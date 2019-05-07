Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура

Сегодня в центре внимания у нас редко встречаемый тип механической клавиатуры с низкопрофильными переключателями. Tesoro Gram XS поддерживает настройку при помощи программного обеспечения, предлагает настраиваемую подсветку и оснащена переключателями Tesoro Ultra-slim mechanical switch, созданными на основе Kailh Blue.

Tesoro Gram XS обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 9490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её характеристикам на нескольких языках. Комплект включает кабель подключения и руководство пользователя.

Внешний вид

Tesoro Gram XS доступна в белоснежном и классическом черном вариантах исполнения. Габариты у нее в сравнении с привычными механическими клавиатурами на порядок меньше и вполне сопоставимы с мембранными решениями.

Выполнена в минималистичном исполнении, узкие рамки вокруг блока клавиш и небольшая толщина. Края закруглены.

Верхняя панель выполнена из металла со шлифованным покрытием. Основа из пластика. Вес около 800 граммов.

На основании можно обратить внимание на выступ в верхней части и отсутствие откидных ножек. Есть только одно рабочее положение.

Скольжение предотвратить призваны шесть резиновых ножек, расположенных по периметру. По центру наклейка с техническими данными.

На борту классическая раскладка с цифровым блоком. Широкие SHIFT и однорядный ENTER.

Часть клавиш выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки. Помимо управления воспроизведения, есть возможность переключить профили, записывать макросы и управлять подсветкой.

К весомым плюсам отнесем выбор в пользу съемного кабеля. В комплекте идет кабель с ферритовой защитой, позолоченным коннектором и тканевой оплеткой.

В Tesoro Gram XS есть настраиваемая RGB-подсветка с эффектами и детальными настройками. Символы нанесены методом лазерной гравировки, кириллические символы подсвечиваются заметно тусклее.

Софт

С официального сайта производителя можно загрузить утилиту управления Tesoro 360. В верхней части выводится список профилей с быстрым переключением между ними и отдельной настройкой каждого. Интерфейс на русском языке, как и подсказки по управлению.

В центральной части выводится изображение клавиатуры. Есть подробная настройка каждой из кнопок с выбором действия и записью макросов.

Отдельная вкладка с выбором цвета и эффекта подсветки. Все наглядно и интуитивно понятно.

Тесты

Установлены переключатели, созданные на базе Kailh Blue. Также есть модификация с переключателями RED. Как и в классическом исполнении есть отчетливый клик во время нажатия. Ход до срабатывания – 1.1 мм. Усилие 40G. Шум во время нажатий умеренный. Заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов. Поддерживается NKRO.

Как показала практика эксплуатации Tesoro Gram XS, она подойдет как для набора больших объемов текста, так и игр, требующих быстрой реакции. По ощущениям, нажимаются клавиши быстрее. Есть инструменты для создания макросов, включая и возможность записи без перехода в программное обеспечение.

Итоги по Tesoro Gram XS

Tesoro Gram XS отличная альтернатива распространённым вариантам исполнения «механики», предлагая компактные габариты и низкопрофильные переключатели. Строгий дизайн, металл в конструкции, программное обеспечение, съемный кабель подключения, RGB подсветка. Не устроить может разница в яркости подсветки кириллицы и латиницы. Из особенностей отметим отсутствие регулировки угла наклона при помощи откидных ножек.