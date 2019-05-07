Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура

2019-05-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tesoro Gram XS; [151]
Сегодня в центре внимания у нас редко встречаемый тип механической клавиатуры с низкопрофильными переключателями. Tesoro Gram XS поддерживает настройку при помощи программного обеспечения, предлагает настраиваемую подсветку и оснащена переключателями Tesoro Ultra-slim mechanical switch, созданными на основе Kailh Blue.

Tesoro Gram XS

К моменту публикации её продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 9490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Tesoro Gram XS обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её характеристикам на нескольких языках. Комплект включает кабель подключения и руководство пользователя.

Tesoro Gram XS

Внешний вид

Tesoro Gram XS

Tesoro Gram XS доступна в белоснежном и классическом черном вариантах исполнения. Габариты у нее в сравнении с привычными механическими клавиатурами на порядок меньше и вполне сопоставимы с мембранными решениями.

Tesoro Gram XS

Выполнена в минималистичном исполнении, узкие рамки вокруг блока клавиш и небольшая толщина. Края закруглены.

Tesoro Gram XS

Верхняя панель выполнена из металла со шлифованным покрытием. Основа из пластика. Вес около 800 граммов.

Tesoro Gram XS

На основании можно обратить внимание на выступ в верхней части и отсутствие откидных ножек. Есть только одно рабочее положение.

Tesoro Gram XS

Скольжение предотвратить призваны шесть резиновых ножек, расположенных по периметру. По центру наклейка с техническими данными.

Tesoro Gram XS

На борту классическая раскладка с цифровым блоком. Широкие SHIFT и однорядный ENTER.

Tesoro Gram XS

Часть клавиш выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки. Помимо управления воспроизведения, есть возможность переключить профили, записывать макросы и управлять подсветкой.

Tesoro Gram XS

К весомым плюсам отнесем выбор в пользу съемного кабеля. В комплекте идет кабель с ферритовой защитой, позолоченным коннектором и тканевой оплеткой.

Tesoro Gram XS

В Tesoro Gram XS есть настраиваемая RGB-подсветка с эффектами и детальными настройками. Символы нанесены методом лазерной гравировки, кириллические символы подсвечиваются заметно тусклее.

Tesoro Gram XS

Софт

С официального сайта производителя можно загрузить утилиту управления Tesoro 360. В верхней части выводится список профилей с быстрым переключением между ними и отдельной настройкой каждого. Интерфейс на русском языке, как и подсказки по управлению.

Tesoro Gram XS

В центральной части выводится изображение клавиатуры. Есть подробная настройка каждой из кнопок с выбором действия и записью макросов.

Tesoro Gram XS

Отдельная вкладка с выбором цвета и эффекта подсветки. Все наглядно и интуитивно понятно.

Tesoro Gram XS

Тесты

Tesoro Gram XS

Установлены переключатели, созданные на базе Kailh Blue. Также есть модификация с переключателями RED. Как и в классическом исполнении есть отчетливый клик во время нажатия. Ход до срабатывания – 1.1 мм. Усилие 40G. Шум во время нажатий умеренный. Заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов. Поддерживается NKRO.

Как показала практика эксплуатации Tesoro Gram XS, она подойдет как для набора больших объемов текста, так и игр, требующих быстрой реакции. По ощущениям, нажимаются клавиши быстрее. Есть инструменты для создания макросов, включая и возможность записи без перехода в программное обеспечение.

Tesoro Gram XS

Итоги по Tesoro Gram XS

Tesoro Gram XS отличная альтернатива распространённым вариантам исполнения «механики», предлагая компактные габариты и низкопрофильные переключатели. Строгий дизайн, металл в конструкции, программное обеспечение, съемный кабель подключения, RGB подсветка. Не устроить может разница в яркости подсветки кириллицы и латиницы. Из особенностей отметим отсутствие регулировки угла наклона при помощи откидных ножек.

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Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатураОбзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура
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