Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура

Сегодня в центре внимания у нас редко встречаемый тип механической клавиатуры с низкопрофильными переключателями. Tesoro Gram XS поддерживает настройку при помощи программного обеспечения, предлагает настраиваемую подсветку и оснащена переключателями Tesoro Ultra-slim mechanical switch, созданными на основе Kailh Blue.
К моменту публикации её продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 9490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Tesoro Gram XS обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данными по её характеристикам на нескольких языках. Комплект включает кабель подключения и руководство пользователя.
Внешний вид
Tesoro Gram XS доступна в белоснежном и классическом черном вариантах исполнения. Габариты у нее в сравнении с привычными механическими клавиатурами на порядок меньше и вполне сопоставимы с мембранными решениями.
Выполнена в минималистичном исполнении, узкие рамки вокруг блока клавиш и небольшая толщина. Края закруглены.
Верхняя панель выполнена из металла со шлифованным покрытием. Основа из пластика. Вес около 800 граммов.
На основании можно обратить внимание на выступ в верхней части и отсутствие откидных ножек. Есть только одно рабочее положение.
Скольжение предотвратить призваны шесть резиновых ножек, расположенных по периметру. По центру наклейка с техническими данными.
На борту классическая раскладка с цифровым блоком. Широкие SHIFT и однорядный ENTER.
Часть клавиш выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки. Помимо управления воспроизведения, есть возможность переключить профили, записывать макросы и управлять подсветкой.
К весомым плюсам отнесем выбор в пользу съемного кабеля. В комплекте идет кабель с ферритовой защитой, позолоченным коннектором и тканевой оплеткой.
В Tesoro Gram XS есть настраиваемая RGB-подсветка с эффектами и детальными настройками. Символы нанесены методом лазерной гравировки, кириллические символы подсвечиваются заметно тусклее.
СофтС официального сайта производителя можно загрузить утилиту управления Tesoro 360. В верхней части выводится список профилей с быстрым переключением между ними и отдельной настройкой каждого. Интерфейс на русском языке, как и подсказки по управлению.
В центральной части выводится изображение клавиатуры. Есть подробная настройка каждой из кнопок с выбором действия и записью макросов.
Отдельная вкладка с выбором цвета и эффекта подсветки. Все наглядно и интуитивно понятно.
Тесты
Установлены переключатели, созданные на базе Kailh Blue. Также есть модификация с переключателями RED. Как и в классическом исполнении есть отчетливый клик во время нажатия. Ход до срабатывания – 1.1 мм. Усилие 40G. Шум во время нажатий умеренный. Заявлен ресурс службы в 60 миллионов кликов. Поддерживается NKRO. Как показала практика эксплуатации Tesoro Gram XS, она подойдет как для набора больших объемов текста, так и игр, требующих быстрой реакции. По ощущениям, нажимаются клавиши быстрее. Есть инструменты для создания макросов, включая и возможность записи без перехода в программное обеспечение.