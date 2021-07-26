Обзор мышки Thermaltake ARGENT M5 RGB (GMO-TMF-WDOOBK-01) и держателя провода ARGENT MB1 RGB

Комплектный с нейлоновой оплеткой, длина 1.8 метра. Такой способ подключения подстраховывает от случайного излома.
Корпус у мышки симметричный, это же касается пары дополнительных клавиш на боковых гранях. Они есть как справа, так и слева.
Как итог, пользоваться Thermaltake ARGENT M5 RGB смогут и правши, и левши. Все эти кнопки в последующем могут быть перенастроены с помощью программного обеспечения.
Две основные клавиши используют переключатели Omron D2FC-FK. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов.
Между ними у нее зафиксировано металлическое колесико прокрутки с текстурным рисунком. Вращается с тактильными отсечками.
Профиль у спинки невысокий. По центру зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Многоцветные эффекты и поддержка синхронизации между компонентами.
Подсвечивается весь периметр. У беспроводной мышки эта зона не сопровождалась подсветкой. На покрытии стола видно привлекательное фоновое свечение.
На основании две массивные тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.
В основе используется алюминий. Выполнен в виде усеченного конуса. На ее верхней грани резиновая накладка с канавкой, используемой для фиксации кабеля.
Основание прорезинено. Стоит на поверхности рабочего стола устойчиво. При движениях мышки в стороны не смещается.
Она подключается через USB-разъем. В комплекте идет кабель в нейлоновой оплетке. Его подключение необходимо для подсветки логотипа и кольцевой зоны на основании.
В окне управления мышкой можно настроить до 9 клавиш. Раскладки для правшей и левшей. Набор действий и часто используемых горячих комбинаций.
Отдельная вкладка для работы с макросами.
Управление подсветкой. Три зоны в отдельности или группой.
Шесть уровней чувствительности и отдельно по осям для каждого из них. Количество пресетов можно уменьшить до 1.
Для держателя мышки также выбирается цвет подсветки.
В разделе настроек можно активировать поддержку Razer Chroma SDK.
По удобстве самой мышки нареканий нет. Поддерживаются все типы хвата. Ладонь на ней лежит удобно. Кнопки расположены в пределах быстрого доступа. Длительная эксплуатация без заметной усталости в суставах запястья.
Мышка оснащена топовым сенсором PixArt 3389, в отличие от беспроводной версии, у него шире диапазон без акселерации. Сам сенсор активно используется во многих флагманских мышках и успел зарекомендовать себя среди киберспортсменов.