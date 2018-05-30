Обзор TCL L43P6US. 43-дюймовый телевизор с 4K и HDR10

2018-05-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TCL L43P6US; [187]
За последние 1-2 года произошло заметное увеличение количества устройств с поддержкой воспроизведения контента в 4К-разрешении. Уменьшается средняя стоимость мониторов и телевизоров с поддержкой вывода изображений в высоком разрешении. Взяв на себя смелость, можем назвать 2018 год – годом 4К-разрешения в пользовательском сегменте. В первую очередь это касается телевизоров, взять, к примеру, новинку TCL L43P6US, поддерживающую 4К с диагональю экрана в 43 дюйма.

TCL L43P6US

К моменту публикации он находится в широком диапазоне в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

TCL L43P6US обзор

Комплектация

Поставляется телевизор в коробке со светлым оформлением, приведены подробные описания поддерживаемых технологий и ключевых характеристик. Комплект включает съемную пару ножек, винты для VESA-крепления, кабель питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Первой эмоцией при распаковке TCL L43P6US стало удивление тому, насколько легкими стали современные телевизоры. При диагонали в 43 дюйма он тоньше и меньше, чем модели прошлого поколения.

TCL L43P6US

Рамки вокруг экрана минимальной ширины. Для того чтобы на фоне уменьшения толщины сохранить жесткость и предотвратить возможные деформации при неаккуратном обращении, каркас выполнен из металла.

TCL L43P6US

Выглядит панель премиально. Сочетание серебристых тонких рамок и полуглянцевой безграничной панели.

TCL L43P6US

На нижней рамке по центру расположен логотип производителя, в углу кнопка включения, совмещенная с приемником пульта ДУ. Установить телевизор можно на пару металлических ножек, выполненных в общей бесшовной стилистике. Стоит устойчиво, не смещается. Ножки перед эксплуатацией нужно будет установить самостоятельно.

TCL L43P6US

Сохранена возможность установки на VESA-крепления, поддерживается крепление формата 200 на 100. В комплекте есть необходимый набор винтов.

TCL L43P6US

С тыльной стороны TCL L43P6US скрывается хороший запас разъемов, включающий два HDMI, вход под DVB-T2 антенну и спутниковый приемник, оптический аудиовыход, полноразмерный USB, аудиовыход.

TCL L43P6US

Телевизор оснащен встроенными динамиками, позволяющими просматривать фильмы без использования внешней акустики. Предлагается регулировка громкости в широком диапазоне.

TCL L43P6US

Для управления предлагается использовать комплектный пульт ДУ, оснащенный всеми необходимыми кнопками для полноценного взаимодействия.

TCL L43P6US

Экран

Установлена 43-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Соотношение сторон 16:9. Максимальное разрешение составляет 3840 на 2160 пикселей. Поддерживается HDR 10. Качество настройки матрицы хорошее, есть запас яркости.

TCL L43P6US

Предлагаются широкие настройки по коррекции яркости, контрастности и цветовому балансу. Матрица достаточно быстрая, в динамичных сценах видимых смазанных следов не наблюдается. Это позволяет использовать данный ТВ не только для просмотра мультимедийного контента, но и в пару к консоли Sony или Xbox.

TCL L43P6US

Тесты

TCL L43P6US умеет воспроизводить контент с разных источников. Есть встроенный декодер DVB-T/T2/C/S2 сигнала. Эфирную сетку ТВ нашел в полном объеме, от предоставленной провайдером. Для тех, кому не интересен ТВ по своему прямому назначению, предлагается встроенный плеер с поддержкой H.265. С карты памяти и внешнего жесткого диска читаются все распространенные форматы файлов.

TCL L43P6US

TCL L43P6US

При выборе USB отображается список в виде плиток, доступна сортировка по типу контента: видео или музыка. Читаются вложенные папки. При размещении на флешке сериала из нескольких серий, они будут воспроизводиться последовательно. ТВ запоминает участок, на котором было прервано воспроизведение, позволяя вернуться к нему при следующем включении. За время длительных тестов он достойно справился со всем тестовым набором файлов с разным битрейтом.

TCL L43P6US

TCL L43P6US

Предлагается два варианта подключения к сети: проводной по LAN-кабелю и по Wi-Fi. После успешного подключения можно будет получить доступ к предустановленным приложениям. В стартовом наборе есть приложения для просмотра ТВ каналов по сети (без провайдера), фильмам и сериалам.

TCL L43P6US

TCL L43P6US

Этот набор приложений можно будет дополнить нужными приложениями из магазина. Набор достаточно хороший, но количество русскоязычных приложений ограничено. В этой модели используется система, построенная на базе LINUX.

TCL L43P6US

Есть встроенный клиент для просмотра YOUTUBE, после авторизации становится доступным просмотр каналов и поиск по всей библиотеке. Воспроизводится любой контент, включая 4К. Несмотря на поддержку трансляции контента, нам не удалось воспользоваться этой функцией. Можем предположить, что полноценной поддержки Miracast тут нет.

TCL L43P6US

Доступ в сеть можно использовать и для просмотра сайтов, а также видео, доступных для потокового воспроизведения с сайтов. В целом и этот способ можно считать рабочим и востребованным.

TCL L43P6US

Несмотря на заявленный Bluetooth-модуль, у нас не получилось стабильного подключения к беспроводным колонкам и наушникам. Наблюдалось отставание звука от картинки. При проводном подключении колонок все в порядке.

Итоги по TCL L43P6US

Золото. Выбор редакции MegaObzorTCL L43P6US с учетом стоимости, качества панели и предлагаемого функционала, станет отличным выбором при поиске 4К-телевизора для эксплуатации в домашних условиях с поддержкой HDR. Он позволит просматривать сетку эфирных каналов, воспроизводить фильмы и сериалы с внешних накопителей, смотреть стримы и видео на Youtube и других онлайн-сервисах.
TCL L43P6US получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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