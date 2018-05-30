Обзор TCL L43P6US. 43-дюймовый телевизор с 4K и HDR10

За последние 1-2 года произошло заметное увеличение количества устройств с поддержкой воспроизведения контента в 4К-разрешении. Уменьшается средняя стоимость мониторов и телевизоров с поддержкой вывода изображений в высоком разрешении. Взяв на себя смелость, можем назвать 2018 год – годом 4К-разрешения в пользовательском сегменте. В первую очередь это касается телевизоров, взять, к примеру, новинку TCL L43P6US, поддерживающую 4К с диагональю экрана в 43 дюйма.

TCL L43P6US обзор

К моменту публикации он находится в широком диапазоне в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется телевизор в коробке со светлым оформлением, приведены подробные описания поддерживаемых технологий и ключевых характеристик. Комплект включает съемную пару ножек, винты для VESA-крепления, кабель питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.Первой эмоцией при распаковкестало удивление тому, насколько легкими стали современные телевизоры. При диагонали в 43 дюйма он тоньше и меньше, чем модели прошлого поколения.

Рамки вокруг экрана минимальной ширины. Для того чтобы на фоне уменьшения толщины сохранить жесткость и предотвратить возможные деформации при неаккуратном обращении, каркас выполнен из металла.

Выглядит панель премиально. Сочетание серебристых тонких рамок и полуглянцевой безграничной панели.

На нижней рамке по центру расположен логотип производителя, в углу кнопка включения, совмещенная с приемником пульта ДУ. Установить телевизор можно на пару металлических ножек, выполненных в общей бесшовной стилистике. Стоит устойчиво, не смещается. Ножки перед эксплуатацией нужно будет установить самостоятельно.

Сохранена возможность установки на VESA-крепления, поддерживается крепление формата 200 на 100. В комплекте есть необходимый набор винтов.

С тыльной стороны TCL L43P6US скрывается хороший запас разъемов, включающий два HDMI, вход под DVB-T2 антенну и спутниковый приемник, оптический аудиовыход, полноразмерный USB, аудиовыход.

Телевизор оснащен встроенными динамиками, позволяющими просматривать фильмы без использования внешней акустики. Предлагается регулировка громкости в широком диапазоне.

Для управления предлагается использовать комплектный пульт ДУ, оснащенный всеми необходимыми кнопками для полноценного взаимодействия.

Экран

Установлена 43-дюймовая матрица IPS с широкими углами обзора. Соотношение сторон 16:9. Максимальное разрешение составляет 3840 на 2160 пикселей. Поддерживается HDR 10. Качество настройки матрицы хорошее, есть запас яркости.

Предлагаются широкие настройки по коррекции яркости, контрастности и цветовому балансу. Матрица достаточно быстрая, в динамичных сценах видимых смазанных следов не наблюдается. Это позволяет использовать данный ТВ не только для просмотра мультимедийного контента, но и в пару к консоли Sony или Xbox.

Тесты

TCL L43P6US умеет воспроизводить контент с разных источников. Есть встроенный декодер DVB-T/T2/C/S2 сигнала. Эфирную сетку ТВ нашел в полном объеме, от предоставленной провайдером. Для тех, кому не интересен ТВ по своему прямому назначению, предлагается встроенный плеер с поддержкой H.265. С карты памяти и внешнего жесткого диска читаются все распространенные форматы файлов.

При выборе USB отображается список в виде плиток, доступна сортировка по типу контента: видео или музыка. Читаются вложенные папки. При размещении на флешке сериала из нескольких серий, они будут воспроизводиться последовательно. ТВ запоминает участок, на котором было прервано воспроизведение, позволяя вернуться к нему при следующем включении. За время длительных тестов он достойно справился со всем тестовым набором файлов с разным битрейтом.

Предлагается два варианта подключения к сети: проводной по LAN-кабелю и по Wi-Fi. После успешного подключения можно будет получить доступ к предустановленным приложениям. В стартовом наборе есть приложения для просмотра ТВ каналов по сети (без провайдера), фильмам и сериалам.

Этот набор приложений можно будет дополнить нужными приложениями из магазина. Набор достаточно хороший, но количество русскоязычных приложений ограничено. В этой модели используется система, построенная на базе LINUX.

Есть встроенный клиент для просмотра YOUTUBE, после авторизации становится доступным просмотр каналов и поиск по всей библиотеке. Воспроизводится любой контент, включая 4К. Несмотря на поддержку трансляции контента, нам не удалось воспользоваться этой функцией. Можем предположить, что полноценной поддержки Miracast тут нет.

Доступ в сеть можно использовать и для просмотра сайтов, а также видео, доступных для потокового воспроизведения с сайтов. В целом и этот способ можно считать рабочим и востребованным.

Итоги по TCL L43P6US

Несмотря на заявленный Bluetooth-модуль, у нас не получилось стабильного подключения к беспроводным колонкам и наушникам. Наблюдалось отставание звука от картинки. При проводном подключении колонок все в порядке.TCL L43P6US с учетом стоимости, качества панели и предлагаемого функционала, станет отличным выбором при поиске 4К-телевизора для эксплуатации в домашних условиях с поддержкой HDR. Он позволит просматривать сетку эфирных каналов, воспроизводить фильмы и сериалы с внешних накопителей, смотреть стримы и видео на Youtube и других онлайн-сервисах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".