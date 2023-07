Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060

За последние годы, совершенно явно, произошел сильный скачок в разработке игровых ноутбуков, и теперь их железо по уровню производительности стало сопоставимо с настольными ПК. В этом обзоре мы рассмотрим модель THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO, представляющая собой игровой ноутбук с большим экраном на 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц, процессором Intel Core i5-13500H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060. В рамках данного материала мы проверим, сможет ли он стать достойной альтернативой настольному компьютеру для геймеров и не только.

Комплектация

THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO поставляется в черной глянцевой коробке с изображением логотипа бренда. Внутри нее находятся сам ноутбук, блок питания на 230 Вт, пара винтов для фиксации дополнительных SSD, фирменная наклейка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Видеообзор на THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO

Внешний вид

Ранее наша редакция проводила тестирование предшествующей модели THUNDEROBOT 911 Plus X, имеющая тот же дизайн, что и 911 PLUS G3 PRO. Несмотря на то, что мы не впервой видим ноутбук с подобным внешним видом, он по-прежнему вызывает у нас эмоции и повышенный интерес. Теперь ближе к делу. Дизайн THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO получился весьма лаконичным. Он не кажется каким-то кичливым и вычурным. Все элементы продуманы с особой аккуратностью и сдержанностью.Крышка ноутбука имеет несколько выступающих агрессивных линий, напоминающих контуры капота некого спорткара. К слову, она изготовлена из металла, а это всегда плюс. Также на ней расположились две симметричные полоски и логотип производителя по центру со встроенной подсветкой.

Все остальные элементы корпуса выполнены из пластика. Учитывая степень производительности железа ноутбука, он относительно немного весит — 2,8 кг. Габариты ноутбука равны 397 x 263 x 25.9 мм. Его вполне себе можно взять с собой, причем он влезет почти в любой рюкзак.Качество сборки THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO достойно уважения. Все компоненты достаточно плотно подогнаны друг к другу, не допуская даже малейших зазоров, что создает ощущение целостности и надежности конструкции.

Петли ноутбука туговаты, но одной рукой его все-таки можно открыть. Также крышку можно надежно зафиксировать почти в любом положении. Максимальный угол ее раскрытия составляет 130 градусов.

Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком Num Lock. Ход клавиш достаточно глубокий и составляет около 1.8 мм, что позволяет ощущать ясный отклик при каждом нажатии. Клавиатура удобная и к ней довольно быстро привыкаешь.

Клавиатура оснащена равномерной многоцветной подсветкой с 4 уровнями яркости. С помощью фирменной утилиты Control.Center3.0 можно выбрать любой из 16 доступных цветов и выставить таймер ее отключения.

Тачпад у ноутбука без преувеличения большой. Его размеры составляют 150 х 90 мм. Он довольно отзывчивый и им удобно пользоваться. Поддержка мульти-тач жестов, естественно, есть. Поверхность трекпада на ощупь гладкая и палец об нее не цепляется.

Над экраном ноутбука имеются пара микрофонов, световой индикатор и веб-камера с разрешением 1 Мпикс. Качество записи такое же, как и у 99% других ноутбуков — удовлетворительное. Тем не менее, его хватает, чтобы проводить видеозвонки.

Чтобы повысить удобство использования ноутбуком, на его заднюю панель были выведены разъёмы для кабелей, которые не требуют постоянного извлечения. Среди них имеются USB Type-C, разъём питания, Mini DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.

На правую же сторону вынесли USB 3.0 и RJ-45.

Слева можно найти еще один USB 3.0, USB 2.0 и два аудиоразъема. Для кардридера в ноутбуке места не нашлось.

Обратная сторона ноутбука изобилует перфорацией. Сделано это для обеспечения хорошего забора воздушного потока в систему охлаждения. Здесь же внизу расположены стереодинамики. Качество звучания динамиков может быть оценено как среднее, скажем, на уровне большинства ноутбуков данного класса. Запас громкости приличный. Однако, это не имеет особого значения, ведь, как правило, все всё равно предпочитают играть в наушниках.Данный ноутбук может быть улучшен путем установки дополнительного жесткого диска типа SATA 2.5" или увеличения объема оперативной памяти до 32 Гбайт. Для выполнения такой модификации потребуется открутить винты задней крышки. Чтобы это сделать, необходимо повредить заводскую пломбу, гарантии после этого вы не лишитесь.

Экран

Дисплей THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO является одним из главных его преимуществ. Он оснащен экраном нескромных размеров на 17,3 дюйма, который позволяет наслаждаться играми, фильмами, а также с комфортом работать с графикой на большой площади, видя все детали проекта. Разрешение экрана составляет Full HD. Матрица изготовлена по технологии AHVA IPS. Она обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение с высокой цветопередачей под любыми углами обзора. Соотношение сторон стандартное — 16:9.

Однако, самое главное, что делает экран THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO идеальным для игр, это его частота обновления в 144 Гц. Благодаря этому пользователь получает более плавную картинку без размытий и задержек при быстрых действиях в играх. Запаса яркости экрана более чем достаточно, чтобы с комфортом пользоваться ноутбуком в помещении.

Также отдельного упоминания заслуживают крайне тонкие рамки вокруг экрана, которые придают ноутбуку актуальный и стильный внешний вид.

Игровая периферия от THUNDEROBOT

Каждый геймер знает, насколько сильно может повлиять на игровой опыт правильная игровая периферия. THUNDEROBOT тоже это понимает, и предлагает свою линейку аксессуаров. У нас была возможность вместе с ноутбуком ознакомиться со следующими устройствами: игровая мышь Thunderobot ML702, аудиогарнитура Thunderobot H31 и проводная клавиатура Thunderobot KG8104R.Ни один игровой ноутбук не может обойтись без соответствующей мышки. Конкретно THUNDEROBOT MG701 является бюджетным решением, обладающее приятным дизайном с настраиваемой подсветкой корпуса из 6 цветов на выбор, 3 программуемыми кнопками, высоким DPI в 4200 и поддержкой сенсора в 1000 Гц. THUNDEROBOT MG701 выполнена из приятного на ощупь Soft-touch пластика. Вес мышки составляет всего 82 грамма, поэтому ею легко и удобно пользоваться даже при продолжительных игровых сессиях.

Данная гарнитура обладает виртуальным объемным звуком 7.1. Она обеспечивает максимальную звуковую четкость и позволяет с головой погрузиться в игровой мир благодаря большому динамическому драйверу диаметром 50 мм. За счет плавающего оголовья наушники идеально сидят на голове и совсем на нее не давят.Мягкие амбушюры выполнены из экокожи и обладают хорошей пассивной шумоизоляцией. Чашки наушников оснащены 7-цветной подсветкой, которая мягко пульсирует, создавая вокруг особую атмосферу. Чувствительный микрофон имеет гибкое крепление и благодаря этому его можно быстро и удобно настроить под себя.

Если вы планируете использовать ноутбук вместе с подключенным монитором, тогда вам как нельзя кстати пригодится клавиатура. Модель THUNDEROBOT KG8104R представляет собой игровую проводную клавиатуру в стильном и прочном корпусе. Она выполнена в полноразмерном формате и имеет цифровой блок. Клавиатура оснащена одноцветной подсветкой клавиш и RGB-подсветкой фронтальной панели, которая дополняет общий образ.В качестве свитчей используются фирменные переключатели THUNDEROBOT Custom RED. Съемный USB-кабель обеспечивает безопасность и удобство хранения устройства. Также из особенностей клавиатуры стоит отметить наличие удобной регулировки громкости с помощью колеса-регулятора.

Железо

В роли процессора в THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO выступает 12-ядерный Intel Core i5-13500H, построенном по 10-нм техпроцессу. Количество потоков составляет 16, а TDP в режиме энергопотребления находится в диапазоне 35-45 Вт. При высокой степени нагрузки может доходить и до 95 Вт. Тактовая частота равна 2600 МГц, но в режиме Turbo Boost может достигать 4700 МГц. Данный процессор способен обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные задачи без каких-либо проблем. Большинству пользователей его запаса производительности будет более чем хватать.

В ноутбуке установлена одна плашка оперативной памяти типа DDR5 от Samsung на 16 Гбайт, которая работает в двухканальном режиме. Тактовая частота памяти составляет 4800 МГц.

Для хранения данных в ноутбуке используется твердотельный накопитель типа M.2 2280 объемом 512 Гбайт. Он работает по интерфейсу PCIe 4.0. Скорость записи чтения неплохая, что обеспечивает высокую степень быстродействия системы.

Теперь поговорим о самом главном — дискретной видеокарте. В THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO установлена мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, обладающая 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Уровень TGP составляет целых 140 Вт. Ноутбук, естественно, поддерживает технологию рендеринга кадров DLSS 3.0, обеспечивающая дополнительный прирост fps в играх.

Control: Высокие настройки, ~130 fps;

God of War: Высокие настройки, ~80 fps.

Время работы

Тестирование ноутбука мы начали с одной из самых требовательных игр, а именно Cyberpunk 2077. Если включить технологию трассировки лучей на среднем уровне и выставить высокие настройки графики, то мы можем получить приблизительно 65 fps, что является более чем достойным показателем. Играть в таких условиях приятно, никаких фризов, разумеется, нет. Так как в ноутбуке установлена серьезная система охлаждения с обилием медных тепловых трубок, он не перегревается, и в следствие чего видеокарта не сбрасывает частоты.Далее мы запустили онлайн шутер Fortnite. В подобных играх крайне важно иметь высокий и стабильный fps, ведь даже небольшое подтормаживание в неподходящий момент может легко привести к поражению. Для данной игры мы выставили частоту обновления экрана 144 Гц и высокие настройки графики. В результате мы получили в среднем 90 fps, которые значительно не просаживались. При желании можно опустить настройки еще ниже. Тогда частота кадров в секунду будет запредельной.Также в рамках тестирования мы запустили еще пару игр. С их результатами можете ознакомиться чуть ниже:Объем батареи в ноутбуке составляет 53.35 Втч. Если на нем просто запустить фоном плейлист YouTube роликов, то в таком формате запаса автономности хватит на 4.5 часа при среднем уровне яркости. При желании на ноутбуке можно запустить и какую-нибудь игру, но в таком случае он проработает чуть меньше часа, хотя для игрового ноутбука такие цифры абсолютно нормальные.На блок питания в THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO не поскупились. Он имеет мощность в 230 Вт и способен зарядить ноутбук всего за 2,5 часа.

Итоги

THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO произвел впечатление мощного 17,3-дюймого ноутбука, способного стать достойной альтернативой настольному компьютеру для геймеров и профессионалов, которые работают с требовательным софтом. Он имеет элегантный дизайн, отличное качество сборки, экран на 144 Гц, эффективную систему охлаждения, добротный процессор Intel Core i5-13500H, производительную видеокарту GeForce RTX 4060, удобную полноразмерную клавиатуру с подсветкой и большой отзывчивый тачпад. Из минусов можно выделить отсутствие кардридера и стоимость ноутбука, но, как известно, за все хорошее надо платить.