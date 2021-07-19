Обзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборкой

Все пылесосы серии Explorer оснащены системой Aqua Force 2 в 1, с ее помощью одновременно собирается пыль и моется пол, причем не важно какая поверхность: хоть ламинат, хоть плитка, хоть паркет, хоть ковровое покрытие - робот хорош на любом. Пылесос соберет всю мелкую пыль и одновременно протрет влажной тряпочкой.
В комплект входит две тряпочки для влажной уборки, контейнер для воды, магнитная лента для ограничения зоны доступа пылесоса, зарядная станция с блоком питания и щетка для очистки с ножом для срезания намотавшихся волос или ниток.
Конечно, если вам требуется капитальная уборка, то придется засучить рукава и заняться ею самостоятельно, но для поддержания ежедневной чистоты в доме TEFAL X-plorer Serie 40 будет очень кстати. Я недавно закончил ремонт в квартире, устал протирать пол из инженерной доски темного цвета, который постоянно покрывался сероватым налетом от осевшей строительной пыли, но робот-пылесос прекрасно справился с заданием, всего за пару циклов пол стал идеально чистым. Робот-пылесос не стоит запускать на уборку после сверления стен или распила мебельных щитов, тут нужна специальная техника для мелкой дисперсной пыли, но с загрязнениями после ремонта он отлично справится.
Для влажной уборки нужно наполнить контейнер водой, смочить тряпочку и прикрепить к пылесосу. Обратите внимание, что на тряпочке есть специальные кармашки, в которые нужно вставлять контейнер, я их не сразу заметил, поэтому тряпочка в процессе уборки завернулась и мешала работе пылесоса.
В Serie 40 Animal kit есть специальная турбо-щетка, которая с легкостью соберет пыль и шерсть даже с ковровых покрытий, пылесос станет незаменимым помощником, если дома есть домашние питомцы.
Турбо-щетка чистится с помощью специального ножа, который входит в комплект, контейнер легко снимается и очищается, его можно промыть под проточной водой, высушить и снова отправить на борьбу за чистоту.
Можно выбрать один из трех режимов: автоматический - полное покрытие периметра с учетом препятствий, уборка вдоль стен - тщательная уборка вдоль плинтусов, заглянет во всех углы, и авто-экспресс - 30 мин на уборку и возврат на базу.
X-plorer оснащен встроенными инфракрасными сенсорами и датчиками падения, поэтому он не свалится со ступенек и обойдет все препятствия, но с пола лучше убрать мелкие предметы и провода, чтобы облегчить ему задачу с уборкой, а после не искать нужные мелкие предметы в контейнере.
Воздух в квартире после уборки будет чистым, так как пылесос TEFAL X-plorer Serie 40 оснащен фильтрами очистки.
Щетка с ворсинками и гибкими прорезиненными пластинами также легко вынимается и очищается.
Я провел первые испытания, рассыпав на полу манную крупу, робот с нескольких попыток собрал все, но и с первого захода он собирает значительное количество мусора.
Заряжается он в течение 6 часов, а непрерывно убираться может в течение двух с половиной часов. Когда заряд заканчивается, сам возвращается на базу.