Обзор Tefal RG7275WH. Робот-пылесос с сухой и влажной уборкой

Если вы хоть раз задумывались о том, что вам лень убираться дома, и кто бы за вас пропылесосил и помыл полы, то вам совершенно точно нужен робот-пылесос Tefal X-plorer с функцией сухой и влажной уборки.

Все пылесосы серии Explorer оснащены системой Aqua Force 2 в 1, с ее помощью одновременно собирается пыль и моется пол, причем не важно какая поверхность: хоть ламинат, хоть плитка, хоть паркет, хоть ковровое покрытие - робот хорош на любом. Пылесос соберет всю мелкую пыль и одновременно протрет влажной тряпочкой.

В комплект входит две тряпочки для влажной уборки, контейнер для воды, магнитная лента для ограничения зоны доступа пылесоса, зарядная станция с блоком питания и щетка для очистки с ножом для срезания намотавшихся волос или ниток.

Конечно, если вам требуется капитальная уборка, то придется засучить рукава и заняться ею самостоятельно, но для поддержания ежедневной чистоты в доме TEFAL X-plorer Serie 40 будет очень кстати.Я недавно закончил ремонт в квартире, устал протирать пол из инженерной доски темного цвета, который постоянно покрывался сероватым налетом от осевшей строительной пыли, но робот-пылесос прекрасно справился с заданием, всего за пару циклов пол стал идеально чистым. Робот-пылесос не стоит запускать на уборку после сверления стен или распила мебельных щитов, тут нужна специальная техника для мелкой дисперсной пыли, но с загрязнениями после ремонта он отлично справится.Многие отказываются от идеи постелить на пол темные материалы из-за того, что будет виден любой мусор и пыль, светлый пол гораздо практичнее, но с роботом-пылесосом от Tefal, об этом можно не беспокоиться, пол будет всегда смотреться замечательно.

Для влажной уборки нужно наполнить контейнер водой, смочить тряпочку и прикрепить к пылесосу. Обратите внимание, что на тряпочке есть специальные кармашки, в которые нужно вставлять контейнер, я их не сразу заметил, поэтому тряпочка в процессе уборки завернулась и мешала работе пылесоса.

В Serie 40 Animal kit есть специальная турбо-щетка, которая с легкостью соберет пыль и шерсть даже с ковровых покрытий, пылесос станет незаменимым помощником, если дома есть домашние питомцы.

Турбо-щетка чистится с помощью специального ножа, который входит в комплект, контейнер легко снимается и очищается, его можно промыть под проточной водой, высушить и снова отправить на борьбу за чистоту.Следы от лап с прогулки или наполнитель из кошачьего туалета более не будут вас раздражать, просто скажите своему роботу-пылесосу прибраться.Да, именно скажите, ведь он управляется с помощью голосового помощника Алисы или бесплатного приложения в мобильном телефоне. Можно задать график уборки на каждый день, приходить с работы в чистую квартиру, приложение пришлет сообщение, если контейнер заполнится или нужно будет почистить щетку.

Можно выбрать один из трех режимов: автоматический - полное покрытие периметра с учетом препятствий, уборка вдоль стен - тщательная уборка вдоль плинтусов, заглянет во всех углы, и авто-экспресс - 30 мин на уборку и возврат на базу.Базу лучше всего устанавливать на плитке или постелить подложку, чтобы влажная тряпочка не размочила ваш ламинат, или после уборки обязательно снимайте контейнер с водой. База должна быть всегда подключена к электричеству и иметь свободное пространство рядом, чтобы робот пылесос мог ее легко найти и припарковаться на зарядку.

X-plorer оснащен встроенными инфракрасными сенсорами и датчиками падения, поэтому он не свалится со ступенек и обойдет все препятствия, но с пола лучше убрать мелкие предметы и провода, чтобы облегчить ему задачу с уборкой, а после не искать нужные мелкие предметы в контейнере.Если вам нужно, чтобы пылесос убирался только в одной комнате или, например, не заходил на территорию ковра, то можно положить магнитную ленту на пол, чтобы оградить путь, он будет доходить до нее и разворачиваться.

Воздух в квартире после уборки будет чистым, так как пылесос TEFAL X-plorer Serie 40 оснащен фильтрами очистки.Объем контейнера всего 0.44 л, но этого вполне хватает для ежедневной уборки в двухкомнатной квартире. Снимается и чистится он без каких-либо усилий, достаточно нажать на кнопку сверху и потянуть на себя.

Щетка с ворсинками и гибкими прорезиненными пластинами также легко вынимается и очищается.

Я провел первые испытания, рассыпав на полу манную крупу, робот с нескольких попыток собрал все, но и с первого захода он собирает значительное количество мусора.

Заряжается он в течение 6 часов, а непрерывно убираться может в течение двух с половиной часов. Когда заряд заканчивается, сам возвращается на базу.Высота пылесоса 8 см, диаметр 32 см.Гарантия от производителя 2 года, а ремонт можно делать в течение 10 лет.