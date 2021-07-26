Обзор мышки Thermaltake ARGENT M5 RGB (GMO-TMF-WDOOBK-01) и держателя провода ARGENT MB1 RGB

Несколькими неделями ранее мы проводили тестирование беспроводной игровой мышки Thermaltake ARGENT M5 Wireless RGB и тогда же отметили, что вместе с ней была выпущена проводная Thermaltake ARGENT M5 RGB, которая помимо способа подключения отличается еще используемым сенсором.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Комплектация

Упакована в коробку с откидной крышкой, внутри которой зафиксирована в прозрачную пластиковую подложку. Комплект включает кабель, тряпичный чехол, наклейки с фирменной символикой и гарантийный талон.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Внешний вид

Внешний вид у мышки схож с беспроводным вариантом исполнения. Сходство же заключается также в съемном интерфейсном кабеле.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Комплектный с нейлоновой оплеткой, длина 1.8 метра. Такой способ подключения подстраховывает от случайного излома.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Корпус у мышки симметричный, это же касается пары дополнительных клавиш на боковых гранях. Они есть как справа, так и слева.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Как итог, пользоваться Thermaltake ARGENT M5 RGB смогут и правши, и левши. Все эти кнопки в последующем могут быть перенастроены с помощью программного обеспечения.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Две основные клавиши используют переключатели Omron D2FC-FK. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Между ними у нее зафиксировано металлическое колесико прокрутки с текстурным рисунком. Вращается с тактильными отсечками.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Профиль у спинки невысокий. По центру зона с подсвечиваемым логотипом производителя. Многоцветные эффекты и поддержка синхронизации между компонентами.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Подсвечивается весь периметр. У беспроводной мышки эта зона не сопровождалась подсветкой. На покрытии стола видно привлекательное фоновое свечение.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

На основании две массивные тефлоновые ножки. В центре окошко сенсора. Нанесена наклейка с техническими данными.

ARGENT MB1 RGB

Также в рамках этого теста мы рассмотрим держатель для кабеля Thermaltake ARGENT MB1 RGB. Выполнен он в том же стиле, что и протестированный ранее коврик Thermaltake ARGENT MP1 RGB.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

В основе используется алюминий. Выполнен в виде усеченного конуса. На ее верхней грани резиновая накладка с канавкой, используемой для фиксации кабеля.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Основание прорезинено. Стоит на поверхности рабочего стола устойчиво. При движениях мышки в стороны не смещается.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Она подключается через USB-разъем. В комплекте идет кабель в нейлоновой оплетке. Его подключение необходимо для подсветки логотипа и кольцевой зоны на основании.

Софт

Основной программой управления выступает утилита iTake. Поддерживаются профили, они могут экспортироваться и импортироваться.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

В окне управления мышкой можно настроить до 9 клавиш. Раскладки для правшей и левшей. Набор действий и часто используемых горячих комбинаций.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Отдельная вкладка для работы с макросами.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Управление подсветкой. Три зоны в отдельности или группой.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Шесть уровней чувствительности и отдельно по осям для каждого из них. Количество пресетов можно уменьшить до 1.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Для держателя мышки также выбирается цвет подсветки.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

В разделе настроек можно активировать поддержку Razer Chroma SDK.

Тесты

Совместное использование держателя Thermaltake ARGENT MB1 RGB и мышки Thermaltake ARGENT M5 RGB дает организацию рабочего пространства, улучшает удобство смещения по поверхности коврика и увеличивает срок службы. Приподнятый и зафиксированный кабель не перетирается и не запутывается.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

По удобстве самой мышки нареканий нет. Поддерживаются все типы хвата. Ладонь на ней лежит удобно. Кнопки расположены в пределах быстрого доступа. Длительная эксплуатация без заметной усталости в суставах запястья.

Thermaltake ARGENT M5 RGB

Мышка оснащена топовым сенсором PixArt 3389, в отличие от беспроводной версии, у него шире диапазон без акселерации. Сам сенсор активно используется во многих флагманских мышках и успел зарекомендовать себя среди киберспортсменов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake ARGENT M5 RGB – игровая мышка с точным оптическим сенсором, которую можно смело рекомендовать тем, кто делает выбор в пользу решений в симметричном корпусе и ставит приоритетом контроль и долговечность. Помимо этого в ней используется съемный кабель, переключатели с высоким ресурсом службы, три зоны с управляемой подсветкой, синхронизация Chroma SDK, металлическое колесико прокрутки.
Thermaltake ARGENT M5 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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