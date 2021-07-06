Обзор Tesvor A1. Недорогой робот пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi

Тестируемый сегодня пылесос Tesvor A1, доступный по специальной цене 9 990 на ОЗОН, поддерживает влажную и сухую уборку, сопровождается пультом ДУ и поддерживает дистанционное управление с помощью приложения, включая интеграцию с общей системой умного дома. Также отмечаются три режима работы, аккумулятор увеличенной емкости, а также поддержка уборки по расписанию.

Tesvor A1

Мы в течение 2 недель вели его активную эксплуатацию и сейчас готовы поделиться опытом эксплуатации.

Комплектация

Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. На ее гранях приведены ключевые особенности и технические характеристики. Внутри все аккуратно зафиксировано в отдельных отсеках.

Tesvor A1

Комплект включает пульт ДУ, блок для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, зарядная база, блок питания, рамка для всасывающего отверстия, щетку для очистки, четыре боковые щетки, дополнительный HEPA-фильтр. Такой набор характерен для моделей более высокого ценового сегмента.
Лучшая цена Tesvor A1

Внешний вид

Изначально на основание робот-пылесоса установлен блок с салфеткой из микрофибры. При сухой уборке его нужно будет снять. Емкость бака для воды 0.18 литра.

Tesvor A1

На тыльной части этого блока заглушка, сопровождающая отверстие для залива жидкости. Салфетка к ней крепится при помощи липучек. При перемещении по полу не смещается. Она рассчитана на многоразовое применение после уборки можно постирать.

Tesvor A1

Контейнер для пыли скрывается под крышкой, занимающей большую часть площади верхней грани. Для его снятия не нужно приподнимать корпус пылесоса, удобно.

Tesvor A1

Ближе к фронтальной стороне островок с двумя механическими клавишами. С помощью них можно в одно нажатие запустить уборку и вернуть на базу для зарядки. Сопровождаются светодиодной индикацией.

Tesvor A1

Tesvor A1 поддерживает вывод звуковых сигналов при изменении ключевых рабочих статусов. Форма у него традиционная для такого типа устройств.

Tesvor A1

Высота 8.1 сантиметр. Профиль невысокий. Хорошая проходимость вдоль мягкой мебели и под кроватями. Отсутствие выступающих блоков.

Tesvor A1

По периметру распределены датчики отвечающие за определение расстояния до стен и препятствий. Удары смягчает подпружиненный бампер.

Tesvor A1

На тыльной стороне выпускная вентиляционная решетка. Воздух проходит через HEPA-фильтр, отсеивая даже мельчайшие частицы.

Tesvor A1

Два колеса с зацепом фиксируются на подвесах. Дополнены они поворотным роликом. Сопло для сбора пыли сопровождается съемным валиком с ворсом. Для предотвращения наматывания волос и ниток есть две металлические проволоки.

Tesvor A1

Вместо нее можно будет поставить сопло, не использующее валик. Может быть полезно если чаще планируется проведение влажной уборки.

Tesvor A1

По краям распределены датчики, отвечающие за определение высоты и предотвращение падение с лестницы.

Софт

Tesvor A1 оснащен Wi-Fi модулем и поддерживает приложение TuyaSmart. Добавление проходит в виде наглядной инструкции на русском языке. После добавление выводится в общем списке устройств.

Tesvor A1

Выводится информация по заряду батареи, проведенному времени уборки. Включение уборки и возврат на базу. Доступен выбор из нескольких режимов: умный, вдоль стен, спираль, швабра и ручное управление.

Tesvor A1

Задается график уборки с выбором частоты и интервалов.

Tesvor A1

Два уровня мощности всасывания: нормальный и сильный.

Tesvor A1

Тесты

Tesvor A1

Владелец Tesvor A1 может запускать уборку несколькими способами: ручное включение с кнопки на корпусе, с помощью приложения, по заданному расписанию или воспользовавшись комплектным пультом ДУ. Все эти варианты работают стабильно и за время длительного тестирования не сталкивались со сбоями.

Tesvor A1

В зависимости от выбранного режима уровень мощности регулируется в диапазоне от 600 до 1000 Па. Успешно справляется со сбором пыли и сухих загрязнений с твердого полового покрытия. Не царапает паркет и ламинат. На ковре можно будет повысить уровень мощности.

Tesvor A1

Встроенной батареи хватает на проведение уборки в течение 1.5 часов на нормальном уровне мощности. Полный цикл зарядки занимает 5 часов. Возвращает на зарядную базу корректно.

Tesvor A1

Для влажной уборки необходимо будет добавить жидкость в контейнер. При перемещении по полу она равномерно подается на салфетку из микрофибры. После завершения ее можно промыть под краном. Очистка сухих загрязнений проходит без контакта с пылью руками.

Tesvor A1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНесмотря на невысокую стоимость Tesvor A1 предлагает ряд опций характерных для более дорогих моделей. Среди них сменные расходники в комплекте, пульт ДУ, Wi-Fi модуль с приложением для смартфона, несколько режимов работы. К плюсам отнесем немаркое внешнее покрытие, эффективное построение навигации по комнатам, длительное время автономной работы, небольшая высота.
Tesvor A1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Лучшая цена Tesvor A1
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