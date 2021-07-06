Обзор Tesvor A1. Недорогой робот пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi

Тестируемый сегодня пылесос Tesvor A1, доступный по специальной цене 9 990 на ОЗОН, поддерживает влажную и сухую уборку, сопровождается пультом ДУ и поддерживает дистанционное управление с помощью приложения, включая интеграцию с общей системой умного дома. Также отмечаются три режима работы, аккумулятор увеличенной емкости, а также поддержка уборки по расписанию.

Комплектация

Мы в течение 2 недель вели его активную эксплуатацию и сейчас готовы поделиться опытом эксплуатации.Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. На ее гранях приведены ключевые особенности и технические характеристики. Внутри все аккуратно зафиксировано в отдельных отсеках.

Внешний вид

Комплект включает пульт ДУ, блок для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, зарядная база, блок питания, рамка для всасывающего отверстия, щетку для очистки, четыре боковые щетки, дополнительный HEPA-фильтр. Такой набор характерен для моделей более высокого ценового сегмента.Изначально на основание робот-пылесоса установлен блок с салфеткой из микрофибры. При сухой уборке его нужно будет снять. Емкость бака для воды 0.18 литра.

На тыльной части этого блока заглушка, сопровождающая отверстие для залива жидкости. Салфетка к ней крепится при помощи липучек. При перемещении по полу не смещается. Она рассчитана на многоразовое применение после уборки можно постирать.

Контейнер для пыли скрывается под крышкой, занимающей большую часть площади верхней грани. Для его снятия не нужно приподнимать корпус пылесоса, удобно.

Ближе к фронтальной стороне островок с двумя механическими клавишами. С помощью них можно в одно нажатие запустить уборку и вернуть на базу для зарядки. Сопровождаются светодиодной индикацией.

Tesvor A1 поддерживает вывод звуковых сигналов при изменении ключевых рабочих статусов. Форма у него традиционная для такого типа устройств.

Высота 8.1 сантиметр. Профиль невысокий. Хорошая проходимость вдоль мягкой мебели и под кроватями. Отсутствие выступающих блоков.

По периметру распределены датчики отвечающие за определение расстояния до стен и препятствий. Удары смягчает подпружиненный бампер.

На тыльной стороне выпускная вентиляционная решетка. Воздух проходит через HEPA-фильтр, отсеивая даже мельчайшие частицы.

Два колеса с зацепом фиксируются на подвесах. Дополнены они поворотным роликом. Сопло для сбора пыли сопровождается съемным валиком с ворсом. Для предотвращения наматывания волос и ниток есть две металлические проволоки.

Вместо нее можно будет поставить сопло, не использующее валик. Может быть полезно если чаще планируется проведение влажной уборки.

Софт

По краям распределены датчики, отвечающие за определение высоты и предотвращение падение с лестницы.Tesvor A1 оснащен Wi-Fi модулем и поддерживает приложение TuyaSmart. Добавление проходит в виде наглядной инструкции на русском языке. После добавление выводится в общем списке устройств.

Выводится информация по заряду батареи, проведенному времени уборки. Включение уборки и возврат на базу. Доступен выбор из нескольких режимов: умный, вдоль стен, спираль, швабра и ручное управление.

Задается график уборки с выбором частоты и интервалов.

Два уровня мощности всасывания: нормальный и сильный.

Тесты

Владелец Tesvor A1 может запускать уборку несколькими способами: ручное включение с кнопки на корпусе, с помощью приложения, по заданному расписанию или воспользовавшись комплектным пультом ДУ. Все эти варианты работают стабильно и за время длительного тестирования не сталкивались со сбоями.

В зависимости от выбранного режима уровень мощности регулируется в диапазоне от 600 до 1000 Па. Успешно справляется со сбором пыли и сухих загрязнений с твердого полового покрытия. Не царапает паркет и ламинат. На ковре можно будет повысить уровень мощности.

Встроенной батареи хватает на проведение уборки в течение 1.5 часов на нормальном уровне мощности. Полный цикл зарядки занимает 5 часов. Возвращает на зарядную базу корректно.

Для влажной уборки необходимо будет добавить жидкость в контейнер. При перемещении по полу она равномерно подается на салфетку из микрофибры. После завершения ее можно промыть под краном. Очистка сухих загрязнений проходит без контакта с пылью руками.

Итоги

Несмотря на невысокую стоимость Tesvor A1 предлагает ряд опций характерных для более дорогих моделей. Среди них сменные расходники в комплекте, пульт ДУ, Wi-Fi модуль с приложением для смартфона, несколько режимов работы. К плюсам отнесем немаркое внешнее покрытие, эффективное построение навигации по комнатам, длительное время автономной работы, небольшая высота.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".