитие одной из трех веток: телекинез, оружие и выживание. По мере того как вы пользуетесь этим инструментом игрок будет чувствовать себя на уровнях увереннее. Мощнее оружие, контроль противников телекинезом, увеличенное здоровье. Так к пистолету будет добавлен дробовик и гранатомет.

В отличие от Horizon Call of the Mountain здесь нет обилия ярких красок. Выполнена Synapse в черно-белой стилистике, ограничено цветами подчеркнуты только элементы интерфейса и взаимодействие телекинезом. Вероятно за счет такого подхода получилось получить плавную картинку и высокую частоту кадров. Игра себя чувствует уверенно, позволяя полностью погрузиться в происходящее.

При старте выбирается основная рука, в которой будет находиться огнестрельное оружие, во второстепенной выведен элемент интерфейса с интерактивной картой и она же отвечает за кинетические способности. Из кинетических способностей доступно перемещение объектов, подбрасывание противников, снятие брони с мини-боссов, взрыв бочек и гранат, а также перемещение платформ. На каждый уровень уходит от 2 до 4 минут, время влияет на оценку, которая в свою очередь даст жизни и очки для покупки внутрисессионных бонусов. Сохраняется только общий прогресс с умениями, прервать и продолжить начатый забег нельзя.

Synapse VR2 обзор

Итоги по Synapse VR2

Игра Synapse отлично раскрывает возможности шлема PlayStation VR2, используя технологии отслеживания глаз и предлагая высокое качество графики. Динамичная боевая механика, выбор оружия, дополнительные телекинетические умения, система улучшений. При этом она не успевает надоедать, предлагая как случайно генерируемые объекты и врагов на уровне, а также систему с повышением сложности. С другой стороны тут может не хватать сюжета.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".